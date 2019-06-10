 Патруль наблюдателей попал под обстрел на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ

Об этом сообщила пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Во второй половине дня 9 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 м к востоку от блокпоста наемников РФ на расстоянии ориентировочно 1,2 км к юго-западу от Молодежного.
В 14:34 к патрулю подошли два наемника РФ. "После непродолжительного общения с тремя наблюдателями, находившимися снаружи автомобилей, они вернулись на блокпост. В 14:36 три члена патруля миссии, стоявшие у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м к югу", - отметили в пресс-службе.
В ОБСЕ уточнили, что после этого они услышали, как, по крайней мере, три пули пролетели из западного направления примерно в пяти метрах над ними.
Патруль СММ вернулся на свою базу в Кадиевку (бывший Стаханов. - Ред.).
по крайней мере, три пули пролетели из западного направления Источник: https://censor.net.ua/n3131451
ОБСЕ в том районе базируется на неподконтрольной территории.Вот тебе еще факт.Всё еще готов ровнять позиции в югу и к западу?
ОБСЕшники просто мягко описывают последнее время,когда практически..Да чоуж там..
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В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 110 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 100 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе взрывы, зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), к югу и юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и к востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя).
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Это посоедний. И уже который день в отчетах не фигурируют сепары,кроме единичных обстрелов из стрелкового...Я не знаю как это объяснить.Тоесть поведение ВСУ. Про десятки танков ВСУ выведенных на линию фронта против сепарской развед машины-копировать?По мне это диверсия.
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Утром 7 июня, находясь в Попасной, команда СММ зафиксировала 10 очередей, 4 выстрела и 1 взрыв неопределенного происхождения вне участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), однако в пределах 5 км от него.
В 22:47 7 июня (за пределами отчетного периода) камера СММ в н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 1-2 км к юго-юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения).
Днем 7 июня, находясь вблизи участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), члены патруля Миссии отметили там спокойную обстановку[3].