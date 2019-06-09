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 С "азовцем" Максимом Олексюком, погибшим 7 июня под Новолуганским, простились в Казатине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 июня, в городе Казатин Винницкой области прошла церемония прощания с 23-летним Максимом Олексюком (позывной Максон), погибшим 7 июня.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "РИА Козятин".

Максим Олексюк (позывной Максон) служил сержантом отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины.

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С азовцем Максимом Олексюком, погибшим 7 июня под Новолуганским, простились в Казатине 01
С азовцем Максимом Олексюком, погибшим 7 июня под Новолуганским, простились в Казатине 02
С азовцем Максимом Олексюком, погибшим 7 июня под Новолуганским, простились в Казатине 03
С азовцем Максимом Олексюком, погибшим 7 июня под Новолуганским, простились в Казатине 04

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С азовцем Максимом Олексюком, погибшим 7 июня под Новолуганским, простились в Казатине 05
С азовцем Максимом Олексюком, погибшим 7 июня под Новолуганским, простились в Казатине 06
С азовцем Максимом Олексюком, погибшим 7 июня под Новолуганским, простились в Казатине 07
С азовцем Максимом Олексюком, погибшим 7 июня под Новолуганским, простились в Казатине 08

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С азовцем Максимом Олексюком, погибшим 7 июня под Новолуганским, простились в Казатине 09

Напомним, в результате попадания 122-мм снаряда в блиндаж 7 июня двое бойцов получили несовместимые с жизнью ранения и умерли в медицинском учреждении. Еще 11 гвардейцев получили ранения, боевые травмы, контузии.

Вместе с Максимом Олексюком погиб Дмитрий Пругло (позывной Круглый) из Полтавы.

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На официальном сайте НГУ, в частности, говорилось: "Два героя Национальной гвардии Украины присоединились к Небесной страже.

Вражеский обстрел оборвал жизни двух воинов отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057. В районе проведения операции Объединенных сил погибли старший лейтенант Дмитрий Пругло и сержант Максим Олексюк.

Незаконные вооруженные формирования РФ ночью применили запрещенную минскими соглашениями 122 мм ствольную артиллерию по передовым позициям украинских нацгвардейцев, которые мужественно защищают Родину. Из-за попадания снаряда двое воинов получили несовместимые с жизнью травмы и умерли в медицинском учреждении.

Дмитрий Пругло в свои 28 лет в составе батальона "Азов" воевал в горячих точках и сложных военных операциях. Молодое пополнение ежедневно брало с него пример.

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Максим Олексюк. Ему было всего 23 года. В ряды "Азова" пришел в 2017 году. Его собратья вспоминают, что более искреннего человека, наверное, не найдешь.

Весь личный состав Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям погибших воинов!

В нашей памяти они навсегда живые!"

Источник: https://censor.net.ua/n3131412
 
 
 Топ комментарии
 
Царство небесное ! Земля пухом ! Герои не умирают , они уходят в небо .
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жаль хлопця. за нас пішов . дякую солдате.
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Царство небесное ! Земля пухом ! Герои не умирают , они уходят в небо .
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По факту загибелі бійців Азова в бліндажі має бути призначене розслідування військовою прокуратурою та парламентом! Як так сталось що ворожа артилерія влучила прямо в бліндаж? Тобто ворог використовував керовану зброю, а командування ООС не визначило наявність керованих *********** у ворога і роботу спецпризначенців путіна, які вміють наводити такі снаряди на ціль! Це провал розвідки та командування ЗСУ який має бути ретельно досліджений! Якщо розвіддані були, а командування ООС ее відреагувало, то потрібно міняти непрофесійне командування! Ми мали діяти на випередження і знищити керовану зброю та російський спецназ ще до нанесення терористами артудару по позиціям Азова! Ми мали розуміти що Азов притягує російських терористів як магніт і терористи обов'язково застосують проти Азова свої нові розробки зброї! На жаль командування ООС та Генштабу цього не розуміє і не готове якісно та вчасно приймати потрібні рішення! Хомчак поки що не показав нової якості роботи Генштабу, немає розуміння оперативної ситуації та розумних рішень!
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жаль хлопця. за нас пішов . дякую солдате.
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Земля пухом Воїну..
Царство Небесне
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У этого г ....жизнь сладкая как в сказке, не стоит его упоминать ,просто раздражает своими высерами
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как это "не стоит"?! Так шо, мы это говно проковтнем?!
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Да я так просто он достал уже окончательно, но на свободе и не в бегах
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коль на оскарбуху пошёл значит сам ты ж-д ну давай сраться посмотрим что выйдет, мне интересно ,PIL Ну только ты первый в за-пу лезешь, я тебя не трогал просто высказал своё мнение к персонажу на картинке,а ты намекнул что я мол ж-д с пейсами поганый
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Земля пухом...

Але Азов, навіть на нулі, голосував за зебіла.
Пригадайте це, хлопці. І як з генштабу заборонили стріляти по окупанту, хто б там що не брехав.
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Господь Бог забирает от насс к себе всех лучших - и с с кем мы тут останемся
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС "азовцем" Максимом Олексюком, погибшим 7 июня под Новолуганским, простились в Казатине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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