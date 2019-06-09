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 Политика Украины
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 Программа "Слуги народа": восстановление территориальной целостности, сотрудничество с НАТО и ЕС

Партия "Слуга народа" обещает реформировать вооруженные силы по стандартам НАТО, расширить сотрудничество с Североатлантическим альянсом и ЕС.

Речь об этом идет в предвыборной программе "Слуги народа", принятой на сегодняшнем съезде партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП. Восстановим реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО", - сказано в программе.

Кроме того, в партии намерены остановить отток ценных кадров из армии, ввести систему обучения и переобучения солдат и офицеров, ввести жесткие наказания за коррупцию и хищения в Вооруженных силах и Минобороны, децентрализовать и демонополизировать оборонные госзакупки.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Разумков, Ткаченко, Беленюк, - "Слуга народа" представила первую двадцатку (обновлено). ВИДЕО

Также "Слуга народа" обещает принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширения сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.

"Поддержим инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе. Запустим программу "коммерческой дипломатии" для продвижения украинских товаров на глобальные рынки", - гласит текст предвыборной партийной программы.

Также на Цензор.НЕТ: Разумков анонсировал постпраймериз "Слуги народа": У украинцев есть месяц для проверки списка партии

Источник: https://censor.net.ua/n3131405
 
   
 Топ комментарии
 
Відновлення територіальної цілисності без відповіді на питання ЯК ? - це лише порожнє гасло
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Так всё это уже в наличии! Они что-ничего делать не намерены?!
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в команді Зеленського немає Штети у вас галюцінанції від торту рошен до речі чому реформований петею суд ії не посадив на 5 років за сепаратизм?
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Потому что такое хохляцкое быдло как ты волало за цибулюподесятьгрывень.
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Ти обдолбаний? Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 7913 Ви там хоч похмеляйтеся деколи всім кодлом. Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 3792 ЯКИМ ***м штепа до Зе? Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 9541 До речі, розумник, ти там до господських дуп побилжче, то може відповісиш - ЧОМУ Гриць, матіос та ТРИ генітальних прокурора Пепса за ПЯТЬ років її НЕ посадили? Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 9469 Чи ти таки балаболка на зарплаті? Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 1254
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засохни, зебільний! "Садить" суд, а не президент. Чи у вас програма "президент має бути диктатором"!? Так і скажи...
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Які плани на мовний закон?
Скільки ще зебільний Вєчєрній квартал та інша гидота буде зніматись кацапською мовою?
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та нема там планів... окрім того, щоб скасувати Закон. Зебіл же пояснював перед президентстькими.
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ЗЕ, ПРОСНИСЬ!!!
Вся эта "программа" уже ВЫПОЛНЕНА в 2016-2018 годах!

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Верните Порошенко и он пообещает вступление в Галактический Союз и в НАТО Империю Ситхов!
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Зебилы перечеркнули галактическое будущее Страны и тем загубили ЮжМаш! Доколе!
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АААААААА!!!!А как же дорога Кировоград-Николаев?????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрограмма "Слуги народа": восстановление территориальной целостности, сотрудничество с НАТО и ЕС
 
 
 
 
 
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