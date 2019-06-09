 Расследование против экс-нардепа Иванющенко (Юры Енакиевского) возобновлено, - источник

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
По данным собеседника, все детали об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.
Напомним, прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство №42015000000000207, в котором фигурирует экс-нардеп от ПР Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский).
"Весна покажет кто ворует" - это вроде же у него было?
Или он вообще за базар не отвечает?!
А Зеля далеко не святой ни разу - и хз, что из себя представляет, но незачем на него валить то, на что он вообще не имел никакого влияния.
у него точно сотня милліонов на рахунку