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Все про:ПАСЕ (1298) Россия (72979)

 Россия готова заплатить взнос в Совет Европы только после полного восстановления в правах

Первый вице-спикер РФ Александр Жуков рассказал о "позитивных сигналах" о том, что российская делегация может вскоре вернуться в ПАСЕ.

Россия уплатит взнос в бюджет Совета Европы только после полного восстановления прав делегации РФ в ПАСЕ. Об этом в интервью ТАСС заявил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия должна быть восстановлена полностью в правах, и тогда все вопросы, в том числе финансовые, будут решены", - подчеркнул парламентарий. В связи с этим он указал на "определенные позитивные сигналы", которые исходят от ПАСЕ.

Россия в июне 2017 года прибегнула к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Ситуация в ПАСЕ близка к критической", - Арьев призвал Зеленского отреагировать на возможное возвращение делегации РФ

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3131404
 
   
 Топ комментарии
 
Мокші з гнилих явропейців щей штраф здеруть, пеню і проценти.
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За деньги даже Гитлер и Усама-Бен-Ладен смог бы восстановить членство в ПАСЕ. Спрашивается тогда нах**** тогда вообще ета организация как и ООН, если в мире правят террористы и деньги.
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Любят они с фюрерами нянчиться. Ничему их история не научила. А потом рыдают все
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Мокші з гнилих явропейців щей штраф здеруть, пеню і проценти.
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нуно взнос взять, а в правах не восстановить. Cимметричный ответ по феншую
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Шкуру они с них сдерут, с тупых, близоруких мещан. Заживо. Убьют и их, и их детей.
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саме так поступки гопнику і закінчаться, кацапи додавлять Раду Європи, коли вона вже виявляється пішла на поступки:
"В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом .......
Источник: https://censor.net.ua/n3131404"

Тому кацапи знають, що роблять, гнуть свою лінію до переможного кінця і таки посміються ще над продажними євпропейськими політиками та їх "цінностями"
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вони й так їх вже показують, кожного року приїждають "ночниє тьолкі" на своїх драндулєтах до Берліну, їх там ще й зустрічають упороті кацапські емігранти, ностальгуючі за совком, рассєєю і які там не були з часів перебудови
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По законам жанра сперва надо отстебнуть чиновникам ЕС а уж потом...
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Украина уже предлагала заплатить эти вонючие 30 млн.евро, что паРашей там и пахло.
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Брехня или есть где об этом почитать ?
А то гугл не слышал об этом широком жесте, что странно.
И как ни странно гуглится только предложение Пушкова Украине заплатить вместо России
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Посмотрим, как дорого стоят т. н. европейские ценности. Или бабло рашки дороже.....
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С этим, вообще-то, уже давно полная ясность!
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А что по этому поводу сказал регент разумков? Россия готова заплатить взнос в Совет Европы только после полного восстановления в правах - Цензор.НЕТ 2285
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Нет чтобы мнением царя Бенито Первого поинтересоваться......
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а воно йому, їм (всій команді Зєлємойського) треба? Ви чули хоч від когось з нової влади заперечення чи апеляції до ЄС, Ради Європи про Північний поток -2, наприклад? Зустрічався Зєлємойський от нещодавно з Головою Єврокомісії Юнкером, пообіймалися, полибилися, наказали один одному компліменті типу "класний мужик" і на цьому все. Всі чудові хлопці чи то мужики як Зєля каже, всі друзі, Україна незручних питань не ставить, Європу така позиція влаштовує.
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Это цена зебилов: недорого и мерзко. Не ценят себя, не будут ценить и другие.
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За деньги даже Гитлер и Усама-Бен-Ладен смог бы восстановить членство в ПАСЕ. Спрашивается тогда нах**** тогда вообще ета организация как и ООН, если в мире правят террористы и деньги.
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-"бизнесс-и ничего личного"... Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 5551 остальное-"глубокая азабоченнось"...
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прыйшла пора в "миротворец" записывать странами...
фрицам полюбэ колысь аукнется...
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Пордала нас Европа за вонючие взносы.
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В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи. Источник: https://censor.net.ua/n3131404

Так их не выперли они сами не ходят
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Денюжку экономят и воду варят, уроды наглые. Куда уж нашим из фэйсбука рулить
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Глубокоозабоченные типа европецы они такие... И соснут и подмахнут... Как их мокша, жлобов, строит...
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Любят они с фюрерами нянчиться. Ничему их история не научила. А потом рыдают все
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Да, херр уже давно всем сказал, что он "поехал", а они все с ним как с нормальным. Шоб не поздно схаменуться было
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Раша в своем репертуаре ....козлы.....
А европа без яиц (НУ РАЗВЕ В СМЯТКУ)
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Ой, да кому этот Совет Европы сдался? Что они там решают?
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Пусть восстановит права Украины на собственную территорию.
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России ПАСЕ что шла, что ехала. А вот для ПАСЕ Россия достаточно важна. Дело даже не только в деньгах, а в том что если ПАСЕ игнорирует одна из важнейших стран Европы - то как ПАСЕ может считать себя органом обьединяющим Европу?
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Ну может у неё другая идеология - но и территориально, и по экономическим связям - она часть Европы. При том весьма значительная.
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Катя-2 называла остальную Европу - Европейский полуостров
Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 5848
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ни территорильно, ни экономичски, ни тм более идеологически, Раша никогда не была Европой и никогда не будет. Петя первый уговорил еропейцев перенести границу до Урала.
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Петя первый уговорил еропейцев перенести границу до Урала.

