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 Емкости с гербицидами, упавшие в Рось с автомобиля в результате аварии, похищены у сельхозпредприятий Винницкой области, - полиция

Следственный отдел Погребищенского отделения полиции открыл уголовное производство по факту загрязнения притока реки Рось в селе Збаржевка.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня около 9:00 в с. Збаржевка. На закругленном участке дороги автомобиль Mercedes Sprinter съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Произошло возгорание автомобиля, который был в дальнейшем локализовано спасателями. Автомобиль, который был без номерных знаков, подняли на поверхность. Также были подняты канистры с химическими веществами.

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На месте происшествия полицейскими проведены первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов.

"В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего некоторое количество вещества выгорело и попало в водоем. Полицейские сообщили о происшествии органам власти и соответствующим экологическим службам, которые должны оценить состояние загрязнения водоема", - отмечают в полиции.

Следственный отдел Погребищенского отделения открыл уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.242 УК (Нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

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Кроме того, по фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецком районах открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, прошлой ночью в результате ДТП автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил инсектицид "Нурелл Д", перевернулся на берегу пруда, впадающего в приток реки Рось в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. В приток Роси на расстоянии 5,4 км от устья попало неопределенное количество инсектицида.

Позже появилось сообщение, что в связи с аварией Белую Церковь отключат от водоснабжения.

Источник: https://censor.net.ua/n3131407
 
 
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так оно горело или тонуло?
ну что...свиснули ясно - авто совсем не для перевозки ядохимикатов (или это как одна из версий и владелец боится ответственности за хрен знает какую транспортировку)
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а собственник этого дерьма ушлым малым оказался, заявил, что украли, не хочет тварь нести никакой ответственности.
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Как именно и кого накажут за Это?
Это же не один водила придумал и совершил эту кражу/воровство?
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Зернотрейдер сидить десь або у верховній або місцевій раді. Подібна недбалість для нього - політична смерть. Ще й вибори на носі. Можна зрозуміти.
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вот и ответ на вопрос-стырили,гнали-"приехали"...виновных наказать по всей строгости ЗАКОНА!!! Емкости с гербицидами, упавшие в Рось с автомобиля в результате аварии, похищены у сельхозпредприятий Винницкой области, - полиция - Цензор.НЕТ 5919 "
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в чувака який вкрав гербіцид явно день не задався Емкости с гербицидами, упавшие в Рось с автомобиля в результате аварии, похищены у сельхозпредприятий Винницкой области, - полиция - Цензор.НЕТ 3377
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-шо характерно-"Автомобиль, который был без номерных знаков"...Источник: https://censor.net.ua/n3131407 полный трындец-полицию уже в х_р не ставят,шо хотят-то и творят...
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За звичай власники самі знімають знаки при ДТП.
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не здивуюся коли ця фігня старого мародера власність
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕмкости с гербицидами, упавшие в Рось с автомобиля в результате аварии, похищены у сельхозпредприятий Винницкой области, - полиция
 
 
 
 
 
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