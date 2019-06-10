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Все про:Молдова (1011) НАТО (6384)

 В НАТО призвали к урегулированию политического кризиса в Молдове путем диалога

В НАТО обеспокоены политическим кризисом в Молдове и призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении официального представителя нато Оаны Лунгеску в Twitter.

"НАТО с озабоченностью следит за политическим кризисом в Республике Молдова, являющейся давним партнером. Мы призываем все политические силы Молдовы проявлять спокойствие, сдержанность и урегулировать разногласия путем диалога", - написала она.

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Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

Также читайте: Молдова никогда не заплатит РФ за поставленный Приднестровью газ, - Додон

ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

В НАТО призвали к урегулированию политического кризиса в Молдове путем диалога 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131437
 
 
 Топ комментарии
 
Всі, хто дружить з Х**лом опиняються в с*аці. Додон не вийняток.
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А вывести рашинские воиска не призывает?
Наверное рассматривает их как элемент стабильности подвешенного состояния Молдовы.
Кто то ведь должен гарантировать безопасность пророссийской стороне в этом политическом противостоянии между пророссийскими и промолдовскими силами.
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нато постепенно превращается из военного блока в папский приход У НАТО закликали до врегулювання політичної кризи в Молдові шляхом діалогу - Цензор.НЕТ 8447
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А вывести рашинские воиска не призывает?
Наверное рассматривает их как элемент стабильности подвешенного состояния Молдовы.
Кто то ведь должен гарантировать безопасность пророссийской стороне в этом политическом противостоянии между пророссийскими и промолдовскими силами.
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Промолдовские силы-это олигарх Плахотнюк?
А вообще там фиг разберёшься, их дело..
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А пророссийские олигарх путин и ко?
Я просто не знаю как в Молдове,по аналогии с Украиной смотрю.
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Евросоюз признал легитимность нового правительства Молдовы
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І що з того ?
Євросоюз і нашого легітимного визнавав
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та ясно, що тролі заточені лише на Порошенка, от янік для них був саме то.
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От нафига ты с ней споришь? Ей же лишь бы ляпнуть как обычно.
Она не знает в Молдавии другая конституция и законы, не знает, что КС там может отстранить президента на абсолютно законных основаниях и это уже раз 6 наверное за всю историю Молдавии. А новое правительство просто пошло как нормальные люди на досрочные выборы( чтобы люди дали свою оценку ), т.к. нет большинства. Не то, что в Украине, когда уже 2 года как нету коалиции, а пацаны до сих пор "стараются"...
Но нашим соевым таких вещей не понять. Тут царя 73% холопов свергли! В ихнем мозге такие картины не укладываются!
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Я читала думки адекватних молдаван, не ватяних.
Тому так і написала.
А ти не ошивайся під моїми коментами, троляка зеленобеньска...
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Трохи не так Ксенія, там в лютому були вибори в парламент і зараз 2\3 того парламенту виступили проти Плахотнюка, а те що вирішив КС то таке, суди держперевороти не роблять.
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так интересно читать подобные высеры
значит как угодно Вам - так рэволуция
а если это угодно оппоненту - так державный переворот

