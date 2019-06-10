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 Экономика
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Все про:G20 (125) МВФ (2684) Лагард (110)

 Торговые конфликты - главная угроза для мировой экономики, - Лагард

Существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, с таким заявлением директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила на завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока, в воскресенье, 9 июня. Во встрече участвовали министры финансов и главы центробанков стран-членов G20.

По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП на 0,5 процента (или 455 млрд долларов) в 2020 году. Разрешение существующих торговых споров следует сделать приоритетной задачей, подчеркнула Лагард.

Кроме того, глава МВФ отнесла к угрозам для роста мировой экономики низкие процентные ставки. Несмотря на "осторожные признаки стабилизации", которые демонстрирует мировая экономика, во многих развитых экономиках возрастает уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему "уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях", говорится в заявлении Лагард.

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Трамп грозит поднять таможенные пошлины на товары из Китая

Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился в мае 2019 года, когда после неудавшихся переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил поднять таможенные пошлины на товары из КНР до 25 процентов. Надежды на урегулирование спора теперь связаны со встречей Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, которая должна состояться в японской Осаке в конце июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3131435
 
 
 Топ комментарии
 
А твоя сопля зеленая умудряется и торговать и обвинять в этом порохохряка.
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Моя сопля? Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 2301 ты наверное свою зеленую соплю под своим носом не вытер и решил, что это моя сопля Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 9608 платок купи соевый глист, не будешь тогда зеленые сопли распускать Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 304
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"хочет" - это любимый аргумент соевых червей Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 6858 брешут постоянно, как брехал 5 лет их кумир мародер порошенко, особенно прикольно было наблюдать за этой толстой жадой, как она скакала на сцене перед стадионом, ну как мешок с дерьмом и еще подхрюкивала при этом - тыж мене пидманул, тыж мене пидвела Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 6858
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От глупая женщина, во всем мире давно знают, что все беды, потому что ФОП 6% Торговые конфликты - главная угроза для мировой экономики, - Лагард - Цензор.НЕТ 8826
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Главная угроза вообще для всего, это существование расеянской *********. Все беды и конфликты 2 последних веков на совести этого недогосударства..
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Через торгову війну з Китаєм штати змушені панькатись з путлєром.
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Да как то насрать на мировую экономику.
Есть более серьезные угрозы,на которые вы пытаетесь закрывать глаза.
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а мародер порохохряк умудрялся при военном конфликте спокойно торговать с агрессором, во какой он выдающийся экономист, учитесь у хозяина свинарчуков, как нужно экономику развивать Торговые конфликты - главная угроза для мировой экономики, - Лагард - Цензор.НЕТ 3815
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А твоя сопля зеленая умудряется и торговать и обвинять в этом порохохряка.
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Моя сопля? Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 2301 ты наверное свою зеленую соплю под своим носом не вытер и решил, что это моя сопля платок купи соевый глист, не будешь тогда зеленые сопли распускать
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Константин 1041a131. Кооператив "Озеро" - мировой лидер распила и дерибана. PS. "Ольгинские" - калоеды.
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вон оно как Торговые конфликты - главная угроза для мировой экономики, - Лагард - Цензор.НЕТ 2253 расскажи обо мне ещё что нибудь интересное Торговые конфликты - главная угроза для мировой экономики, - Лагард - Цензор.НЕТ 1748
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зато наркоман хочет торговлю возобновить в открытую и в гораздо больших масштабах.И это один из этапов сдачи страны.Не зря же в слуге уродов особенно по мажоритаркам сепарня от его партии....Шо зебильноватный чмошник ....Давай оправдуйся!?
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"хочет" - это любимый аргумент соевых червей Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 6858 брешут постоянно, как брехал 5 лет их кумир мародер порошенко, особенно прикольно было наблюдать за этой толстой жадой, как она скакала на сцене перед стадионом, ну как мешок с дерьмом и еще подхрюкивала при этом - тыж мене пидманул, тыж мене пидвела Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 6858
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Китай вводит санкции против американских компаний. ОН может остановить поставку редкоземельных металлов, используемых в микрочипах американских компаний.
Первым пострадает Intel.
Гугл просит администрацию Трампа остановиться, так как последствия для американских компаний могут стать непоправимыми, тогда как китайская экономика не пострадает.
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Ты чего то попутал насчет "нашего"
Похмелись, пока не поздно, вася.
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intel постраждає, Китай постраждає, а Google який з цього клопіт?
Та й ключове слово тут "могут", можуть стати, а можуть і не стати.
А Китай треба повернути у його ХIV ст., бо занадто багато накрав технологій.
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Предположу, что google предупреждает, потому что эта компания сразу была против Трампа.
И они заявляли и раньше, что ответные меры Китая против санкций США ударят по последним гораздо сильнее, нежели наоборот.
Китай это не Венесуэла и не Иран.
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На конец 2008 года данные по запасам следующие: Китай 89 млн тонн, СНГ 21 млн тонн, США 14 млн тонн, Австралия (5,8 млн тонн), Индия 1,3 млн тонн, Бразилия 84 тыс. тонн.[4].
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Пошлины Китаю пойдут на пользу.Трамп заботится о китайских товарищах Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 8871
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В Україні заарештовані літаки "Руслан", належні російській авіакомпанії "Волга-Дніпро"

Подільський районний суд Києва заарештував і заборонив експлуатацію п'яти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро". Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомили у прес-службі української юридичної компанії "Ільяшев і партнери", яка представляє інтереси ДП "Антонов", пише "Інтерфакс-Україна".
В "Антонові" впевнені, що льотна придатність цих літаків була продовжена з порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (ICAO) і в обхід українського розробника ДП "Антонов".
У компанії "Ільяшев і партнери" відзначили, що російська федеральна агенція повітряного транспорту (Росавіація) незаконно сертифікувала німецьку компанію AMTES (Aircraft Maintenance and Engineering Service) як розробника модифікації літака Ан-124-100.
"Внаслідок незаконних дій Росавіації і AMTES GmbH літакам Ан-124, експлуатантом яких виступає авіакомпанія "Волга-Дніпро", в обхід ДП "Антонов" була продовжена льотна придатність, що ставить під загрозу безпечну експлуатацію даних літаків", - зазначили в компанії "Ільяшев і партнери".
Арешт накладено на літаки Ан-124-100, що належать авіакомпаніям "Волга-Дніпро" і Volga Dnepr Airlines (Ірландія). Як наголошується в повідомленні, відповідно до рішення українського суду експлуатація зазначених повітряних суден заборонена зазначеними авіакомпаніям, а також будь-якими іншими третіми особами. Компанії "Волга-Дніпро" належать 17 літаків: 12 Ан-124-100 і п'ять Іл-76, таким чином, заарештована майже третина авіапарку.
ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки, з 2015 року за рішенням уряду входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Ан-124-100 "Руслан" вантажопідйомністю 150 тонн - найбільший у світі серійний важкий транспортний літак, котрий успішно працює на світовому ринку надважких і негабаритних вантажів.
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а как успокоить агрессора? только лишить его финансовой возможности (можно расхерачить, но потом куда девать идиотов которые останутся в разрушенной стране)
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