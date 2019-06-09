 Россия готова заплатить взнос в Совет Европы только после полного восстановления в правах

Россия уплатит взнос в бюджет Совета Европы только после полного восстановления прав делегации РФ в ПАСЕ. Об этом в интервью ТАСС заявил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия должна быть восстановлена полностью в правах, и тогда все вопросы, в том числе финансовые, будут решены", - подчеркнул парламентарий. В связи с этим он указал на "определенные позитивные сигналы", которые исходят от ПАСЕ.

Россия в июне 2017 года прибегнула к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

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Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.