очень удобно - неправда ли ?!
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Я то же против двойных стандартов и считаю что та часть вашего народа которая против пророссийского курса может обратиться к Румынии что бы она ввела воиска для их защиты.
Думаю что вы и раша не будет против,вы же против политики двойных стандартов?
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Люди верят в то, во что они хотят верить. Увы.
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ваш дондон порушив конституцію і зараз ховається в росіскому посольстві на чумоданах на ростов
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Всі, хто дружить з Х**лом опиняються в с*аці. Додон не вийняток.
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нато постепенно превращается из военного блока в папский приход
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Там сейчас вообще всё смешалось. Блок "АКУМ" который ранее кричал что рашка главная угроза и нужно идти в Европу и НАТО, вдруг объединился с социалистами-подпевалами х...ла. И не просто объединились а отдали им должность спикера парламента(там именно спикер в случае чего мог "выключить" и заменить президента на время). Всё это ради того чтобы скинуть партию Плахотнюка, который тоже за Европу, но при этом разграбляет Молдову намного сильнее чем Беня, Фирташ и Ахмет вместе взятые грабят Украину.
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Да чушь все это.
Кто там Молдову разграбляет,если весь ее производящий ВВП потенциал находится в приднестровье и контролируется рашистами.
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"Потенциал", это громко сказано. Раньше он было но с 1993 года там всё пришло в упадок. Всё что сейчас работает на территории приднестровья не особо влияет на Молдавскую экономику.( в том числе и Рыбницкий завод, с которого ПАП снял санкции)
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Ну что есть то и есть.
А кто будет инвестировать деньги в разделенную страну,где все время идет противостояние между (условно) прозападными и пророссийскими силами?
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призыватели хреновы.Валить кацапов надо.По другоиу эту падаль не угомонишь.******
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пока кацапсины отравляют жизнь Молдове, все эти призывы яйца выеденного не стоят.
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Украине не стоит поддерживать какую-либо из сторон, все зависит от самим молдаван, достаточно заявить что мы уважаем суверенитет Молдовы и их самостоятельное решение по выходу из кризиса. Хотя, если коалиция-мутант, две головы которой смотрят в разные стороны, действительно хочет федерализировать Молдову, признав оккупирпованное Россией Приднестровье субъектом федерации, как это приписывает ей Плахотнюк, то, даже если он трижды вор, для Молдовы это очень плохо, страна перестанет быть субъектом международного права, превратится в квазиобразование типа федерации Боснии и Герцеговины, неспособное проводить единую государственную политику. Может Запад и Орду это урегулирование (за чужой счет) вполне устроит, но как-то я сомневаюсь, что это устроит в Молдову как государство, даже если сейчас большинство ее жителей этого не осознает.
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Мы то уважаемый суверинитет Молдовы,а вот наши соседи не уважают,поэтому говорить о том что все зависит от молдавского народа нечестно и лицимерно.
И потом это обернется же против нас,потому что у нас точно такая же проблема.
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Т.е. большинство жителей Молдовы не осознаёт, а ты, гражданин Украины, осознаёшь? И откуда ты такой умный взялся? И почему поддерживаешь вора Плахотнюка? Ведь тебе же с него не переподает аж ни как.
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Раху устраивают оба варианта.Вор Плахотнюк близкий по воровскому ремеслу,не дающий развиваться стране.И Додон с промоскалями,тянущий в Мордор.Москалям хорошо.Плохо,только народу Молдовы
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Урегулирование политического кризиса в Молдове должно проводиться до последнего кацапа
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Что же нам еще остается, кроме как уважать международное право, или Вы предлагаете указывать, что делать молдаванам, или как-то в этом поучаствовать? Не надо брать пример с Московии, ее традиции это традиции примитивной Орды, порабощающей другие народы. Ордынцы сейчас пытаются разрушить наше государство и убивают нас, чтобы заставить нас выполнять их хотелки, и до сих пор бредят мыслями восстановить свою азиатскую ваврварскую империю, загнав в имперское стойло и украинцев и молдаван.

Надеюсь при внешних Ваших аналогиях положение Украины все же устойчивей, несмотря на все миллиардные валютные суммы, которые Орда много лет закачивала и закачивает в проекты разрушения независимости государства Украина.

В теории, если допустить в будущем парламенте объединение "слуг" с "опповцами" и мажоритарщиками с мутной политической физиономией в коалицию для получения парламентского большинства, и если эта коалиция пойдет по пути Януковича, активное ядро украинского народа будет протестовать против этого пути непарламентскими методами, будут опять пролиты потоки крови, но на этот раз судебную систему "люстрируют" по настоящему, это сделает народ, а такая "власть" ответит и за политическую коррупцию и за попытку капитулироватиь перед Россией (думаю, что хотя бы здравомыслящая часть "слуг" в разношерстной команде шоуменов, если такая часть сформируется, должна будет думать о своих перспективах, чтобы не позволять условным "кернесам" из своей политической стаи мечтать о реванше.
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Мы гаранты у них,как у нас Германия и Франция.
Наверное проще требовать от других чем от себя?
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