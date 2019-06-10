 Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились ближе к ней.
Оперативно среагировав, они быстро отвели гражданское население подальше от конструкции и та, рухнув, никого не задела.
Сейчас сведения о данном событии внесены в журнал единого учета Приморского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки.
Может из-за Пересопницкого Евангелия?
продовжуйте інформувати про її подальшу долю тчк
Валежник спеет
Совпадение??
Вот такие вот дела....
А его "кражи"...еще ни один зебеня не смог сказать...что и когда он украл....
Портнов теперь для них истина в последней инстанции....
Сватов, роисские сериальчики и фильмишки, однокласников, вконтакте и подобное говно.
Твой воспаленный мозг тут ничего странного не видит не...??
https://censor.net.ua/news/3128583/kolomoyiskiyi_zayavlyaet_chto_konsultiruet_partiyu_merov_sozdannuyu_kernesom_i_truhanovym
Человек опытный думает, а сколько он за Беню будет сидеть.
Впрочем, вы - существо подневольное, так что служите, пока на воле.
Чо придираетесь то...?
И до выборов все это знали..., поэтому и выбрали..
Pavlo Nuss @PavloNuss 9 ч.9 часов назад
Это во время исполнения государственного гимна Украина!
Нет. Нет у меня слов. Вот нет.
Но кто в стране "мудрого простого нарида 73%" на это обращает внимание?
И журналисты языки в задницу засунули...
«Порохоботы» два месяца ждут зарплаты, но им никто не платит.
Менти спитали "що у тебе в папці?" Хлопчик відповів "Бах!". І стійки з апаратурою повторили: "БАХ!"