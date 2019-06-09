 Программа "Слуги народа": восстановление территориальной целостности, сотрудничество с НАТО и ЕС

Речь об этом идет в предвыборной программе "Слуги народа", принятой на сегодняшнем съезде партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП. Восстановим реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО", - сказано в программе.
Кроме того, в партии намерены остановить отток ценных кадров из армии, ввести систему обучения и переобучения солдат и офицеров, ввести жесткие наказания за коррупцию и хищения в Вооруженных силах и Минобороны, децентрализовать и демонополизировать оборонные госзакупки.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Разумков, Ткаченко, Беленюк, - "Слуга народа" представила первую двадцатку (обновлено). ВИДЕО
Также "Слуга народа" обещает принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширения сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.
"Поддержим инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе. Запустим программу "коммерческой дипломатии" для продвижения украинских товаров на глобальные рынки", - гласит текст предвыборной партийной программы.
Также на Цензор.НЕТ: Разумков анонсировал постпраймериз "Слуги народа": У украинцев есть месяц для проверки списка партии
Скільки ще зебільний Вєчєрній квартал та інша гидота буде зніматись кацапською мовою?
Вся эта "программа" уже ВЫПОЛНЕНА в 2016-2018 годах!
НАТОИмперию Ситхов!