 Расследование против экс-нардепа Иванющенко (Юры Енакиевского) возобновлено, - источник

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

По данным собеседника, все детали об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.

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Напомним, прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство №42015000000000207, в котором фигурирует экс-нардеп от ПР Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский).