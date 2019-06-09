 Евросоюз признал легитимность нового правительства Молдовы

Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана "О политической ситуации в Республике Молдова", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации", - сказано в документе.
Высокопоставленные представители ЕС подчеркивают, что "уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений".
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"Этого также, прежде всего, ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова. В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдовы, Европейский союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", - подчеркивается в заявлении.
Как сообщалось, накануне главы дипломатических миссий России, США и Европейского союза в Кишиневе присутствовали на заседании парламента и выступили с заявлениями в поддержку действий парламента. Совет Европы также призвал молдавские власти соблюдать принципы верховенства закона.
Накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.
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Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.
В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.
Конфлікт вже пішов.. Далі буде.
1) Збудувати атомну електростанцію
2) Ввести війська
Чи не виявиться Молдова замала для атомної електростанції?
России....?
Интересно девки пляшут....
А разве раша не оккупировала Преднестровье?
И она что то там одобряет?
Молдаване..., ало - проясните вопрос....
где только заварушки
там сразу рашкины ушки
торчат
Так вот
- теоретически Россия оккупировала часть территории Молдовы
- а практически они являются миротворческими силами
как-то так
местами поменять практику и теорию нужно...
Все равно не понятно за кого топить......................
но
теория - это то, что мы говорим
а практика - это то, что закреплено на бумаге
Ну да и ладно....
У самих бардак...
После выборов в Украины уже боятся что то спрашивать у мудрого, простого народа...
Ранее Додон отстранялся от поста главы государства пять раз..