"Тимошенко готова к коалиции с партией Зеленского"

Об этом сказала Тимошенко на съезде партии "Батькивщина" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами и, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное - сделать все, чтобы этот план стал реальностью", - сказала Тимошенко.
Она предложила назвать будущую коалицию "коалицией действий".
По её словам, настоящие демократические силы, которые могут пройти в парламент, - это "Батькивщина", "Слуга народа", партия "Голос" - "должны объединиться во время избирательной компании и сделать все, чтобы на мажоритарных округах не прошли "мастодонты".
Якщо буде кааліция з Воною, то буде його остання коаліція!
Кто бы сомневался, лохторат то у Юлии Владимировны уменьшается (за счет естественной убыли оного), нужны новые лохи, непуганные.
И что очен- показательно, ни Юлия Владимировна, ни Владимир Александрович, ни "*********"(С) не нашли времени посетить Белую Церковь,, где воды незараженной осталось на сколько суток?
как было с Ющенко.
на цензоре это ясно было с самого начала,все зайульки голосовали во втором туре за зелебеню