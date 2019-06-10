 В НАТО призвали к урегулированию политического кризиса в Молдове путем диалога

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении официального представителя нато Оаны Лунгеску в Twitter.
"НАТО с озабоченностью следит за политическим кризисом в Республике Молдова, являющейся давним партнером. Мы призываем все политические силы Молдовы проявлять спокойствие, сдержанность и урегулировать разногласия путем диалога", - написала она.
Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.
Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.
В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.
ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.
Наверное рассматривает их как элемент стабильности подвешенного состояния Молдовы.
Кто то ведь должен гарантировать безопасность пророссийской стороне в этом политическом противостоянии между пророссийскими и промолдовскими силами.
А вообще там фиг разберёшься, их дело..
Я просто не знаю как в Молдове,по аналогии с Украиной смотрю.
Євросоюз і нашого легітимного визнавав
Она не знает в Молдавии другая конституция и законы, не знает, что КС там может отстранить президента на абсолютно законных основаниях и это уже раз 6 наверное за всю историю Молдавии. А новое правительство просто пошло как нормальные люди на досрочные выборы( чтобы люди дали свою оценку ), т.к. нет большинства. Не то, что в Украине, когда уже 2 года как нету коалиции, а пацаны до сих пор "стараются"...
Но нашим соевым таких вещей не понять. Тут царя 73% холопов свергли! В ихнем мозге такие картины не укладываются!
Тому так і написала.
А ти не ошивайся під моїми коментами, троляка зеленобеньска...
значит как угодно Вам - так рэволуция
а если это угодно оппоненту - так державный переворот
очень удобно - неправда ли ?!
Думаю что вы и раша не будет против,вы же против политики двойных стандартов?
Кто там Молдову разграбляет,если весь ее производящий ВВП потенциал находится в приднестровье и контролируется рашистами.
А кто будет инвестировать деньги в разделенную страну,где все время идет противостояние между (условно) прозападными и пророссийскими силами?
И потом это обернется же против нас,потому что у нас точно такая же проблема.
Надеюсь при внешних Ваших аналогиях положение Украины все же устойчивей, несмотря на все миллиардные валютные суммы, которые Орда много лет закачивала и закачивает в проекты разрушения независимости государства Украина.
В теории, если допустить в будущем парламенте объединение "слуг" с "опповцами" и мажоритарщиками с мутной политической физиономией в коалицию для получения парламентского большинства, и если эта коалиция пойдет по пути Януковича, активное ядро украинского народа будет протестовать против этого пути непарламентскими методами, будут опять пролиты потоки крови, но на этот раз судебную систему "люстрируют" по настоящему, это сделает народ, а такая "власть" ответит и за политическую коррупцию и за попытку капитулироватиь перед Россией (думаю, что хотя бы здравомыслящая часть "слуг" в разношерстной команде шоуменов, если такая часть сформируется, должна будет думать о своих перспективах, чтобы не позволять условным "кернесам" из своей политической стаи мечтать о реванше.
Наверное проще требовать от других чем от себя?