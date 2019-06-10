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 Результаты анализа воды с места аварии на Виннитчине и из реки Рось будут 10 июня, - Чечеткин

Специалисты взяли пробы воды в реке Рось и водоеме, в который попали химические вещества в результате ДТП в Винницкой области.

Как пишет глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в Facebook, в водоем в Винницкой области, который является притоком реки Рось, попали гербициды и стимуляторы роста для сельхозрастений, передает Цензор.НЕТ. Он уверяет, что ситуация находится на контроле местных органов власти и ГСЧС.

"Соответствующими службами отобраны пробы воды из пруда и р. Рось. Результаты химико-биологического анализа на содержание химических веществ в воде будут 10 июня. Комиссией ТЭБ и ЧС Белоцерковского района Киевской области принято решение о прекращении работы водозабора с 23 ч. 9 июня. При необходимости будет осуществляться подвоз воды", - подчеркнул Чечеткин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Емкости с гербицидами, упавшие в Рось с автомобиля в результате аварии, похищены у сельхозпредприятий Винницкой области, - полиция

Он также вновь рекомендовал местным жителям отказаться от купания, вылова рыбы и поения скота в акватории реки Рось.

Результаты анализа воды с места аварии на Виннитчине и из реки Рось будут 10 июня, - Чечеткин 01

Напомним, прошлой ночью в результате ДТП автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил инсектицид "Нурелл Д", перевернулся на берегу пруда, впадающего в приток реки Рось в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. В приток Роси на расстоянии 5,4 км от устья попало неопределенное количество инсектицида.

Позже появилось сообщение, что в связи с аварией Белую Церковь отключат от водоснабжения.

Также читайте: Автомобиль с ядом "Нурелл Д" упал в приток речки Рось на Виннитчине: граждан просят воздержаться от купания и ловли рыбы в водоеме. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3131426
 
 
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будка мародера идет на дно, вот москаль и выпрыгнул из неё, порохохряк ещё не понял, что сколько бы он как мешок с гавном не танцевал на сцене перед стадионом, сколько бы не завывал, даже его преданные крысы как москаль уже драпают во весь опор
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А каким боком он в данной теме или будет принимать участие в расследовании анализа воды
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Зе боты отрабатывают 13-ю (последнюю) зарплату.
Скоро темы пр Порошенко закончатся и платить перестанут...
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Скоро темы пр Порошенко закончатся? шо Педро уже понял что его послала Украина?
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Он также вновь рекомендовал местным жителям отказаться от купания, вылова рыбы и поения скота в акватории реки Рось.
Источник: https://censor.net.ua/n3131426Браконьеров и поильщиков скота , в связи с неблагоприятной обстановкой наказывать с коэффициентом десять
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРезультаты анализа воды с места аварии на Виннитчине и из реки Рось будут 10 июня, - Чечеткин
 
 
 
 
 
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