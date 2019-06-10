"Тимошенко готова к коалиции с партией Зеленского"

Об этом сказала Тимошенко на съезде партии "Батькивщина" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами и, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное - сделать все, чтобы этот план стал реальностью", - сказала Тимошенко.

Она предложила назвать будущую коалицию "коалицией действий".

По её словам, настоящие демократические силы, которые могут пройти в парламент, - это "Батькивщина", "Слуга народа", партия "Голос" - "должны объединиться во время избирательной компании и сделать все, чтобы на мажоритарных округах не прошли "мастодонты".

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