Эпично...

А товарооборот поболее ВВП некоторых стран Европы - это не экономическая связь?
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третий райх тоже был частью ойропы...
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кацапи, ну, ви раді за Росію?
щось не бачу танців під балалайку
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а теперь рассея ещё и купит следующее "Евровиденье"...
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Ой, а шо такое? Краденная туалетная бумага и канцтовары закончились у свиней?
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мародер порошенко и здесь все просрал, это оценка 5 лет правления свинарчуков Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 1691
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Bednyje jest Evrodeputaty,tak nuzny im i ecio dengi i iz benzokolonki Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 5456 .Sto tam polucajet skromnyje 7000 evro v ruki i ecio 4000 evro na drugyje zatraty zyljio,pokusat,telefony.11000 evro v mesiac eto konecno malo dlia nix Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 6987
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Ranse byli raznyje zarplaty ot strany zavysilo ix zarplaty.Teper sravniali nemec ili rumyn ta ze zarplata.Gde to 4 miliarda evro v god uxodyt tolko na zarplaty im.Tut ecio jest kompensaciji,jesly dopustim etogo deputata nevyberet na drugoj srok ili on otkazyvajetsia ucastvovat v drugyx vyborax.Tut suma idiot pro sotniu tysiac evro Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 5639
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Jest takyje deputaty sto za vsiu kadensiju 5 let ne slova neskazal,ni odnogo zamecanyje ili popravki ********,a dengi polucajet te ze.Vot zyzn spish sebe i polucajes 11 tysiac evro,a potom ecio i sotnia tysiac kompensaciji za xorosouju rabotu polucajes ,jesly ustajios i neidios na drugyje vybory Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 2180
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Банальний підкуп і шантаж з розрахунку на жадібність європейців.
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и таки сработало...только видимо-боком выйдет...и им и нам...
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если раша появится в паре то украине нужно от туда уходить громко хлопнув дверью. тогда никаких европейских ценностей там нет, а за нами пойдут прибалты, поляки и паре вообще потеряет свой авторитет. а это на руку только кацам
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И куда уйдешь? В Африку? Никто никуда не пойдет. Придется терпеть, раз выбрали Зеленского. Это цена и это только начало.
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Просто интересно: может вам в Украине и виднее, но что бы сделал против этого Порошенко? Что там вообще зависит от Украины? Слово Украины против слова Германии и Франции? Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 4052
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а слово германии и франции против сша?)))) поляки не смотрят на германию они просто дружат с сша, делов то)))
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И много США наговорили Германии и Франции по поводу Северного потока 2? В ЕВРОПЕ слово Германии будет посильнее слов США.
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Ну а дальше что? Потеряет в весе и все. По сути уже Украина остается один-на-один(почти как 1+1) с Россией. Если еще и с ПАСЕ сбежать - значит усложнить себе жизнь. А она и так непростая.
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читай выше, только сша, канада и англия наши надежные партнеры, европа очень слаба духовно и политический. они за прибыль мать родную продадут
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ох, ёпрст... нах такое к вечеру постить?! Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 2251
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пусть башляют! главное, шоб не стреляли (с) калокучмозел
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КАК ЖЕ Я ХОЧУ ЧТО Б ОНИ ИХ ВЕРНУЛИ А РАША БАБКИ НЕ ЗАПЛАТИЛА, И СКАЗАЛА А ТЕПЕРЬ САНКЦИИ СНИМИТЕ ТОГДА ЗАПЛАТИМ. ПРОСТО В ИТОГЕ КАК ШЛЮХУ СЄ КИНУТ, И МОЖНО ПОТОМ БУДЕТ ТОЛЬКО РЖАТЬ НАД НИМИ НЕ БОЛЕЕ
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Деньги вперед , а стулья все-равно получите без ножек !!!
Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 2354

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Если ПАСЕ вернет РФ только из-за взносов это говорит что там засели бандиты и террористы которые поддерживают оккупацию Крыма и войну на Донбассе.
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Все продается и все покупается - европейские ценности.
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а нафига им мазу тянуть за Украину, если мародер порошенко все продавал и покупал? хитрожопая власть мародера порошенко хотела на двух стульях усидеть, вот и досиделать, что рухнула дупой на пол
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Ой ржака... На одной странице последователи нового и старого президентов обвиняют друг друга в том что это из за их президента происходит то - на что Украина и повлиять то не может... Интересно: а если выйдет статья о прилёте инопланетян - они смогут найти возможность и там агитировать??? Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 9784
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напиши статью, и собирай статистику, ответ заноси в диссертацию, станешь доктором околокукольных наук Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 2012
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«Кто платит, тот и заказывает музыку»©️, или «Кто девушку ужинает, тот её и танцует»©️.
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ну что сказать? воно і сразу було видно...
Европе так выгодно, спокойно и сыто... у них своих проблем за гланды...на фиг им еще чужие
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия готова заплатить взнос в Совет Европы только после полного восстановления в правах
 
 
 
 
 
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