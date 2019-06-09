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Все про:авиакатастрофа (1071) Лобода (24)

 Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet. ДОКУМЕНТ

Певица Светлана Лобода отказывается летать на самолетах Sukhoi Superjet-100.

В официальном бытовом райдере в пункте "авиа" указано, что артист и коллектив не летают самолетами Sukhoi Superjet, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода. Указывается также, что певица предпочитает прямые рейсы, выполняемые компанией "Аэрофлот".

Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь - "Аэрофлот" обманул пассажиров

Помощники других российских артистов также сообщили Радио Свобода, что некоторые певцы отказываются летать самолетами Sukhoi Superjet-100. Они просят не называть своих имен и имен своих работодателей.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" запретила своим сотрудникам летать на SSJ100. В публикации Telegram-канала "Двойная сплошная" утверждалось, что "ни один сотрудник "Яндекса" не может быть отправлен в служебную командировку на SSJ100". Позже в компании признали, что такая рекомендация действительно была, но назвали "запрет" недоразумением. В "Яндекс" отметили, что обязательного характера прежняя рекомендация не носила. В настоящее время никаких ограничений на полеты нет, подчеркнули в пресс-службе "Яндекса".

Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщила, что топ-менеджеры российских компаний часто просят не покупать им билеты на рейсы, которые выполняет российский самолет Sukhoi Superjet, когда летают в командировки. В публикации отмечается, что приходить такие запросы начали еще до катастрофы SSJ100.

Также читайте: Очередная авария "Сухой Суперджет": самолет экстренно вернулся на аэродром

Напомним, в московском аэропорту "Шереметьево" из-за пожара совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet-100, летевший в Мурманск. Пожар потушили примерно за 15 минут. На борту самолета, следовавшего из московского аэропорта, находилось 78 человек.

Предварительно, причиной пожара стало попадание молнии в борт авиалайнера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Из 78 пассажиров и членов экипажа самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", выжили 37 человек. 41 человек, включая одного члена экипажа, погиб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пошел запах гари, началась паника: в "Шереметьево" самолет Superjet 100 заменили перед самым вылетом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3131415
 
 
 Топ комментарии
 
бздливая баба любит только российские рубли, но не любит российские самолеты, какая непатриотичная гасторбайтерша Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 659
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...руськой курве - летать только так... Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 8632
Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 2087
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Ибо жареное мясо, именно это получается с того, куда вмешиваются рашисты.
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Та не, уже просто "звезда", без приставки "супер". Суперзвезда летает только суперджетом, а не какимто занюханым бобиком или арбузом.
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Настоящих звезд мирового уровня там нет. В основном это звездуны и звездуньи.
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И мне жаль, что отказываются. Не патриоты они какие-то!
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бздливая баба любит только российские рубли, но не любит российские самолеты, какая непатриотичная гасторбайтерша Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 659
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А гдє ж «савєтская авіастроітєльная школа»?
Пєрєбєжала в Украіну?

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Да нєт. Судя по запорєбріковим висєрам, чуть что, то ли Антонов новий самольот іспитаєт, ілі Южмаш, с амєріканцами ракєту новую сдєлают, сразу дружний хор : «Ето совєтская школаааааа !!!!»

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В Улусє, да.
«Пупєр Джек» - свідєтєль.

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В улусе каждый месяц по 2 штуки говноджетов клепают, не считая остального хлама. А это ровно на 2 штуки больше, чем склепал пряморукий "Антонов" за последние 3 года
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сінонім слова ОБОСРАТЬСЯ - Sukhoi Superjet-100.
«МАДЕ БЄЗ УКРАЇНИ».

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пусть летит хоть ко всем зебеням и хоть на метле
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Метла не заводится, а ступа развалилась.
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ботокс потек-штукатурка обсыпалась... Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 5146каюк короче
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а эта **** кацапская еще жива?)))) сразу еще за лорак вспомнил, две подруги, колобаса и волчий х*й)))
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Оце так новина
Чи й не співачка ртом...
Хіба що посміятись Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 107
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Решила напомнить о себе.
Хай на мордор коньми їздить.
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хай звідти не вертається
кацапи вважають її росіскою співачкою.
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какое нам дело до надутой российской певички лободы?
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а я думала в тандемі з поляковою буде зватись - "кокошнік"
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...руськой курве - летать только так... Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 8632

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и тут расея пете вдруг дарит суперджет
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комментарий отмечен как спам  
 
и тут расея пете вдруг дарит суперджет
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Почему не клоуну??У него на много лутше отношения с Расеей. Ах да... потому и не дарят Супер Джет клоуну что он ещё пригодица Расес..я понял эту маленькую хитрость..
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зелю на бочку с порохом посадить и поджечь, пущай полетает
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Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet. ДОКУМЕНТ
а,зря)
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Зачем нам новости про кацапскую шлюху с Москвы?? Я согласен видеть только одну новость - что эта тварь сдохла, и на такой то день назначены её похороны. Всё.
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лобода светлана (москва) - шо тут комментировать? Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 9483

Лобода белая - злостный сорняк на полях УкраиныПевица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 5990На посевах пропашных и овощных культур в Украине очень тяжело бороться с лободой (марью) белой.
Марь белая меняется вместе с обстоятельствами, адаптируясь и к новым технологиям, и к новым гербицидам. Поэтому «рецепты победы», актуальные сегодня, могут завтра или послезавтра оказаться «просроченными».
Марь белую лучше уничтожать на стадии прорастания, поэтому основной метод сдерживания сорняка в посевах пропашных и овощных культур - использование почвенных гербицидов. Так как эффективность некоторых почвенных гербицидов группы триазинов (атразина и метрибузина, в частности) уменьшилась из-за возникновения резистентных к ним популяций мари белой, целесообразно использовать почвенные препараты (или их баковые смеси). Например, комбинировать атразин (на кукурузе), метрибузин (на сое и томатах), прометрин (на подсолнечнике и бобовых) с д.в. класса хлорацетамидов (метолахлором, пропизохлором или ацетохлором).
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А я ее концерты смотреть не буду , пока свои две лободы не покажет . Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 4203
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По факту Боинг737МАХ опаснее Говноджета. Но ими Лабоде летать пока не получится, после 300 трупов летать им запретили...
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а зря... взяла б с собой лолиту, лорак и полетели б )))
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Арестовать суку! И посадить. За экстремизм!
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Уста не дуры . Это не кишечник с одинаковыми губами Співачка Лобода відмовляється літати Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 9619
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПевица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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