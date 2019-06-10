 Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу журналиста.

"Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зэка - выбрали президентом. Дали еврея-клоуна - выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты - точно выберут. (Жан Беленюк - десятый номер партии Зеленского "Слуга народа"). Может, нам еще транссексуала подсунут или робота уже? А что: украинцы толерантны - проголосуют", - считает Чепурной.

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