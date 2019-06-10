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Все про:расизм (143) Чепурной (35) Беленюк Жан (3)

 Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка

Журналист парламентской газеты Василий Чепурной резко высказался относительно входящего в десятку списка партии "Слуга народа" спортсмена Жана Беленюка.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу журналиста.

"Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зэка - выбрали президентом. Дали еврея-клоуна - выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты - точно выберут. (Жан Беленюк - десятый номер партии Зеленского "Слуга народа"). Может, нам еще транссексуала подсунут или робота уже? А что: украинцы толерантны - проголосуют", - считает Чепурной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представлена первая сотня партии "Слуга народа"

Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131423
 
   
 Топ комментарии
 
а тебя распирает от гордости, что выбрал презиком обрезанного бобика?
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А где, собсно, оскорбление? Укажите пальцем. Или слово негр для негра оскорбление?
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Ну-ка, пороботы, поддержите своего человека!
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Бєдняжка, а болд чого не ввімкнув ? Ну, шоб "потужніше" виглядало ...
Хіба що: не завсоїв іще.
Попроси старшОго, хай покаже.
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ПОРОХОБОТКА Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 6169 ТЫ КУЙ ЗНАЕТ О ЧЕМ НАПИСАЛА

А ХДЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ?
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зебіл, розслабся.
Коли навчишся (ЯКЩО навчишся) звертатися до людей, тоді напишеш. А я подумаю.
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Поза рамками ******** культури, але сказано влучно. І не треба шити расизм. В України не було колоній, тому надмірною толерантністю характерною для Заходу можна знехтувати.
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Украинцы сами были рабами в большинстве своем. Крепостными. Сначала на польских фильварках, потом в российских селах.
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Причем у поляков крепостного права не бьіло.
Но зато у Пети есть полная голова ватьі)
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мля по что он потешный на свой глупй голова тегляй моталь для ядра шо голова шо тегляй преграда не имеет Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 1460
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Більшість поляків та москалів та навіть французів також були рабами та кріпаками в минулому. Ну то й що.
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В Европе крепостное право закончилось на пять веков раньше. А украинцы перестали быть крепостными в тех же годах когда американские негры получили свободу.
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Так давайте корчить из себя жертв. Ведь африканские негры успели побывать в рабстве максимум три сотни лет, а украинцы были тысячелетие.
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ну и сравнил мне мугнаби и прочих тон тоно макута и нас рабство в Африке отменили в 20м веке и шо тваои братушки африкано чушки стали лепше жить Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 3907
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Хм. Німеччина, Австро-Угорщина, Російська Імперія (Україна) - середина 19 століття, Франція - кінець 18 століття (революція), Англія - 20 століття (копігольд).
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Ты ипанулся? Крепостными были только россияне, нигде в мире слова такого даже не было.Столько сколько Укры крови польской вылили никто не вылил. Кацап же словами Тургенева так пручался, выйдут перед барином на коленях бастовать, стоят на коленях и люто бастуют. Быдлофанов рашинских к стати Выговский под Конотопом ой как отоварил, да и маааскву вовсе не поляки в 17 веке аналили,скажем так под эгидой.....
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а в чем расизм-в еврее, негре или зеке?
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ЭТОТ НИЗМЕННЫЙ ЖУРНАШЛЮХА ЗАБЫЛ КТО ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ ПОРОШЕНКО?
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ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО ВКЛЮЧАЯ ЕГО САМОГО НА 99% СОСТОЯЛА ИЗ ПРИЧЕМ НЕ ЕВРЕЕВ А .....
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а один процент это гройсман что ли?
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Считаю что для развития спорта в Украине не обязательно брать в список чемпионов по греко-римской борьбе. Если уж так сильно хочется поставили бы его лучше в исполняющую власть потом. Напоминает Валуева в госдуре, отличная тушка для голосования и больше ничего. Сегодня посмотрел на список СН и если сказать что это разочарование то это ничего не сказать. Они же сами говорили что тысячи украинцев отправляли им свои анкеты и среди них не нашлось толковых спецов? Вообще считаю без юридического образования в Раде делать нечего, задолбал этот бешеный принтер.
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Уже был борец в ПР - основная задача быть "танком", "быком" или как там ща модняво называть во время околотрибунных разборок.
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А "украинец негроидной рассы" - это тоже рассизм будет или констатация факта?
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Вокруг меня, в данный момент- миллионы негров. В экипаже- 4 негра, то есть- четверть. Но! Пусть лучше негры, чем жидовня! Мне этого отродья- дома хватает, в руководстве Украиной.
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негр негру рознь - особенно эфиопен евреи Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 703 уровень ярузге по культуре Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 703
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Негр- негру- друг, товарищ и брат. Особенно в Гане. Нет тут никаких эфиопских евреев, к счастью.
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и обед и материал для ритуалов Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 7912 там где то поехавшике из боко харам бегают на континенте исламске мир с примесью шаманизма африканского Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 7912
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Пусть бегают. Но! В Гане их нет. Просто всё: нет их тут. Самая безопасная страна Африки.
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пока безопасная хз что там дальше будет Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 2113
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Вот, если будет, то и говорить будет о чем. А пока- имеем самую безопасную страну континента!
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пока да та там вроде нормас племенных царьков перебили ещё в 50х несколько хунт но сейчас демократия и вроде пока тихо
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а если написать не негра а афроукраинца пост перестанет быть расистским ? Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 4955
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Тогда, с точки зрения публики, он станет ужасно ксенофобским, по проехался чувак и по обрезанным. Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 4489
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Есть такая страна Нигерия. И при этом никто там не воспринимает это название как расизм.
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Хуже того! Есть даже просто страна Нигер. Правда с одной буковкой "г". А то бы... звучала бы просто ругательно! Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 7059
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Єдиний хто "на білий не сказав чорний", та навпаки Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 9720
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Так это было понятно по заявлением Славика. Грантоеды+Пинчук.
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Ай яй-яй обидели негра.. - непонятно чем!
А украинцев по вашему не оскорбляет, когда украинцами в их родной стране начинают командовать разные негры, евреи, и другие нацмены!
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Этот негр сделал для Украины в разы больше чем ты и подобные тебе дауны вместе взятые, которые захлебываясь желчью обсирают отличного украинского спортсмена, родившегося и всю жизнь прожившего в Украине, успешно прославляющего ее на спортивной арене, за цвет его кожи и за то, что посмел поддержать "Зебила", а не вашего "святого" Петра.

