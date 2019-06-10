 Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу журналиста.
"Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зэка - выбрали президентом. Дали еврея-клоуна - выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты - точно выберут. (Жан Беленюк - десятый номер партии Зеленского "Слуга народа"). Может, нам еще транссексуала подсунут или робота уже? А что: украинцы толерантны - проголосуют", - считает Чепурной.
Хіба що: не завсоїв іще.
Попроси старшОго, хай покаже.
А ХДЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ?
Коли навчишся (ЯКЩО навчишся) звертатися до людей, тоді напишеш. А я подумаю.
Но зато у Пети есть полная голова ватьі)
Июнь 9, 2019Без рубрикиКомментарии: 3
Вот такой у нас ГОЛОСистый «кивин» Пинчука получился… ))) ГОЛОС-суй… ТЕ!
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А украинцев по вашему не оскорбляет, когда украинцами в их родной стране начинают командовать разные негры, евреи, и другие нацмены!
"Элита" херова...
а мой пра...дед, был обменен на двух гончих....
и мои предки, не покупали африканцев на плантации...
и потому, ваши "толерастические" (как вы считаете) причитания, мне не интересны....
Журналист Чепурной ничего не хочет сказать по этому поводу?