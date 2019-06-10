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 Происшествия, Общество
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Все про:педофил (388) суд (22196) тюрьма (639)

 Суд окончательно приговорил к 14 годам тюрьмы педофила, который насиловал 9-летнюю дочь своей сожительницы

Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры города Киева и оставил без изменений приговор суда первой инстанции, который приговорил к 14 годам лишения свободы педофила, совершившего насилие над 9-летней девочкой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как известно, в октябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась мать девочки, которая случайно нашла в мобильном телефоне гражданского мужа фотографии, подтверждающие, что последний вступал в половые отношения неестественным способом с ее 9-летней дочерью.

Прокурором Киевской местной прокуратуры №2 в суде была полностью доказана вина 28-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины, то есть в удовлетворении половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенного в отношении малолетней девочки, в связи с чем судом было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

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Не соглашаясь с принятым решением защитники обвиняемого подали апелляционные жалобы, в которых просили суд апелляционной инстанции отменить приговор и прекратить производство в связи с не установлением достаточных фактов для доказательства вины обвиняемого.

Прокурор, принимавший участие в рассмотрении апелляционных жалоб, категорически возражал против их удовлетворения и просил суд оставить приговор Дарницкого районного суда г. Киева без изменений.

Заслушав доводы сторон Киевский апелляционный суд 06.06.2019 отказал адвокатам в удовлетворении апелляционных жалоб и оставил в силе приговор Дарницкого районного суда г. Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3131457
 
   
 Топ комментарии
 
немає захисників педофіла
є захисники звинувачуваного у педофілії
це дуже різні речі
бувають випадки, коли людину з помсти, або з якихось інших причин звинувачують у педофілії
в любому випадку вину визначає суд
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Теперь будут бурить ему скважину на зоне)
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Нужно вместе с ним судить мамашу, которая привела в дом педофила.
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защитники педофила...., хочется посмотреть в их честные и незамутненные сомнениями глаза...
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немає захисників педофіла
є захисники звинувачуваного у педофілії
це дуже різні речі
бувають випадки, коли людину з помсти, або з якихось інших причин звинувачують у педофілії
в любому випадку вину визначає суд
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Ну а суд у нас обычно поддерживает обвинение, а не разбирается что к чему.
Обвинён - приговорён.
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работа у людей такая, что ж поделать. положен по закону адвокат - без него никак, назначают. должен адвокат написать аппеляцию - вот она, хоть и не хочется, еще бы добавил от себя годков 100.. уверен, никто из них со своим подзащитным за руку не здоровался и решению суда не огорчился.
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Защитник нужен. Вообще говоря, человека могли оговорить или подставить.
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Теперь будут бурить ему скважину на зоне)
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І педофіл, і його коханка - однозначно ЗЕлохторат.
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Нужно вместе с ним судить мамашу, которая привела в дом педофила.
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Та воно наче й так (бачили очі, що купували), але завдяки мамаші він і сів.
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не жилец.....
Пару лет унижений в тюрьме или на зоне.., а потом "несчастный" случай и фсе с ним....
Если конечно в одиночке не будет все время...
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я никогда не понимал мотивы педофилов - неужели бл..ей на улицах мало?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд окончательно приговорил к 14 годам тюрьмы педофила, который насиловал 9-летнюю дочь своей сожительницы
 
 
 
 
 
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