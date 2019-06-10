 Торговые конфликты - главная угроза для мировой экономики, - Лагард

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, с таким заявлением директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила на завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока, в воскресенье, 9 июня. Во встрече участвовали министры финансов и главы центробанков стран-членов G20.
По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП на 0,5 процента (или 455 млрд долларов) в 2020 году. Разрешение существующих торговых споров следует сделать приоритетной задачей, подчеркнула Лагард.
Кроме того, глава МВФ отнесла к угрозам для роста мировой экономики низкие процентные ставки. Несмотря на "осторожные признаки стабилизации", которые демонстрирует мировая экономика, во многих развитых экономиках возрастает уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему "уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях", говорится в заявлении Лагард.
Трамп грозит поднять таможенные пошлины на товары из Китая
Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился в мае 2019 года, когда после неудавшихся переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил поднять таможенные пошлины на товары из КНР до 25 процентов. Надежды на урегулирование спора теперь связаны со встречей Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, которая должна состояться в японской Осаке в конце июня.
Есть более серьезные угрозы,на которые вы пытаетесь закрывать глаза.
Первым пострадает Intel.
Гугл просит администрацию Трампа остановиться, так как последствия для американских компаний могут стать непоправимыми, тогда как китайская экономика не пострадает.
Похмелись, пока не поздно, вася.
Та й ключове слово тут "могут", можуть стати, а можуть і не стати.
А Китай треба повернути у його ХIV ст., бо занадто багато накрав технологій.
И они заявляли и раньше, что ответные меры Китая против санкций США ударят по последним гораздо сильнее, нежели наоборот.
Китай это не Венесуэла и не Иран.
Подільський районний суд Києва заарештував і заборонив експлуатацію п'яти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро". Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомили у прес-службі української юридичної компанії "Ільяшев і партнери", яка представляє інтереси ДП "Антонов", пише "Інтерфакс-Україна".
В "Антонові" впевнені, що льотна придатність цих літаків була продовжена з порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (ICAO) і в обхід українського розробника ДП "Антонов".
У компанії "Ільяшев і партнери" відзначили, що російська федеральна агенція повітряного транспорту (Росавіація) незаконно сертифікувала німецьку компанію AMTES (Aircraft Maintenance and Engineering Service) як розробника модифікації літака Ан-124-100.
"Внаслідок незаконних дій Росавіації і AMTES GmbH літакам Ан-124, експлуатантом яких виступає авіакомпанія "Волга-Дніпро", в обхід ДП "Антонов" була продовжена льотна придатність, що ставить під загрозу безпечну експлуатацію даних літаків", - зазначили в компанії "Ільяшев і партнери".
Арешт накладено на літаки Ан-124-100, що належать авіакомпаніям "Волга-Дніпро" і Volga Dnepr Airlines (Ірландія). Як наголошується в повідомленні, відповідно до рішення українського суду експлуатація зазначених повітряних суден заборонена зазначеними авіакомпаніям, а також будь-якими іншими третіми особами. Компанії "Волга-Дніпро" належать 17 літаків: 12 Ан-124-100 і п'ять Іл-76, таким чином, заарештована майже третина авіапарку.
ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки, з 2015 року за рішенням уряду входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Ан-124-100 "Руслан" вантажопідйомністю 150 тонн - найбільший у світі серійний важкий транспортний літак, котрий успішно працює на світовому ринку надважких і негабаритних вантажів.