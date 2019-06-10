 На совещании в СНБО определили задачи по отслеживанию ситуации в Молдове и возможные меры реагирования в случае ее обострения, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", – заявил он.
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Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.
Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.
В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.
ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.
Чем бы зебелитко не тешилось..лишь бы не плакало....
Что до наступления....то это бред сивой кобылы....рожденный во влажных мечтах зебеилятки.....
Смотри внимательно...как только лампочка загорится...сразу гавкай.....
Сигналом является мой пост....начинай...
Или проблема освобождения пленных моряков резко перестала всех интересовать ?
В страну сунули свой нос две стороны Россия и Запад
Выбирая между абсолютным злом в лице Плахотнюка и союзом с РФ - выбрали союз с РФ
Плахотнюк брыкается, на так как в данном союзе принимали участие и США, следует ожидать, что его вздёрнут
Мы прошли войну, слава Богу скоротечную
Потом период условной дружбы с РФ
Потом период условной вражды РФ
Как итог, население разделилось на два лагеря, которые готовы мирно сосуществовать, ради избавления от главного олигарха, узурпировавшего власть и доведшего страну до пропасти, и попробовать восстановить потерянное
У вас чуть по-другому
Вы прошли период условной дружбы с РФ
Сейчас проходит период войны и скоро он закончится
Потом будет период условной вражды с РФ - хотя есть вариант, что вы сразу перейдёте к нашему Итогу
После выборов они планируют добераться до экономики. Какой такой Донбас- Домбас не видишьь Джин кушшает. Будут заняты дележкой.