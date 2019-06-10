 На выборах президента Казахстана побеждает ставленник Назарбаева Токаев, - экзитполы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местную редакцию Радио Свобода, в Казахстане объявлены данные официальных экзитполов - опросов у избирательных участков.

Согласно первому опросу - научно-исследовательского центра "Молодежь" - кандидат "партии власти" "Нур Отан" и действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал наибольшее количество голосов - 69,94 процента. Согласно второму, проведенному институтом "Когамдык пiкiрi", за него проголосовали 70,13 процента избирателей.

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Данные "Молодежи" свидетельствуют, что на втором месте - Амиржан Косанов, выдвинутый движением "Ұлт тағдыры" (14,96 процента). Данные "Когамдык пiкiрi" свидетельствуют, что у него - 15,39 процента.

По данным Центризбиркома, официальная явка избирателей составила 77,4 процента.

Выборы президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не принимал участия экс-президент Нурсултан Назарбаев. Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы.

По данным МВД Казахстана, в этот день в двух крупнейших городах страны было задержано около 500 человек.

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Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил 19 марта 2019 года, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета.

Обязанности президента принял на себя бывший спикер парламента Касым-Жомарт Токаев. Через несколько часов после того, как он принес присягу, столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нурсултан в честь первого президента.