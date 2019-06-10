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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1696) коалиция (3693) Тимошенко (24335)

 Тимошенко готова к коалиции с партией Зеленского

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что готова в парламенте нового созыва готова работать в коалиции с партией президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

Об этом сказала Тимошенко на съезде партии "Батькивщина" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами и, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное - сделать все, чтобы этот план стал реальностью", - сказала Тимошенко.

Она предложила назвать будущую коалицию "коалицией действий".

По её словам, настоящие демократические силы, которые могут пройти в парламент, - это "Батькивщина", "Слуга народа", партия "Голос" - "должны объединиться во время избирательной компании и сделать все, чтобы на мажоритарных округах не прошли "мастодонты".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский пообещал представить на съезде партии "Слуга народа" список, который "всем понравится"

Источник: https://censor.net.ua/n3131460
 
 
 Топ комментарии
 
- Куме, а ви знаєте, як називають партію "Слуга уроду"?
- Як?
- Роялісти.
А його лідера - знаєте, як називають?
- Як?
- Цюцюрон.
- За зріст, чи за гру хєром на роялі?
- За "краснорєчіє".Тимошенко готова к коалиции с партией Зеленского - Цензор.НЕТ 2665
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тимошенко це приклад абсолютної політичної протистуції, таких політиків як тимошенко взагалі не має бути в Україні. Не можна дозволяти політикам торгувати голосами виборців! Ті хто захочуть проголосувати за партію Зеленського і так за неї проголосують, а тимошенко вже зраджує своїх виборців, тобто вже проголошує про свою пітримку влади! Дивує тільки хто може за це лайно - БЮТ голосувати?
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Юля выбирает сосиску в тесте...
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Сейчас ПОРОХОБОТЫ набегут стадом,а то как-то притихли на одно время,на повестке дня был Зеленский,а теперь такой офигенный заработок,недаром Пэтя их мобилизовал перед первым туром,чтобы толькр Тимошенко не прошла во второй тур,а с другими кандидатами ,он думал ,легко справится,но народ ,наш умный,сразу Пэтю раскусил,и проголосовал 75%,лишь бы не видеть его и его компанию мародёров., снова во главе государства.
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Оце так так! А чи захочуть зебіли її в коаліцію? Щось мені підказує, що ні...
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Вона вже була зі всіма в кааліції) І ЗАВЖДИ виходить з неї і йде в опозицію і вимагає перевиборів)).Вона всіх кидає Ющенка, Порошенка.І Зеленського також кине)))
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Їх Коломойський об'єднує. Тому Зеленського, може, і не кине.
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Кучма знову виліз на політповерхню. Це він заснував олігархічно-корупційний уклад в державі. Мінський формат здійснено задовшо до цієі' назви і звучав він як" донбас - бандитам". Пінчук випасає грантоі'дів, отих інтелектуалів і експертів. Завдяки медіаресурсу в телевізор "випускають" саме тих, кого випасають, хто годується з руки. Колись Кучма помножив на нуль( ч/з жлобство) месію у вишиванці - ющенка. Зараз, ця ж родина окучує Зеленського. Тут новому президенту головне не схибити, бл можна перетворитись з особи, хто вселяє надію на очищення від корупціі' на персонаж, якого загнуздали шкідливі руки. Самий сильний опонент Кучмі - Ю. Тимошенко. Випробувано і гартовано тюрмою.
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Зелебенський не знає в що вляпався!
Якщо буде кааліция з Воною, то буде його остання коаліція!
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Сейчас ПОРОХОБОТЫ набегут стадом,а то как-то притихли на одно время,на повестке дня был Зеленский,а теперь такой офигенный заработок,недаром Пэтя их мобилизовал перед первым туром,чтобы толькр Тимошенко не прошла во второй тур,а с другими кандидатами ,он думал ,легко справится,но народ ,наш умный,сразу Пэтю раскусил,и проголосовал 75%,лишь бы не видеть его и его компанию мародёров., снова во главе государства.
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Формально коаліцію утворять панянки-служанки з БЮТом, а фактично йдеться про конституційну коаліцію з ригами. Конституцію вони рейдернуть миттєво. Буде вам і НАТО, і ЄС, і мова, і унітарна держава, і все на світі.
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скажи мне, что твой друг Юля и я скажу кто ты
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"Тимошенко готова к коалиции с партией Зеленского"

Кто бы сомневался, лохторат то у Юлии Владимировны уменьшается (за счет естественной убыли оного), нужны новые лохи, непуганные.

И что очен- показательно, ни Юлия Владимировна, ни Владимир Александрович, ни "*********"(С) не нашли времени посетить Белую Церковь,, где воды незараженной осталось на сколько суток?
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Сейчас ПОРОХОБОТЫ набегут стадом,а то как-то притихли на одно время,на повестке дня был Зеленский,а теперь такой офигенный заработок,недаром Пэтя их мобилизовал перед первым туром,чтобы толькр Тимошенко не прошла во второй тур,а с другими кандидатами ,он думал ,легко справится,но народ ,наш умный,сразу Пэтю раскусил,и проголосовал 75%,лишь бы не видеть его и его компанию мародёров., снова во главе государства.
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Спикером будет скорее всего. А премьером Разумков.
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ні я думаю посада спікера тимошенко не підходить, а ось для разумкова можливо.
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Резиновую бабку плющит не по-децки...... у нее уже рейтинг на грани статистической ошибки, а она все себя крупным политиком мнит..... злобное, упоротое, лживое, жадное создание бабища йуля... где ни появляется - везде ссоры и распри.... гнать ведьму ссанными тряпками...
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Юля опять разыграет золотую "фишку".На коалицию с рыгами и Порошенко,"слуга" не пойдет. Вакарчук под вопросом.Остается Юля.Не взять ее,значит ожидать жесткую оппозицию и будет все рубить под корень.Согласиться на коалицию с ней,значит отдать премьер министра.На меньшее она не согласится а через год уничтожит Зеленского,
как было с Ющенко.
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чи не одного гнезда птенцы? Тимошенко готова до коаліції з партією Зеленського - Цензор.НЕТ 837
на цензоре это ясно было с самого начала,все зайульки голосовали во втором туре за зелебеню
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Сволочь косатая хоть с чертом объединится, лишь бы от корыта не отходить. Я еще могу понять тех, кто за всяких там Ляшко и пр голосует, но понять кретинов, голосующих за эту проститутку не могу. Ну нельзя-же быть такими идиотами! Эта тварь 20 лет при корыте и пользы от нее НОЛЬ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко готова к коалиции с партией Зеленского
 
 
 
 
 
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