"Элита" херова...
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и долббящегося в дёсны с представителем рашки которая убивает его сограждан Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 7758
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Да вы что говорите?.... о такое....(
а мой пра...дед, был обменен на двух гончих....
и мои предки, не покупали африканцев на плантации...
и потому, ваши "толерастические" (как вы считаете) причитания, мне не интересны....
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Почалося. Де жиди, там і негри, азіати, індуси. Гляньте на Америку. Шість мільйонів жидів, 54% білого населення, хоча 70 років тому ще було близько 90%. На Швецію, Німеччину, Британію, Францію подивіться. В Європу хочете? Ну, готуйтеся до "афроукраїнців" та іншого непотребу. Хавайте, шабесгої толерантні, не заляпайтесь. Расизм, расизм. В природі так заведено - чужинця - стерегтись. Природній механізм самозахисту. Тільки дегенерати, нашпиговані семітським впливом по самі вуха можуть расизм сприймати як щось негативне.
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. Жан Беленюк чемпион мира и европы. мать украинка отец с руанды . отец учился в киеве авиационный институт погиб во время гражданской войны в своей стране. сам Жан родился в Киеве . надо быть конкретным пидором (цензор прости другого слова не подберу) что бы написать такую ....ю про парня который принес Украине две золотые медали мира и европы по борьбе. вот что по этому поводу пишут украинцы этому журналисту......вася ты рагульский дебил . Жан это гордость нашей страны .
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уточняй же, что пидором в плохом смысле этого слова обычные геи явно обидятся такими сравнениями
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Расизм є расизмом, навіть якщо Жан був би водієм маршрутки.
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Блискавично у п´ять речень він втиснив расізм, антісемітизм і гомофобію. Спрвжній майстер пера.
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В Штатах ему бы сразу втиснули лет 125 без права переписки! Там бы он стал тоже настоящим мастером, только мастером наколок...
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Я угорал, когда прочитал, то певец Поплавский возглавил на выборы Аграрную партию!

Журналист Чепурной ничего не хочет сказать по этому поводу?
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кто поплавок певец - как его студентка с партией поющие то ли сиськи то ли шлёпки в кокошнике Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 9204
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Йоу, нигга - именно так обращаются друг к другу афроамериканцы. Вообще-то, они ещё те расисты, если честно, но, если для людей с темным цветом кожи так обидно слышать слово " негр ", то его нельзя произносить. Вот и все дела, а журналисту говорить подобное, это и вовсе позор. Провокация явная и журнашлюх проплаченный.
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Самый прикол что многие ЗЕбики месные ржали что в кацапской Гос Думе сидят Валуевы, КОбзоны, Кабаевы и много других подобных, и какие же кацапы тупые дауны что выбирают таких кобзонов , валуевых и кабаевых.....А теперь эти зебики переобулись на лету, и выходит что теперь уже такие же аналогичные Валуевы, Кобзоны и Кабаевы уже в украинской Раде вполне себе хорошо, мудро и перспективно.
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ну, то, что свинохряк и мародер порошенко, сделал журношлюху с 5 анала послом в Канаде этого ты конечно не помнишь Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 5470
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Другое дело дзюдоист Насиров с инфарктом Микарда.От если б Беленюк вступил к Пете..Тогда да...Беленюк идёт путём Обамы.В Украине новая звезда на политическом небосклоне.Ку-Клукс-Клан не пройдёт.
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Какая разница, негр он или нет. Самое главное, что он украинец. Расисты и нацики- ПНХ. Ваше место в газовых камерах.
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Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 8959 украинцам-идиотам персонально - на фото "негр" Тайсон и его ПРИЕМНАЯ МАТЬ УКРАИНКА Камилла Эвалд(Еващук)....Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 4533
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а тайсон что в конгресс или в сенат собрался Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка - Цензор.НЕТ 1305
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А "неграм" в Америке, в Конгресс или Сенат, "нельзя"?????????????
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М-да, не комментаторы, а прямо-таки помесь Русского Мира с Хижиной дяди Тома
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Он маладец всё правильно сказал. И по делу и по смыслу всё верно говорит. Полностью подерживаю.
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