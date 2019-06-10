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 Из-за обстрелов террористов разведение сил в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня, - штаб

В результате нарушений режима прекращения огня со стороны террористов в очередной раз сорваны договоренности по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС.

Так, командование операции Объединенными силами сообщает, что в результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий, определенных минского договоренностям, по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская".

"Начиная с 7 июня 2019, со стороны российских оккупационных войск состоялись обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 26 раз атаковал позиции ОС на Донбассе: украинские воины не пострадали, ранены 10 наемников и уничтожена военная техника противника, - штаб

Учитывая указанное, следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней, может быть только 16 июня 2019 г.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств.

Из-за обстрелов террористов разведение сил в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131446
 
 
 Топ комментарии
 
яке сUк@ "развєдєніє", далбо....и?
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Просто Московия хочет нас у своё стойло забрать обратно, думает что украинцы устали от войны и пойдут хоть на Север Через обстріли терористів розведення сил у районі Станиці Луганській можливо не раніше 16 червня, - штаб - Цензор.НЕТ 133
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А что по этому поводу говорит главный реваншист кучма.Дедушка решил взять свое,и даже для большей надежности хотел сделать 3 процентный барьер для своих депутатов.Теперь проблемка будет и у вакарчука,смешка .Та и зеленский прислушивается к дедушке.
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Зеленский прислушивается к Кремлю, а Кучма без отмашки Зе и пикнуть бы не посмел.
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Метеорит ты удот, как можно ставить рядом комика и отца украинской коррупции
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Дедушке Кучме все пох. Ему или в тюрьму идти за убийство Гонгадзе или молча делать что говорят.
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Просто Московия хочет нас у своё стойло забрать обратно, думает что украинцы устали от войны и пойдут хоть на Север Через обстріли терористів розведення сил у районі Станиці Луганській можливо не раніше 16 червня, - штаб - Цензор.НЕТ 133
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А что, после 16, даже при обстрелах, автоматически разведут???
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Розведення сил неможливе.
Петя вже намагався, і перемир'я 19 разів влаштовував.
Зносу ті самі граблі ? Тоді чим оте ЗЕ відрізняється від попередників ?
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ПУ.. и компания сделала очередной ход на опрежение, начав раздачу паспортов РФ на захваченых Донецкой и Луганской областят. К чему это может привести- есть только один ответ- в случае силового освобождения наших земель даст возможность прямого вторжения войск РФ , мотивируя угрозой жизни РОС.. граждан- а другими словами- ВОЙНА , где не только стрелковое оружие но и танки , авиация , артилерия и т.д . И вот вопрос- МЫ ГОТОВЫ К ТАКОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ???
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А что произойдёт 16-го,- боеприпасы закончатся?
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Опять обстрелы. И опять "вышедшими из под контроля РФ" "трактористами и шахтерами". Да они без указания из Кремля на парашу сходить не по графику не могут. А обострение последних дней, недель вполне вкладывается в стратегию Пу, Смена власти в Украине, неопределенность в ее высказываниях, не организованность, движение 5 колонны парадным победным маршем в Раду, соглашательская позиция Запада в целом, и не только их адвокатов в лице Италии , и Венгрии, но и таких игроков как Германия, Франция, да и трамповской Америки. Все это только усугубляет положение на фронте. Такое ощущение что Украину загоняют в угол. Но сам Пу как то говорил, что это опасно. Загнанным в угол, особо и терять нечего.
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Не террористи а торгівельні партнери порошено-ахметівської шайки
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Вчера вечером Бутусов опубликовал расследование по трагедии в полку Азов, где и подтвердил все то, про что активно говорили всю прошлую пятницу с подачи Романа Доника: разведка Азова "срисовала" артиллерию противника задолго до 7 июня, запрашивала разрешение на уничтожение и разрешение НЕ получила. Срисовали зараннее, вели качественно, запрашивали разрешение регулярно.
И тут могут ломаться копья в комментариях, и тут могут строить версии и догадки, но... такая история - она ведь не редкая и не уникальная. И разведка у наших ВСУ работает, и цели они заранее вычисляют. Все это правда. Как и правда то, что официальное одобрение на применение крупного калибра нужно получать, а уж в случае работы на опережение - так и подавно.
А когда раньше официального одобрения не получали, то практически всегда случались счастливые совпадения и неизвестная третья сила помогала. Конечно же были потом разборы в штабах, истерили наблюдатели и переговорщики, но наши делали каменные лица и демонстрировали все вооружение крупного калибра на площадках отведения, бирка-опись-штампик-попробуйте-придраться.
Но не в этот раз.
В этот раз кажется был тотальный и всеобъемлющий запрет, ультимативный. Других объяснений нет. Результат? Результат знают все: когда "надо просто перестать стрелять" - приходится хоронить своих.
И еще нам рассказали о том, что это не Россия виновата. Просто "наемники (чьи?) вышли из-под контроля России".
Сегодня в 19:00 ветераны, волонтеры, активисты соберутся под АП задать крайне неудобные вопросы. Крайне.

Юрий Бирюков
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