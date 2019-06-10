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 Патруль наблюдателей попал под обстрел на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ

В районе временно оккупированного Молодежного, что в 63 километрах от Луганска, рядом с патрулем ОБСЕ пролетели пули, пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Во второй половине дня 9 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 м к востоку от блокпоста наемников РФ на расстоянии ориентировочно 1,2 км к юго-западу от Молодежного.

В 14:34 к патрулю подошли два наемника РФ. "После непродолжительного общения с тремя наблюдателями, находившимися снаружи автомобилей, они вернулись на блокпост. В 14:36 три члена патруля миссии, стоявшие у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м к югу", - отметили в пресс-службе.

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В ОБСЕ уточнили, что после этого они услышали, как, по крайней мере, три пули пролетели из западного направления примерно в пяти метрах над ними.

Патруль СММ вернулся на свою базу в Кадиевку (бывший Стаханов. - Ред.).

Источник: https://censor.net.ua/n3131451
 
 
 Топ комментарии
 
Да то вам показалось. Мирный план работает Патруль наблюдателей попал под обстрел на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 229
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Ти диви, розгледіли і навіть кулі порахували.
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Да то вам показалось. Мирный план работает Патруль наблюдателей попал под обстрел на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 229
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Після кожного обстрілу ОБСЄ зі сторони терористів потрібно знищувати опорні пункти терористів в цьому районі масованим артилерійським вогнем ЗСУ. Тоді терористи не будуть бикувати!
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А что делать если?
по крайней мере, три пули пролетели из западного направления Источник: https://censor.net.ua/n3131451
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По звуку важко визначити напрямок польоту кулі, тому це лише оціночні судження спостерігачів, які представляють і російську сторону, що взагалі є нечуваним! Сам факт обстрілу СММ ОБСЄ має призводити до тотального винищення позицій терористів в цьому районі, інакше ми не зможемо зупинити прояви насильства по відношенню до СММ ОБСЄ. Терористи мають знати що на кожну кулю випущену в СММ ОБСЄ прилетить 100 снарядів 152мм з української сторони!
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Я по звуку и башку могу прострелить с сотни метров.
ОБСЕ в том районе базируется на неподконтрольной территории.Вот тебе еще факт.Всё еще готов ровнять позиции в югу и к западу?
ОБСЕшники просто мягко описывают последнее время,когда практически..Да чоуж там..
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В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 110 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 100 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе взрывы, зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), к югу и юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и к востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя).
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Это посоедний. И уже который день в отчетах не фигурируют сепары,кроме единичных обстрелов из стрелкового...Я не знаю как это объяснить.Тоесть поведение ВСУ. Про десятки танков ВСУ выведенных на линию фронта против сепарской развед машины-копировать?По мне это диверсия.
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Ви весь час займаєтесь викривленням звітів ОБСЄ і читаєте їх так щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах, але будь яка людина яка читає оригінал звітів СММ ОБСЄ бачить що Ви просто брешете, вириваєте зі звітів окремі абзаци і забуваєте наводити весь текст повністю, де пишуть про терористичну діяльність терористів, про терористичні обстріли ЗСУ та населених пунктів. Тому витрачати на Ваші фейки свій час я не хочу, Ви просто брехло!
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Это точный копипаст отчета ОБСЕ. Неизмененно ниодной буковки.
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На тебе с Луганска
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Утром 7 июня, находясь в Попасной, команда СММ зафиксировала 10 очередей, 4 выстрела и 1 взрыв неопределенного происхождения вне участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), однако в пределах 5 км от него.

В 22:47 7 июня (за пределами отчетного периода) камера СММ в н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 1-2 км к юго-юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения).

Днем 7 июня, находясь вблизи участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), члены патруля Миссии отметили там спокойную обстановку[3].
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Ти диви, розгледіли і навіть кулі порахували.
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О, заодно и очнутся от долгого летаргического сна. Пора просыпаться, ребята!
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Частіше траплялася б така оказія, а там і до адекватних звітів дійде.
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а чого немає допису, що по прибуттю на базу, були замінені памперси))
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Та то ж простой трактор, вы шо - не видите?!
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" как, по крайней мере, три пули пролетели из западного направления примерно в пяти метрах над ними"
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