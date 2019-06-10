 Украина осуждает проведение "выборов" в оккупированной РФ Южной Осетии и не признает их результаты, - МИД

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, МИД решительно осуждает проведение и не признает результатов так называемых парламентских выборов на оккупированной Российской Федерацией территории Цхинвальского региона Грузии, которые состоялись 9 июня 2019 года, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина рассматривает этот шаг как очередную попытку России и ее оккупации легитимизировать ситуацию на этой оккупированной территории Грузии, в том числе вследствие "этнических чисток" и многочисленных других систематических грубых нарушений прав человека.

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Украина подтверждает свою последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также приветствует мирные шаги правительства Грузии, в том числе на основе его инициативы "Шаг к лучшему будущему", направленные на примирение между грузинами и осетинами", - говорится в заявлении.

Напомним, 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России. - Ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

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Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.