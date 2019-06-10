 Результаты анализа воды с места аварии на Виннитчине и из реки Рось будут 10 июня, - Чечеткин

Как пишет глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в Facebook, в водоем в Винницкой области, который является притоком реки Рось, попали гербициды и стимуляторы роста для сельхозрастений, передает Цензор.НЕТ. Он уверяет, что ситуация находится на контроле местных органов власти и ГСЧС.

"Соответствующими службами отобраны пробы воды из пруда и р. Рось. Результаты химико-биологического анализа на содержание химических веществ в воде будут 10 июня. Комиссией ТЭБ и ЧС Белоцерковского района Киевской области принято решение о прекращении работы водозабора с 23 ч. 9 июня. При необходимости будет осуществляться подвоз воды", - подчеркнул Чечеткин.

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Он также вновь рекомендовал местным жителям отказаться от купания, вылова рыбы и поения скота в акватории реки Рось.

Напомним, прошлой ночью в результате ДТП автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил инсектицид "Нурелл Д", перевернулся на берегу пруда, впадающего в приток реки Рось в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. В приток Роси на расстоянии 5,4 км от устья попало неопределенное количество инсектицида.

Позже появилось сообщение, что в связи с аварией Белую Церковь отключат от водоснабжения.

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