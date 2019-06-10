 Суд окончательно приговорил к 14 годам тюрьмы педофила, который насиловал 9-летнюю дочь своей сожительницы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как известно, в октябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась мать девочки, которая случайно нашла в мобильном телефоне гражданского мужа фотографии, подтверждающие, что последний вступал в половые отношения неестественным способом с ее 9-летней дочерью.



Прокурором Киевской местной прокуратуры №2 в суде была полностью доказана вина 28-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины, то есть в удовлетворении половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенного в отношении малолетней девочки, в связи с чем судом было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

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Не соглашаясь с принятым решением защитники обвиняемого подали апелляционные жалобы, в которых просили суд апелляционной инстанции отменить приговор и прекратить производство в связи с не установлением достаточных фактов для доказательства вины обвиняемого.



Прокурор, принимавший участие в рассмотрении апелляционных жалоб, категорически возражал против их удовлетворения и просил суд оставить приговор Дарницкого районного суда г. Киева без изменений.



Заслушав доводы сторон Киевский апелляционный суд 06.06.2019 отказал адвокатам в удовлетворении апелляционных жалоб и оставил в силе приговор Дарницкого районного суда г. Киева.