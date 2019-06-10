 Из-за обстрелов террористов разведение сил в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС.
Так, командование операции Объединенными силами сообщает, что в результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий, определенных минского договоренностям, по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская".
"Начиная с 7 июня 2019, со стороны российских оккупационных войск состоялись обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Учитывая указанное, следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней, может быть только 16 июня 2019 г.", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств.
Петя вже намагався, і перемир'я 19 разів влаштовував.
Зносу ті самі граблі ? Тоді чим оте ЗЕ відрізняється від попередників ?
И тут могут ломаться копья в комментариях, и тут могут строить версии и догадки, но... такая история - она ведь не редкая и не уникальная. И разведка у наших ВСУ работает, и цели они заранее вычисляют. Все это правда. Как и правда то, что официальное одобрение на применение крупного калибра нужно получать, а уж в случае работы на опережение - так и подавно.
А когда раньше официального одобрения не получали, то практически всегда случались счастливые совпадения и неизвестная третья сила помогала. Конечно же были потом разборы в штабах, истерили наблюдатели и переговорщики, но наши делали каменные лица и демонстрировали все вооружение крупного калибра на площадках отведения, бирка-опись-штампик-попробуйте-придраться.
Но не в этот раз.
В этот раз кажется был тотальный и всеобъемлющий запрет, ультимативный. Других объяснений нет. Результат? Результат знают все: когда "надо просто перестать стрелять" - приходится хоронить своих.
И еще нам рассказали о том, что это не Россия виновата. Просто "наемники (чьи?) вышли из-под контроля России".
Сегодня в 19:00 ветераны, волонтеры, активисты соберутся под АП задать крайне неудобные вопросы. Крайне.
Юрий Бирюков