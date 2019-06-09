EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  1731  37
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9177) Юра Енакиевский (349)

 Расследование против экс-нардепа Иванющенко (Юры Енакиевского) возобновлено, - источник

Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дел в отношении экс-регионала из окружения Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

По данным собеседника, все детали об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отрезанные головы животных и обстрел машины", - совладелец "7 километра" рассказал, как Юра Енакиевский отжимал рынок

Напомним, прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство №42015000000000207, в котором фигурирует экс-нардеп от ПР Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский).

Источник: https://censor.net.ua/n3131416
 
 
 Топ комментарии
 
юрик енакиевский если его раскрутят расскажет и про юрика каГтавого и про петьку мародера, почему и с чей подачи было закрыто это дело Расследование против экс-нардепа Иванющенко (Юры Енакиевского) возобновлено, - источник - Цензор.НЕТ 5250
 показать весь комментарий
 
пора бы уже против пети винницкого розпочати
 показать весь комментарий
 
Всё-таки демократия-это хорошо.5 лет они покрывали этого бандита.Народ их вые"ал на президентских,теперь они вынуждены изображать активность перед парламентскими...Понятно,что никаких преступников они сажать не намерены.Но их прогиб-это всё равно прикольно
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
юрик енакиевский если его раскрутят расскажет и про юрика каГтавого и про петьку мародера, почему и с чей подачи было закрыто это дело
 показать весь комментарий
 
 
наскіль пам'ятаю з преси, то писали що він весь час в князівсьтві Монако перебуває
 показать весь комментарий
 
 
Константин дело закрыли когда Порошенко не было как 10-12 суток у власти... а стал Зеленый.. и закрывали дело в Одесской областной прокуратуре- которая на всех все закрутило ...этакая республика во флаконе... просто Юрик Енакиевский вышел на Жучило прокурора области и все решили поиграть в - а вдруг.. НО не вышло... просто там пострадавшие не последние люди в мире и также с баблом и завязками...
 показать весь комментарий
 
 
Вопросы к куму Порошенко - Луценку... Учите законы, чтобы не молоть чуши и гадить на Зеленского, который за это не отвечает... Запарили уже порохоботы своей ложью...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЗЕДЕБИЛЫ С ВАМИ УСЕ ЯСНО ЗЕЛЯ СВЯТОЙ НО ОН ТОЛЬКО УЧИТЬСЯ ВОРОВАТЬ ПО ЧЕСТНОМУ...А ПЕЦЯ ПОДОНОК И ЧЕРТ С РОГАМИ... что Зебилы новая Методичка приехала... Расследование против экс-нардепа Иванющенко (Юры Енакиевского) возобновлено, - источник - Цензор.НЕТ 8397
 показать весь комментарий
 
усбогойся, для меня юлебота слово Зебил является комплиментом в устах двадцатипроцентных порохосвинов
 показать весь комментарий
 
Стоп-стоп-стоп. За что это Зеленский не отвечает?
"Весна покажет кто ворует" - это вроде же у него было?
Или он вообще за базар не отвечает?!
 показать весь комментарий
 
"дело закрыли когда Порошенко не было как 10-12 суток у власти". А ну ка поясни? Это как не было у власти? А где он был? Ты тут не маразмацируй. И дурака не включай. БЕЗ ПЕТИНОГО БЛАГОСЛАВЕНИЯ НИЧЕГО НИ В ПРОКУРАТУРЕ, НИ В СУДАХ НЕ ПРОИСХОДИЛО. Где бы шоколадный ни был он всегда стоял за всеми решениями. Поэтому и проиграл выборы.
 показать весь комментарий
 
 
Закрыли дело по постановлению суда, которое было еще когда Порошенко вполне себе был полноценным президентом Украины.
А Зеля далеко не святой ни разу - и хз, что из себя представляет, но незачем на него валить то, на что он вообще не имел никакого влияния.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нет у Вас дела , на Володю Сопрыкина .И не будет . Пока у власти мародлеры .
 показать весь комментарий
 
 
Всё-таки демократия-это хорошо.5 лет они покрывали этого бандита.Народ их вые"ал на президентских,теперь они вынуждены изображать активность перед парламентскими...Понятно,что никаких преступников они сажать не намерены.Но их прогиб-это всё равно прикольно
 показать весь комментарий
 
 
юга пготив юры это интересно,кто то из этих двоих конкретно забухает
 показать весь комментарий
 
пора бы уже против пети винницкого розпочати
 показать весь комментарий
 
 
На картинке абсолютный ноль, у него разве только из достижений араторство(пи-шь) Ильича, а может он каким то боком к нему родня ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Читай пост ниже .Дружище.
 показать весь комментарий
 
сам ті ноль
у него точно сотня милліонов на рахунку
 показать весь комментарий
 
Да ты прав может я и материальный ноль относительно его, но не тебя , ну а он и ты духовный, ладно проспись и на работу бабло зашибать, а то оно тебе как то по перёк горла стоит невежа ,да и научись на форуме цивилизованно общяться, а не как кугут
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Єнакієвського можна взяти у Слугу народу, бо підходить за своїми принципами.
 показать весь комментарий
 
 
А ну это вообще, photo model, ну я даже нечего сказать ......
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Уозломордое , как будет форточуа ? Я вас ********* буду . Извольте .
 показать весь комментарий
 
Не долго ей осталось п-чить и это точно
 показать весь комментарий
 
Открыли ,закрыли, нарыли, забыли, возобновили, позорьтесь и далее, но когда нибудь сук обломается по закону природы и......
 показать весь комментарий
 
 
28 лет не ломается сук то...Дубовый мабуть...
 показать весь комментарий
 
Была попытка в 14, только грабов и акаций развелось и проникло не туда куда надо много , но все они, как деревья, боятся открытого огня
 показать весь комментарий
 
Плокулол мокрушника не может посадить, сам замазанный по самые бакенбарды.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Фото запостил . Эти уроды думают сколько бабла срубят.
 показать весь комментарий
 
Та вже садити треба за закриття-відкриття прокурора. У нього не голова - а кватирка, що по вітру то відкривається, то закривається. Хай би його Юра Єнакієвський підорасив як співкамерника.
 показать весь комментарий
 
Порохоботская шваль, что скажите по этому поводу? Почему при мародере и дезертире это ничтожество не посадили?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасследование против экс-нардепа Иванющенко (Юры Енакиевского) возобновлено, - источник
 
 
 
 
 
 вверх