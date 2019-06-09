 Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet. ДОКУМЕНТ

В официальном бытовом райдере в пункте "авиа" указано, что артист и коллектив не летают самолетами Sukhoi Superjet, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода. Указывается также, что певица предпочитает прямые рейсы, выполняемые компанией "Аэрофлот".

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Помощники других российских артистов также сообщили Радио Свобода, что некоторые певцы отказываются летать самолетами Sukhoi Superjet-100. Они просят не называть своих имен и имен своих работодателей.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" запретила своим сотрудникам летать на SSJ100. В публикации Telegram-канала "Двойная сплошная" утверждалось, что "ни один сотрудник "Яндекса" не может быть отправлен в служебную командировку на SSJ100". Позже в компании признали, что такая рекомендация действительно была, но назвали "запрет" недоразумением. В "Яндекс" отметили, что обязательного характера прежняя рекомендация не носила. В настоящее время никаких ограничений на полеты нет, подчеркнули в пресс-службе "Яндекса".

Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщила, что топ-менеджеры российских компаний часто просят не покупать им билеты на рейсы, которые выполняет российский самолет Sukhoi Superjet, когда летают в командировки. В публикации отмечается, что приходить такие запросы начали еще до катастрофы SSJ100.

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Напомним, в московском аэропорту "Шереметьево" из-за пожара совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet-100, летевший в Мурманск. Пожар потушили примерно за 15 минут. На борту самолета, следовавшего из московского аэропорта, находилось 78 человек.

Предварительно, причиной пожара стало попадание молнии в борт авиалайнера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Из 78 пассажиров и членов экипажа самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", выжили 37 человек. 41 человек, включая одного члена экипажа, погиб.

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