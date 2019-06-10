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Все про:Казахстан (393) Токаев (2) досрочные выборы (25)

 На выборах президента Казахстана побеждает ставленник Назарбаева Токаев, - экзитполы

В воскресенье, 9 июня, в Казахстане прошли выборы президента. В них впервые с объявления независимости не принимал участия экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местную редакцию Радио Свобода, в Казахстане объявлены данные официальных экзитполов - опросов у избирательных участков.

Согласно первому опросу - научно-исследовательского центра "Молодежь" - кандидат "партии власти" "Нур Отан" и действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал наибольшее количество голосов - 69,94 процента. Согласно второму, проведенному институтом "Когамдык пiкiрi", за него проголосовали 70,13 процента избирателей.

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Данные "Молодежи" свидетельствуют, что на втором месте - Амиржан Косанов, выдвинутый движением "Ұлт тағдыры" (14,96 процента). Данные "Когамдык пiкiрi" свидетельствуют, что у него - 15,39 процента.

По данным Центризбиркома, официальная явка избирателей составила 77,4 процента.

Выборы президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не принимал участия экс-президент Нурсултан Назарбаев. Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы.

По данным МВД Казахстана, в этот день в двух крупнейших городах страны было задержано около 500 человек.

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Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил 19 марта 2019 года, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета.

Обязанности президента принял на себя бывший спикер парламента Касым-Жомарт Токаев. Через несколько часов после того, как он принес присягу, столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нурсултан в честь первого президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3131424
 
 
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А на ,,выборах,,рашки ,,победит,,***** или его ставленник
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в любом случае можно ссылаться на 70-73 % быдла, которое голосует за телевизионную куклу или клоуна. быдло оно и в африке быдло.
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Взагалі казахи дуже добре до нас ставляться і слідкують за нашою ситуацією та переживають...а я взагалі далекий від подій у них і що у них там...
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Назарбаев один из самых богатых презов в СНГ, хитрый ,осмотрительный, осторожный ,всё просчитывает на перёд ,прошёл школу кпсс у власти практически 30 лет, в данном случае сыграл успешную в свою сторону партию в шахматы со своим народом ,править как бы не легально будет старшая дочь ,ну а Токаев это что то типа Медведева, пока сын от второго брака не подрастёт
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Кому интересно ознакомиться поглубже и детально читайте актуальную тему "Диктаторы" в ютубе, интересно будет и ознакомиться с материалом о "падишахе" , по другому не назовёшь Туркменистана
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да кому интересен этот старый верблюд? тут своих соевых свиней хватает, пнули мародера с презедентов, а оно своим рылом уже в раду лезет На выборах президента Казахстана побеждает ставленник Назарбаева Токаев, - экзитполы - Цензор.НЕТ 9911
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Ну в данной теме речь идёт о нём и о Казахстане ,согласно правилам форума обсуждаем её, мы же цивилизованная нация и тем самым расширяем свой кругозор, для сравнения конечно можно приводить примеры касающиеся нашей страны, но не ограничиваться только делая ставку на Порошенко , Зеленского и ещё одного ублюдка из соседней страны, а также их сторонников ,как это часто бывает на форуме
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хорошо обсуждать и анализировать других верблюдов, когда сам в сытости и достатке живешь, а когда местные свиньи у провластного корыта все сжирают как саранча, то что на этих верблюдов кивать, если не анализировать собственных свиней На выборах президента Казахстана побеждает ставленник Назарбаева Токаев, - экзитполы - Цензор.НЕТ 3851
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Назарбаев молодец, как ни крути, но страну поднял. Пока наши разворовывали Украину все эти годы, он целые города с нуля строил.
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Не так всё просто как кажется на первый взгляд, есть реальные материалы в том числе и о городах в ютубе и это не мультфильмы ,советую посмотреть и сделать выводы
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа выборах президента Казахстана побеждает ставленник Назарбаева Токаев, - экзитполы
 
 
 
 
 
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