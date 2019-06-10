 "Требуем приговоров заказчикам!" - активисты пикетируют ГПУ с требованием полного расследования убийства Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 10 июня, активисты проводят митинг под зданием ГПУ с требованием объявить подозрения заказчикам убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"Следующим этапом (расследования убийства Екатерины Гандзюк. - Ред.) должно быть вручения подозрений заказчикам. Однако ни Мангер, ни Гордеев, ни Рищук не находятся за решеткой и чувствуют себя довольно раскованно. Гордееву и Рищуку даже не вручены подозрения. Также Генпрокурор обещал подозрения по делу о поджоге и хищении леса на Херсонщине, который, по мнению следствия, обусловил убийство Кати. Мы пришли в Генпрокуратуру, чтобы спросить - где подозрения заказчикам? Ради чего исполнители получили такие мизерные приговоры? Чего ждет Генеральная прокуратура? Чтобы Мангер, Гордеев и Рищук сбежали, как Левин (чья судьба нас тоже очень волнует)? Чтобы стали нардепами и получили неприкосновенность? Чтобы мы просто забыли об этом деле? За три года из тюрьмы начнут выходить убийцы. Они снова будут жить среди нас - те, кто согласен убивать невинных людей за 500 долларов. У вас, работники прокуратуры, очень большой долг перед обществом", - заявили организаторы митинга.

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Митингующие развернули плакаты с именами возможных заказчиков убийства. В частности, на них написано Андрей Гордеев и Евгений Рищук. Также на футболках активистов написано: "Кто стоит за убийством Гандзюк?", а на асфальте под ГПУ они написали большими буквами написали - "Требуем приговоров заказчикам!". Они оставили под ГПУ бутылку вина и клоунские носы.

Перед митингующими выступил адвокат Маси Найем, а от ГПУ к активистам вышел спикер Андрей Лысенко.





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил пятерых бывших участников антитеррористической операции (АТО) к разным срокам заключения за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Так, Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Грабчук - к 6 годам, Васянович и Вишневский - к 4 годам, а Горбунов - к 3 годам тюрьмы.

Отец погибшей Виктор Гандзюк назвал приговоры убийцам своей дочери "спектаклем" и заявил, что ему "стыдно за государство".

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.