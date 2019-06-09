 В ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа, чтобы выяснить ситуацию с задержанными украинцами и оказать помощь, - АП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, 29 мая шесть друзей-спортсменов из города Бердичева в возрасте от 18 до 45 лет отправились в туристическую поездку в Бангладеш. Последний раз родственники общались с ними по телефону 31 мая. С первого июня и до сих пор связаться с ними не удавалось.
"После многочисленных обращений в МИД Украины, консульства Украины в Индии родственники пропавших обратились и к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Известно, что шесть украинцев вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии были задержаны полицией Народной Республики Бангладеш. Им инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания", - говорится в сообщении.
На встрече Кирилла Тимошенко с родными задержанных граждан, в которой принял участие представитель МИД Украины, было согласовано, что в ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа во главе с Александром Громовым, первым секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Республике Индия, которая на месте должна детально выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для граждан Украины.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины обратилось с нотой в МИД Бангладеш в связи с задержанием шестерых украинцев.
в понедельник, в 11 часов - возле АП - акция протеста ПРОТИВ "дорожной карты" - фактически акта о капитуляции Украины.
"Дорожную карту" готовят у вазелина-кучмы с пунктами "запрет ответной стрельбы... отмена блокады" и т.д.
Я так понимаю , шо гроши на этот перелет из народного бюджета возьмут ? А чеки на расходы , можна будет посмотреть
Молодці, але там можуть повісити за такі розваги, це не Хохляндія, там за таке впаяють по повній, а камери без кондицінерів, гигнуть від жари!
Научились у россиян брать заложников.
Какие то мутные поцы из Бердычова тесной группкой подались фуй знает зачем фуй знает куда. ТуррЫсты, наверное.
Пусть далее путешествуют.
И это зеркало почти всего