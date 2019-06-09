 В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове, - заявление МИД

Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно ситуации в Молдове, опубликованном на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны.
Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", - говорится в публикации.
Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.
Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.
В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.
ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.
Відомий волонтер, який підтримував Зеленського, починає щось підозрювати.
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Чушь собачья. Козаки облажавшемуся гетьману голову отрубали прямо во время войны и тут же нового выбирали.
А во время Гражданской войны в США - Север менял главнокомандующего войсками множество раз, пока не нашли Гранта, который начал побежать.
Зеленский может стать инструментом реванша «Партии регионов», - Цыбулько Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/04/02/zelenskyy_mozhet_stat_ynstrumentom_revansha_partyy_regyonov__tsibulko_1542983
Команда Зеленского. Связи с Рюкзаковым, бывшие регионал и министр
https://www.liga.net/politics/articles/komanda-zelenskogo-lyudi-avakova-byvshiy-regional-eks-ministry
Дмитрий Разумков - сын влиятельного чиновника эпохи Леонида Кучмы и главный спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского. Туда его привел глава штаба Иван Баканов, и через два дня после встречи с кандидатом в президенты Разумков приступил к работе. До Зеленского молодой технолог успел поработать с «Партией регионов»
https://thebabel.net/texts/30053-komanda-prezedenta-spiker-komandy-zelenskogo-nachinal-v-partii-regionov-i-vel-v-prezidenty-sergeya-tigipko-kakoe-mesto-emu-prochat-vo-vlasti-v-profayle-thebabelya
Персонажи в зекоманде слишком известны в узких уголовных кругах.
Тюрьма по ним плачет.
А сколько еще не вернулось из ссылки...
молода команда рулить
ги
Примечено что это работает.
Очевидно что когда нас туда брали гарантом учитывали пророссийскую позицию.
С тех пор это и тянется.
Это то что нам сейчас предлагается.