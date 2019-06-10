 Падение автомобиля с ядом в Рось: запасов воды в Умани хватит на 3 дня, в Белой Церкви - на сутки, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 7:00 10 июня водоснабжение г. Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В г. Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок).
Также сообщается, что проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории р. Рось. Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории р. Рось.
Ситуация находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС Украины.
Напомним, прошлой ночью в результате ДТП автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил инсектицид "Нурелл Д", перевернулся на берегу пруда, впадающего в приток реки Рось в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. В приток Роси на расстоянии 5,4 км от устья попало неопределенное количество инсектицида.
Представителями Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов реки Рось отобраны пробы воды из пруда и р. Рось на территории и Киевской области. Результаты химикобиологичного анализа на содержание химических веществ в воде будут 10 июня.
В 23 ч. 9 июня прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и г. Умань Черкасской области (84 тыс. жителей).
Той водогін від Ржищева до БЦ розібрали.
В каждой статье поливают грязью Зеленского, твари вы проплаченные.
Такие мааааленькие смешные гниды, покусываете, сидя между складками кожи на жопе у слона
Пейте, не стесняйтесь, 73 %
Мабуть Баба Яга ХХІ століття слова не давала.
это результат лолиты мальвинской