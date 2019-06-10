 В Украине начали начислять пеню за долги по коммунальным услугам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.
"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в тексте закона.
Размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком, а начисляется она на ту сумму, которая образуется с момента заключения такого договора.
Штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день просрочки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.
Тем потребителям, которые не оплатили коммуналку вовремя по причине невыплаты субсидий, штрафы начислять не будут.
с кобелёвым
Граждане, вы под какой процент берете кредиты?
Собственная жаба?
Еще бы разрешить квартиры хронических должников конфисковывать и продавать в счет погашения долгов, было бы вообще классно.
В поле "Пошук за контекстом " введите типа "борг мтм" и открывайте дела и читайте.
Последнюю квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн - на практике всё немного иначе. Компании типа мтм и т.д. могут получить и часть квартиры и продать и т.д.
Маргиналом по вашей версии может стать каждый. Например недавно энергетики поменяли счета и люди не могли оплатить за услугу 2-3 месяца. Сейчас будет автоматом штраф а потом иди в суд, а подать в суд от 1400грн. Т.е. все заплатят молча.
1 - хто несвоєчасно подасть показання лічильників, тому нарахують воду по "відліхтарним кубометрам"
2 - хто із субсидіантів несвоєчасно оплатить - з того знімуть субсидію.
Хотєлі? Залєтєлі!
это говори за все свершения своему уроды пете шоколадному!
он сделал за 5 лет больше горя, чем вор вместе с отравленным за 10....
почему ты держал свой язык в жопе, когда твой любимец заставлял и без того бедный народ жити "по-новому" ?
нравилось, наверное?!
а теперь свою жопу рвешь против Зели?!
ай, красавчик
подавись мразота
пока нет