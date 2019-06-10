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 Экономика, Общество
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Все про:пеня (36) коммунальные услуги (269)

 В Украине начали начислять пеню за долги по коммунальным услугам

С понедельника, 10 июня, в Украине начинают начислять пеню за долги по коммунальным услугам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.

"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в тексте закона.

Размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком, а начисляется она на ту сумму, которая образуется с момента заключения такого договора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступил в силу новый закон о ЖКУ, разрешающий начисление пени на долги за коммуналку

Штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день просрочки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

Тем потребителям, которые не оплатили коммуналку вовремя по причине невыплаты субсидий, штрафы начислять не будут.

Источник: https://censor.net.ua/n3131461
 
   
 Топ комментарии
 
что-то мешает зерехворматору облегчить страдания несчастных?
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Він вже місяць, як "нє дєлаєт", а ви вже місяць як нічого не робите.
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Долго Украина будет пэтькины реформы выкашливать
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Долго Украина будет пэтькины реформы выкашливать
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Я б ще субсидії відменив! Бо то є корупція. В Украине начали начислять пеню за долги по коммунальным услугам - Цензор.НЕТ 9214
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что-то мешает зерехворматору облегчить страдания несчастных?
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То есть к Пете за такое вопросов нет?
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Так ви ж казали, що ви не такі і все буде по-іншому. Дійте. Чи вже передумали?
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Я так понимаю Петю вы не осуждаете,все ок,правильно делает?
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Він вже місяць, як "нє дєлаєт", а ви вже місяць як нічого не робите.
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Выборы уже закончились, на всякий случай вам говорю)
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Иди с Богом любитель Зе ибо твои высеры не просто уже не актуальны от них реально уже попахивает запущенной формой шизофрении
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Какие высеры ты порохоботное убожество
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Почему клоун не снизил коммуналку в два раза и не ветировал постановления о штрафах по неплатежам за неё?
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проспись. как пете высказать , так язык по спине сползает, а тут герои повыскакивали хотят все и сразу, эти вещи принимает рада. а ее -ма
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Так это не Петя обещал снизить коммуналку и зарплату 4000 Евро.
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А как же треп циркача-недоростка все отменить, ЖКХ снизить, зарплаты педагогам по 4000 $ , или 73% черни опять Петруху винить будут...Чернь на то и чернь, чтобы чернью быть...Учите гимн России-Убогие
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Вообще-то, это мегауспехи большого человека Гройсмана.
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это просто чудесно, что начали начислять, теперь конституционный долг становится коммунальным, кто не заплатит, тот агент кремля
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Один процент за 100 дней? Это грабеж!

Граждане, вы под какой процент берете кредиты?
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Это неуважение к банковским работникам и к людям стоящим по 2 часа в очереди, чтобы заплатить коммунальные. Теперь очереди будут по 3 часа.
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У нас уже давно можна все в інтернеті оплачувати, ну або через термінал...
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Яка неповага? Не повіриш, але діжіталізація про яку теревенить шостий, в цьому питанні сталося вже доволі давно.
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Закон читали? Там только в начале от 0,01% а потом выше. И по моему ещё мэрия на местах может устанавливать свой тариф...
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Порошенко просто подложил свинью следующему президенту.
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Что мешает комику отменить эту свинью?
Собственная жаба?
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Все правильно. Люди должны жить по средствам.
Еще бы разрешить квартиры хронических должников конфисковывать и продавать в счет погашения долгов, было бы вообще классно.
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Зайдите на сайт исполнительной службы и увидите сотни отобранных за долги квартир. Сотни - это в маленьких городках.
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http://reyestr.court.gov.ua/ - тут можно посмотреть
В поле "Пошук за контекстом " введите типа "борг мтм" и открывайте дела и читайте.

Последнюю квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн - на практике всё немного иначе. Компании типа мтм и т.д. могут получить и часть квартиры и продать и т.д.
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ну и отлично, таким образом всякие маргиналы отсеются и переедут жить подальше от нормальных людей.
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Но, если есть рабочий механизм взыскания долгов с населения, то зачем вводить пеню? Причём пеню не ограниченна суммой задолженности.
Маргиналом по вашей версии может стать каждый. Например недавно энергетики поменяли счета и люди не могли оплатить за услугу 2-3 месяца. Сейчас будет автоматом штраф а потом иди в суд, а подать в суд от 1400грн. Т.е. все заплатят молча.
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накопить долг в 83 тыс.грн. - это надо не просто 2-3 месяца просрочить платеж, а не платить несколько лет. Обычно это контингент - алкаши, нарики и т.п. Когда такой контингент выкидывают на улицу а квартиру выкупает нормальный человек - все соседи просто аплодируют.
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Ну десь справ 20 переглянув. Найстрашніше що побачив - стягнення боргу за рішенням суду...
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Это те кто кредиты под квартиру брали, и то только самые тупые. Т.к. если в квартире живет ребенок, то, к сожалению, ее отобрать практически никак нельзя.
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Выше написал, зайдите и почитайте. И это только запрос по МТМ ("МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ").
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живи по средствам, и не будет никаких бумерангов.
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барыжки своего не упустят А **** если Украинцы всё хавают повышение пенсионного возраста газ по 8.50 пеню за коммуналку
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Більш того, зебіли:
1 - хто несвоєчасно подасть показання лічильників, тому нарахують воду по "відліхтарним кубометрам"
2 - хто із субсидіантів несвоєчасно оплатить - з того знімуть субсидію.
Хотєлі? Залєтєлі!
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это принято петей, как дембельский аккорд, что подставить пришедшего. так что вот так зебил
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Зачекай... Як він міг його підставити якщо у всіх зарплатня вже 4000$? Зараз усім байдужа і комуналка та, і пеня.
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ты совсем дурак? или прикидываешься? нет, скорее просто совсем дурак!
это говори за все свершения своему уроды пете шоколадному!
он сделал за 5 лет больше горя, чем вор вместе с отравленным за 10....
почему ты держал свой язык в жопе, когда твой любимец заставлял и без того бедный народ жити "по-новому" ?
нравилось, наверное?!
а теперь свою жопу рвешь против Зели?!
ай, красавчик
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Кацапе лахтинський, йди трахати свою козу і не блимкай тут з приводу і без приводу. Лікбезу від дебілів не потребую. А лікбез від мене - платний. Тому тримай безпечну дистанцію, цілішим будеш.
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Что хотят власти? Чтобы те, кто получают пенсию 2 тыс.,платили за коммуналку 3 тыс и желательно без субсидий. А еще власти хотят, чтобы бабушки и пенсионеры за свои деньги ремонтировали в многоэтажках крыши, подвалы, подъезды, лифты, детские и спортивные площадки; проводили утепление зданий.
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ну если человек при пенсии 2 тыс. не имеет субсидии, значит что-то тут не так. Или есть дополнительный доход, или внук/сын прописаны, или еще что.
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Платите, придурки! Петю долго помнить должны!
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а чё не Васю? щаз же вроде Владимир Сцаныч керуе?
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Парламент и рада ещё порохоботские, вот и вредят.
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А сколько времени потребуется оказывателям коммунальных услуг для заключения этих договоров, а без них-то никак!???
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А Грося красава. Встиг двічі підняти пенсії тим хто працював за білою схемою. Причому дрібним держчиновникам не підвищив, за що вони образилися на нього.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Украине начали начислять пеню за долги по коммунальным услугам
 
 
 
 
 
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