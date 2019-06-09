 В ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа, чтобы выяснить ситуацию с задержанными украинцами и оказать помощь, - АП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, 29 мая шесть друзей-спортсменов из города Бердичева в возрасте от 18 до 45 лет отправились в туристическую поездку в Бангладеш. Последний раз родственники общались с ними по телефону 31 мая. С первого июня и до сих пор связаться с ними не удавалось.

"После многочисленных обращений в МИД Украины, консульства Украины в Индии родственники пропавших обратились и к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Известно, что шесть украинцев вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии были задержаны полицией Народной Республики Бангладеш. Им инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания", - говорится в сообщении.

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На встрече Кирилла Тимошенко с родными задержанных граждан, в которой принял участие представитель МИД Украины, было согласовано, что в ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа во главе с Александром Громовым, первым секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Республике Индия, которая на месте должна детально выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для граждан Украины.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обратилось с нотой в МИД Бангладеш в связи с задержанием шестерых украинцев.