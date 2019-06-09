 С "азовцем" Максимом Олексюком, погибшим 7 июня под Новолуганским, простились в Казатине. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "РИА Козятин".

Максим Олексюк (позывной Максон) служил сержантом отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины.

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Напомним, в результате попадания 122-мм снаряда в блиндаж 7 июня двое бойцов получили несовместимые с жизнью ранения и умерли в медицинском учреждении. Еще 11 гвардейцев получили ранения, боевые травмы, контузии.

Вместе с Максимом Олексюком погиб Дмитрий Пругло (позывной Круглый) из Полтавы.

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На официальном сайте НГУ, в частности, говорилось: "Два героя Национальной гвардии Украины присоединились к Небесной страже.

Вражеский обстрел оборвал жизни двух воинов отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057. В районе проведения операции Объединенных сил погибли старший лейтенант Дмитрий Пругло и сержант Максим Олексюк.

Незаконные вооруженные формирования РФ ночью применили запрещенную минскими соглашениями 122 мм ствольную артиллерию по передовым позициям украинских нацгвардейцев, которые мужественно защищают Родину. Из-за попадания снаряда двое воинов получили несовместимые с жизнью травмы и умерли в медицинском учреждении.

Дмитрий Пругло в свои 28 лет в составе батальона "Азов" воевал в горячих точках и сложных военных операциях. Молодое пополнение ежедневно брало с него пример.

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Максим Олексюк. Ему было всего 23 года. В ряды "Азова" пришел в 2017 году. Его собратья вспоминают, что более искреннего человека, наверное, не найдешь.

Весь личный состав Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям погибших воинов!

В нашей памяти они навсегда живые!"