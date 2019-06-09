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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:заявление (297) МИД (5011) Молдова (1005)

 В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове, - заявление МИД

Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно ситуации в Молдове, опубликованном на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны.

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Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", - говорится в публикации.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

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ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

Источник: https://censor.net.ua/n3131419
 
 
 Топ комментарии
 
Посадят Порошенка за измену и все наладится
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коЗЕл, боится что его постигнет участь Долдона... В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове, - заявление МИД - Цензор.НЕТ 9232
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Хм, а хто там переживає за Молдову, окрім Петі Молдованина?
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...а надо бы, наоборот, опыт перенимать... В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове, - заявление МИД - Цензор.НЕТ 7078
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Какой там* вам и опыт*! У вас есть время хотя бы на работу ходить или мыться? Вы здесь живёте, у вас мозгатура затуманилась. блаблабла.
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...хорошо, что последней фразой Вы пояснили смысл Вашего "коммента"... В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове, - заявление МИД - Цензор.НЕТ 3871
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https://www.facebook.com/babaandkit/videos/344038922898922/

Відомий волонтер, який підтримував Зеленського, починає щось підозрювати. В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове, - заявление МИД - Цензор.НЕТ 3834
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У нас проблем ещё больше чем в Молдове
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Да вот к вечеру тут звякнул один знакомый, потом ещё донеслось. Под Горловкой бой идёт в открытую, танки гасят, 122 миномёты. Народ в городе забегал, и в Торезе рядом горит крепко бой. С утра. Молдова соседи---там разберуться. А тут война что разгорается. Кстати зимой кое кто и на Западе предупреждали. Сто первый печатаю---во время переправы не меняют лошадей. Мы поменяли. Даст БОГ уляжется может.
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новый генштаб напишет что "ихтамнет", а пресс-секретутка мендела снова скажет "то ВСУ обстреливает детсады на ПЕРЕДОВОЙ..."
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"во время переправы не меняют лошадей"

Чушь собачья. Козаки облажавшемуся гетьману голову отрубали прямо во время войны и тут же нового выбирали.
А во время Гражданской войны в США - Север менял главнокомандующего войсками множество раз, пока не нашли Гранта, который начал побежать.
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Там происходит то, что скоро произойдет у нас...
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Посадят Порошенка за измену и все наладится
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Та не, проблемы возникнут у молодой команды бывших рыгов...
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А чтобы увидеть в "молодой команде" бывших рыгов, необходимо ванговать? Зрения для этого недостаточно?
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Порошенко посадил хоть одного рыга?
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Коломойский попросил не сажать, т.к. планировал их собрать в ЗеКоМанде.
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Иди лучше спать с такими рассуждениями
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Что-то я не видел, чтобы с твоими рассуждениями Зелемойский кого-то уже посадил, как ты это подразумеваешь, а вот в правительственные кресла - посадил.
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Я же говорил,давай стопочку(если есть 21год)и в люлю
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Мне ещё стопки нельзя, попрошу маму на ночь прочитать сказки:
Зеленский может стать инструментом реванша «Партии регионов», - Цыбулько Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/04/02/zelenskyy_mozhet_stat_ynstrumentom_revansha_partyy_regyonov__tsibulko_1542983

Команда Зеленского. Связи с Рюкзаковым, бывшие регионал и министр

https://www.liga.net/politics/articles/komanda-zelenskogo-lyudi-avakova-byvshiy-regional-eks-ministry

Дмитрий Разумков - сын влиятельного чиновника эпохи Леонида Кучмы и главный спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского. Туда его привел глава штаба Иван Баканов, и через два дня после встречи с кандидатом в президенты Разумков приступил к работе. До Зеленского молодой технолог успел поработать с «Партией регионов»

https://thebabel.net/texts/30053-komanda-prezedenta-spiker-komandy-zelenskogo-nachinal-v-partii-regionov-i-vel-v-prezidenty-sergeya-tigipko-kakoe-mesto-emu-prochat-vo-vlasti-v-profayle-thebabelya


