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Все про:кризис (2954) Молдова (1005) Евросоюз (12468)

 Евросоюз признал легитимность нового правительства Молдовы

ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана "О политической ситуации в Республике Молдова", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации", - сказано в документе.

Высокопоставленные представители ЕС подчеркивают, что "уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений".

Читайте на Цензор.НЕТ: КС Молдовы отстранил Додона от должности и передал президентские полномочия Филипу

"Этого также, прежде всего, ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова. В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдовы, Европейский союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, накануне главы дипломатических миссий России, США и Европейского союза в Кишиневе присутствовали на заседании парламента и выступили с заявлениями в поддержку действий парламента. Совет Европы также призвал молдавские власти соблюдать принципы верховенства закона.

Накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Также на Цензор.НЕТ: Политический кризис в Молдове: и.о. президента Филип распустил парламент, депутаты заявили, что Филип - "вне закона"

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

Источник: https://censor.net.ua/n3131406
 
   
 Топ комментарии
 
Молдова пошла в разнос. Везде, где раша вмешивается, везде хаос. В раше же заняться нечем, везде благоденствие. Осталось только соседям гадить.
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Нічого хорошого в Молдові не буде.
Конфлікт вже пішов.. Далі буде.
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Это тренд. Можно уже констатировать, единоличным хозяином Молдавии стал их единственный олигарх. Украина на очереди.
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Молдова пошла в разнос. Везде, где раша вмешивается, везде хаос. В раше же заняться нечем, везде благоденствие. Осталось только соседям гадить.
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Кранты Платонюху. Ещё раз показывает что не удастся узурпировать власть - время сейчас другое
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ты дывы...отсутсвие дадона в мацкве 9-го мая токо щаз проявилось?
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Это тренд. Можно уже констатировать, единоличным хозяином Молдавии стал их единственный олигарх. Украина на очереди.
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Статтю хоч прочитав, там зовсім протилежне написано.
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Нічого хорошого в Молдові не буде.
Конфлікт вже пішов.. Далі буде.
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скорее всего далее будет очистка общества.
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вот это номер...и Майдана не надо...надо взять на заметку...
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То що, запланована зустріч Зеленського та Додона зірвалася?
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теперь Украина по периметру обложена рашистами или конфликтами с участием ихтамнетов... для нас в этой смуте еще один источник опасности.
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осталась одна Беларусь...и то видимо скоро и там будет...
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зараз у Росії в асортименті зовнішньо політичних послуг є тільки дві:
1) Збудувати атомну електростанцію
2) Ввести війська
Чи не виявиться Молдова замала для атомної електростанції?
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Как сообщалось, накануне главы дипломатических миссий России, США и Европейского союза в Кишиневе присутствовали на заседании парламента и выступили с заявлениями в поддержку действий парламента. Источник: https://censor.net.ua/n3131406

России....?
Интересно девки пляшут....
А разве раша не оккупировала Преднестровье?
И она что то там одобряет?
Молдаване..., ало - проясните вопрос....
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***
где только заварушки
там сразу рашкины ушки
торчат
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Помните анекдот про теоретически и практически ?
Так вот
- теоретически Россия оккупировала часть территории Молдовы
- а практически они являются миротворческими силами
как-то так
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moldova bz - только наверное наоборот...

местами поменять практику и теорию нужно...
Все равно не понятно за кого топить......................
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да, в каком-то смысле Вы правы
но
теория - это то, что мы говорим
а практика - это то, что закреплено на бумаге
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moldova bz - вообчем все сложно, ни хрена не понятно, кто в кого должен стрелять....

Ну да и ладно....
У самих бардак...
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А у народа спросили признают?
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Fanly Fail - Евросоюз признал легитимность нового правительства Молдовы - Цензор.НЕТ 316 а как спросить?

После выборов в Украины уже боятся что то спрашивать у мудрого, простого народа...
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Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду. - так знающие писали что она коррупционер номер один и на "честнейших" выборах за всю историю Молдовы выбрали додика
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А ще глубокая азабоченасть....вони це вміють....
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Хрен поймешь, шо там у молдован происходит
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Додона лишили власти, в Молдове назначили нового премьера и объявили досрочные выборы
Ранее Додон отстранялся от поста главы государства пять раз.. Евросоюз признал легитимность нового правительства Молдовы - Цензор.НЕТ 755
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ну, а я про шо, хрен знает что же творится, учитывая, что далдон вообще кукла на самоваре
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Молдавское колесо обозрения за 1 оборот делает 7 замесов бетона.
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Правительство создано конституционным большинством согласно результатам парламентских выборов 24 февраля этого года. Коалиция нового правительства одобрена ещё вчера Евросоюзом, США и РФ. Поэтому насрать нам на коррумпированный конституционный суд. Дружок Петра Алексеевича => Плахотнюк будет сидеть в тюрьме.
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Возможно и Додон будет сидеть в тюрьме, когда новое правительство утвердит на должность генерального прокурора независимого человека из Европы.
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братья молдоване расскажите . что там у вас ?
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При поддержке Евросоюза, США и РФ свергаем олигарха друга Порошенко обокравшего страну до нитки за последние 10 лет.
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Меня терзают смутные сомненья...особенно почему Рашка-Федорашка так быстро согласилась принять новый парламент Молдовы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз признал легитимность нового правительства Молдовы
 
 
 
 
 
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