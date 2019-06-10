 Враг за сутки 26 раз атаковал позиции ОС на Донбассе: украинские воины не пострадали, ранены 10 наемников и уничтожена военная техника противника, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- шесть раз Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;

- четыре раза в районе населенного пункта Талаковка - из 120 мм минометов; вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- два раза Павлополь - из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

- район населенного пункта Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм;

- два раза населенный пункт Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов;

- на окраине села Березовое - из противотанковых управляемых ракет и автоматических гранатометов;

- в районе Невельского - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

- дважды вблизи населенного пункта Новоалександровка - из 120 мм и 82 мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- два раза в районе Зайцево - из автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 9 июня 10 оккупантов были ранены и уничтожена одна единица военной техники.

Также сообщается, что с начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг осуществил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пищевик из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел: Зайцево - из минометов калибра 120 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.