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сажает не президент сажает суд . на данный момент прокурор луценко кум порошенко . я тебе уже писал почаще вкл а не выкл.
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Ты это своему соратнику Даніло расскажи, что сажает суд, который отмазал Богдана.
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Уверен.
Персонажи в зекоманде слишком известны в узких уголовных кругах.
Тюрьма по ним плачет.
А сколько еще не вернулось из ссылки...
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У всіх потім буде зарплатня 4000$ на місяць? Чи тільки у вчителів?
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У учителей Зе, которых он набрал в ЗеКоМанду, будет минимальная, не зависящая от результатов его обучения...
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коЗЕл, боится что его постигнет участь Долдона... В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове, - заявление МИД - Цензор.НЕТ 9232
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Так Богдан уже предупредил, что Майдан это одно из негативных явлений...
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Хм, а хто там переживає за Молдову, окрім Петі Молдованина?
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о, вже досягли європейського рівня дипломатії: на чужу біду - глибока стурбованість
молода команда рулить
ги
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Сейчас самое время появится там "вежливым людям" с призывом к референдуму.
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И плавно перенести эту хрень на Одесскую область
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легко. дом профсоюзов всегда к твоим услугам. Только теперь шашлык будет намного больше, возможно и попадет он в книгу гиннеса.
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Что "легко"? Вот так, прям с дивана хочешь попасть в книгугинеса? Ты не успеешь и двух строчек набросать,как "посланцы от народа" объявят очередную недореспублику и рехверендум, на котором явка составит около 73-х процентов. Как в Крыму. Нужен только подходящий момент.
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на крыме реально приняли участие 32% из них точно не известно кто проголосовал за **********. если чего. А в одессе очень хотелось бы посмотреть как русня с ватой вылезет. Уже никто с ними не будет гуманничать.
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Так этого и ждут. Там до Приднестровья рукой подать. Шахтеров и трактористов будут завозить уже не автобусами. А там и с моря подмога подоспеет. Геноцыд русских одесситов - так будет выглядеть официальная версия. А сколько приймет участие в рехверендууме - 2 или 92 % значения особого не имеет. Все заготовлено заранее и нужно лишь пару сюжетов с "мероприятия".
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Еще говорят море в Одессе позеленело и это народная примета такая.
Примечено что это работает.
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Призываю молдаван вырезать прокремлевску агентуру как свиней
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К стати в том что у Молдовы образовался гнойник в виде приднестровья есть немалая вина и тогдашней власти Украины. Все мордовское быдло тогда лезло через одесскую область и их свободно наши пограничники туда пропускали. Сейчас бы немешало под шумок помочь молдаванам вырезать там всю русню.
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Мы у них еще и гарант.
Очевидно что когда нас туда брали гарантом учитывали пророссийскую позицию.
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гарант не гарант а на привозе возле мясных рядов всегда можно купить несколько блоков приднестровских сигарет за пол цены от наших внутренних цен.
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Молдавские сигареты довольно неплохие. помню при совке особенно кишеневское Мальборо ценилось.
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ще й завалили українським металобрухтом їхній металургійний завод
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Украина и сейчас способствует жизни раковой опухоли под названием приднестровье. Без способствия Украины приднестровье уже бы давно сдохло.
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это чистая правда. Украина легко могла раздавить этот гнойник даже без войск. просто запретить движняк .
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Сама Молдова не мало способствует жизни приднестровья,потому что она была вынуждена пойти на признание этой опухоли стороной конфликта и согласиться на переговоры.
С тех пор это и тянется.
Это то что нам сейчас предлагается.
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Кто бы учил молдаван жизни как не Украина В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове, - заявление МИД - Цензор.НЕТ 8851
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Как бы там ни было мы отстаём от молдаван в экономическом развитии благодаря потужному рехворматору парашенко и псу охраняющего олигархический беспредел Авакяну
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Есть русско язычные сайть в Молдове , там всё понятно будет, как *****.md.
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