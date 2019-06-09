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 Беглый нардеп Онищенко заявил, что примет участие в досрочных выборах в ВР по 93-му округу

Беглый украинский депутат Александр Онищенко в ближайшее время собирается вернуться в Украину для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

Об этом он сообщил изданию Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

"Я иду по 93-му округу", - сказал Онищенко. Именно в этом избирательном округе в Киевской области он был избран в 2014 году.

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Депутат рассказал, что в ближайшее время собирается вернуться в Украину для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по Онищенко.

По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.

Первое заседание суда в "газовом деле" в отношении Александра Онищенко и его финансового директора состоится 10 июня 2019 года.

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В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года.

Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.

Источник: https://censor.net.ua/n3131420
 
 
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так багато нових лиць, що зразу стає зрозумілим, що економічного відродження України до нового року не буде.
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Тобто, норма про те, що кандидат у народні депутати повинен проживати на території України останні п*ять років - уже не діє ?

Тому у ВР суне грузинський істерик-злочинець, тепер оце і ще поназбируються такі самі ?
А хоч хтось притомний лишився ? Цю всю наволоч посміють зареєструвати ?
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Пускай прихватит свои пленки, в уголовных делах против пороха хорошо помогут.
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Беглый нардеп Онищенко заявил, что примет участие в досрочных выборах в ВР по 93-му округу

пролетит кадыров/это его настоящая фамилия/,там всё зелёными занято из слуги народу)
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Очередной спонсор ЗЕко-манды, решил отбить вложеные в ЗЕбила бабки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеглый нардеп Онищенко заявил, что примет участие в досрочных выборах в ВР по 93-му округу
 
 
 
 
 
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