 Мне откровенно страшно идти в Раду, но с сотней энергичных людей можно организовать, чтобы в стране стало больше денег, - предприниматель Арахамия из пятерки "Слуги народа"

В Facebook Давид Арахамия сообщил, что пару недель назад лично познакомился с уже избранным, но еще не официально назначенным президентом Украины Владимиром Зеленским и провел "около четырех часов в довольно откровенных и глубоких разговорах о планах, целях, методах и возможностях", передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку я никогда не хотел в политику, мне не было что терять и я задавал открытые, едкие и я бы даже сказал наглые вопросы. И про Коломойского, и про команду, и про то, как видят достижение заявленного. Владимир отвечал спокойно, вовлеченно и очень открыто. Я познакомился с Андреем Богданом, которого все так боятся и мы провели тоже большое количество времени вместе - моя оценка - бояться не надо, все, кого я знакомил потом, признавались, что были не правы в своих оценках. Мой вывод - это команда людей, которые по-настоящему верят и хотят. Вы знаете, что я страшно верю в энергию или в ее отсутствие. Тут энергии ОЧЕНЬ много. Где-то не хватает компетенций, как это часто происходит и у меня, но не забывайте в стране сотни крутых экспертов из Украины, США и Европы, готовые включаться и помогать", - отметил Арахамия.

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По его словам, в команду можно попасть не "по-блату", а "за признанные в обществе компетенции или авторитет в индустрии".

"Мне искренне захотелось помочь людям, в руках у которых невиданная поддержка нации. Ведь результат может быть на 50% плохим или на 50% хорошим. Я сам себе задал вопрос - могу ли я это соотношение изменить в лучшую сторону или же нужно встать и отойти? Это второй раз в жизни договор с самим собой. В 2014 году, когда произошел захват Крыма, Николаев оказался в ситуации, когда можно было выстрелом из стартового пистолета сделать город пророссийским или проукраинским. У меня тогда было точно такое же чувство - абстрагироваться, уехать и наблюдать или же погрузиться на 110%, включить все ресурсы и попытаться изменить. Тогда я выбрал вторую позицию и до сих пор не жалею и даже очень сильно горжусь. Мы создавали блокпосты, вешали украинские флаги на улице, создавали народное ополчение, привлекали морпехов к дежурству, объединяли людей и организовывали реальный отпор. Сейчас ситуация точно такая же, только на политическом фронте. Или ты включаешься и п*здячишь до конца, или отходишь в сторону и ждешь того сладкого момента, когда можешь сказать: "А я же говорил, обосрутся", - считает предприниматель.

Он подчеркнул, что ему "есть что в жизни терять".

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"Каждый из нас делает свой выбор. Мне откровенно страшно идти в эту Раду. Я не законотворец, я по жизни организатор, менеджер. Я хочу заниматься инвестициями в страну, я хочу, чтобы в стране были деньги. Будут деньги - любой политик справится, даже если будет уровень коррупции. В бедной стране - будущего нет. Смогу ли я повлиять на то, чтобы в стране стало больше денег? Думаю, смогу, если будет хотя бы сотня человек с энергией, которые тоже хотят. Мне кажется, что сотня есть", - отметил Арахамия.

По его словам, много его друзей идут в этом году в ВР из других партий.

"Я полный профан в партийных договорняках, я не знаю, как договорятся партийные боссы и договорятся ли они вообще. Но я точно знаю, что люди с одинаковыми ценностями способны договариваться по многим вещам вне зависимости от своего партийного флага, я это видел в текущей ВР, точно знаю, это будет и в будущей. Мне страшно и я знаю, что может не получиться. Обещаю, что буду вести себя как всегда, делать все по велению сердца (иногда заблуждаясь и, осознав, корректируя себя) и ради наших с вами детей", - заявил волонтер.

Он сообщил, что украинские бизнесмены, открывшие бизнес за рубежом, хотели бы вернуться, но "хотят честных правил игры и справедливости". Для этого нужно "поменять правила игры" в ВР.

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"Верю президенту, видел команду и верю в нее, верю в их истинные помыслы и очень сильно надеюсь, что у нас вместе получится", - резюмировал Арахамия.





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