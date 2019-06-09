 Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet. ДОКУМЕНТ

В официальном бытовом райдере в пункте "авиа" указано, что артист и коллектив не летают самолетами Sukhoi Superjet, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода. Указывается также, что певица предпочитает прямые рейсы, выполняемые компанией "Аэрофлот".
Помощники других российских артистов также сообщили Радио Свобода, что некоторые певцы отказываются летать самолетами Sukhoi Superjet-100. Они просят не называть своих имен и имен своих работодателей.
Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" запретила своим сотрудникам летать на SSJ100. В публикации Telegram-канала "Двойная сплошная" утверждалось, что "ни один сотрудник "Яндекса" не может быть отправлен в служебную командировку на SSJ100". Позже в компании признали, что такая рекомендация действительно была, но назвали "запрет" недоразумением. В "Яндекс" отметили, что обязательного характера прежняя рекомендация не носила. В настоящее время никаких ограничений на полеты нет, подчеркнули в пресс-службе "Яндекса".
Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщила, что топ-менеджеры российских компаний часто просят не покупать им билеты на рейсы, которые выполняет российский самолет Sukhoi Superjet, когда летают в командировки. В публикации отмечается, что приходить такие запросы начали еще до катастрофы SSJ100.
Напомним, в московском аэропорту "Шереметьево" из-за пожара совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet-100, летевший в Мурманск. Пожар потушили примерно за 15 минут. На борту самолета, следовавшего из московского аэропорта, находилось 78 человек.
Предварительно, причиной пожара стало попадание молнии в борт авиалайнера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
Из 78 пассажиров и членов экипажа самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", выжили 37 человек. 41 человек, включая одного члена экипажа, погиб.
Пєрєбєжала в Украіну?
«Пупєр Джек» - свідєтєль.
«МАДЕ БЄЗ УКРАЇНИ».
Чи й не співачка ртом...
Хіба що посміятись
Хай на мордор коньми їздить.
кацапи вважають її росіскою співачкою.
а,зря)
Лобода белая - злостный сорняк на полях УкраиныНа посевах пропашных и овощных культур в Украине очень тяжело бороться с лободой (марью) белой.
Марь белая меняется вместе с обстоятельствами, адаптируясь и к новым технологиям, и к новым гербицидам. Поэтому «рецепты победы», актуальные сегодня, могут завтра или послезавтра оказаться «просроченными».
Марь белую лучше уничтожать на стадии прорастания, поэтому основной метод сдерживания сорняка в посевах пропашных и овощных культур - использование почвенных гербицидов. Так как эффективность некоторых почвенных гербицидов группы триазинов (атразина и метрибузина, в частности) уменьшилась из-за возникновения резистентных к ним популяций мари белой, целесообразно использовать почвенные препараты (или их баковые смеси). Например, комбинировать атразин (на кукурузе), метрибузин (на сое и томатах), прометрин (на подсолнечнике и бобовых) с д.в. класса хлорацетамидов (метолахлором, пропизохлором или ацетохлором).