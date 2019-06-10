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 Враг за сутки 26 раз атаковал позиции ОС на Донбассе: украинские воины не пострадали, ранены 10 наемников и уничтожена военная техника противника, - штаб

9 июня вооруженные формирования РФ 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- шесть раз Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;
- четыре раза в районе населенного пункта Талаковка - из 120 мм минометов; вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза Павлополь - из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;
- район населенного пункта Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм;
- два раза населенный пункт Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов;
- на окраине села Березовое - из противотанковых управляемых ракет и автоматических гранатометов;
- в районе Невельского - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

- дважды вблизи населенного пункта Новоалександровка - из 120 мм и 82 мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза в районе Зайцево - из автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 9 июня 10 оккупантов были ранены и уничтожена одна единица военной техники.

Также сообщается, что с начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг осуществил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пищевик из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел: Зайцево - из минометов калибра 120 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.


Враг за сутки 26 раз атаковал позиции ОС на Донбассе: украинские воины не пострадали, ранены 10 наемников и уничтожена военная техника противника, - штаб 01
Враг за сутки 26 раз атаковал позиции ОС на Донбассе: украинские воины не пострадали, ранены 10 наемников и уничтожена военная техника противника, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131429
 
 
 Топ комментарии
 
Стріляйте, хлопці, і знищуйте ворога.
Бережіть себе.
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Здається. Але його спишуть на недосвідченність новеньких і все їм пробачать.
А те що чучма відверто заявив про мир, мабуть примусовий, то повз вуха пропустили..
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Стріляйте, хлопці, і знищуйте ворога.
Бережіть себе.
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Кількість обстрілів та втрат за останній тиждень збільшується, харе шаурму жрать робіть щось з цим! Пряник не допомагає спробуйте кнута.
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останніми днями втрати в орків.
після обурення громадськості ... чи то так співпало, чи нашим дійсно оборонятись не дозволяли.
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30 пострілів сау, хлопців вбивали 40хв, пряме влучення в бліндаж, коли могли знищити при розгортанні, вам не здається що це не злочин?
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Здається. Але його спишуть на недосвідченність новеньких і все їм пробачать.
А те що чучма відверто заявив про мир, мабуть примусовий, то повз вуха пропустили..
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Новенький хто? Командир? Запрос на арту запитується далеко у не новеньких
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Командирам могли порадити зверху, от про цю верхівку і мова.
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8 орків - 200ті, 18 - 300ті.
І да - орки позиції змінюють, сріляють з різних точок - вчора їхали військові машини (колона) на Байрак-Гольму.
Горлівка.
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+ за координати орків хлопці будуть вдячні
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Смерть расіянським окупантам!!!! Нищить фашистів кацапських без вагань, щоб Земля Українська палала під їх копитами!!!! Слава Україні!!!
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1001-ая серия #ихтамнет
Ордынское оружие ордынцы конечно же доверили шахтерам и трактористам.
Управление они освоили САМИ с помощью трех литров самогона.
Ворог за добу 26 разів атакував позиції ОС на Донбасі: українські воїни не постраждали, поранено 10 найманців і знищено військову техніку противника, - штаб - Цензор.НЕТ 4543
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Наши парням - УДАЧИ и ЗДОРОВЬЯ! Раненым ублюдкам - НЕТ! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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В ответку и.о. главы СБУ товарищ детства и глава 95 квартакла Баканов встретился с представителями бизнеса
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Кликушам- а что же вы не истерили при ПАП, когда террористы убили девушку пулеметчицу, прямым попаданием в блиндаж и еще Мосийчук задавала вопрос в "Право на владу" - а где ж ваши блиндажи. И при ПАП завели всего одно УД на кого то из ОДА за поставку некачественного материала для строительства укреплений.
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яке може бути будівництво під обстрілами ? снайпера познімають швидко.
копають землю та і все.
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04.10.2014, 19:55 Строительство укреплений в зоне АТО выполнено на 80% - Порошенко
Вы,я про порохоботов, живете одним днем по вашим темникам, в отличие от тех , кто помнит происходящее .
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а мосійчучка просто криклива дурепа, яка відпрацьовувала грошики, і плювати їй на правду.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 26 раз атаковал позиции ОС на Донбассе: украинские воины не пострадали, ранены 10 наемников и уничтожена военная техника противника, - штаб
 
 
 
 
 
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