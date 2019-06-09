 Врио главы СБУ Баканов встретился с представителями бизнеса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Участие во встрече приняли бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко и Президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов.
На встрече обсуждали предупреждение незаконного вмешательства силового блока в деятельность бизнеса.
Кроме того, рассмотрели вопросы угроз легальному бизнесу, противодействия контрабанде и развития партнерства государства и бизнеса в сфере кибербезопасности.
"Представители бизнеса единодушно отметили положительную динамику деятельности СБУ в сотрудничестве с бизнес-организациями, в результате которой выросло доверие к спецслужбы", - сказано в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы"
Иван Баканов заверил, что СБ Украины готова к дальнейшему сотрудничеству с представителями отечественного и иностранного бизнеса для улучшения инвестиционного климата в Украине.
Будет себе отдыхать да внуков няньчить.
Но ВИЗЖАТЬ у него нет ни малейших причин.
или он их собрал сказать,шо они теперь свободны от крышевания?
Вряд-ли размер поборов обсуждался бы в присутствии следующих лиц: "бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко"
и как речи надо было оценивать не по сказанному-а по умолчаниям
ланов просто цикавыться своими перпективами в списке форбес...бизнесюки в кОбинете в нэдилю?
послешаббатие,карл...
Будут сажать?
Блажен,кто не верует,ибо не разочаруется...
КАНАДА ПАМАГИ!
К президенту России уже не обращаются
Жители Киселевска пожаловались премьер-министру Канады на невыносимые условия жизни. Они заявили, что в городской черте действует несколько угольных разрезов, на которых добыча ведется открытым способом.+
«Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли», - обратились к руководству Канады горожане.
Жители заявили, что владельцы угольных предприятий пренебрегают интересами жителей, прикрываясь санитарными нормами. Но эти нормы были разработаны много лет назад, когда уголь не добывали в таких количествах. «Владельцы угольных предприятий никак не компенсируют ущерб, наносимый жителям в процессе открытой добычи угля. Многие наши чиновники встают на сторону угольщиков», - говорится в послании.
Жители Киселевска отметили, что неоднократно обращались к пыне, но ни один из них не получил ответа от пынеадминистрации президента. Отчаявшись, люди решили просить помощи у лидеров других государств. «Нам сложно быть патриотами своей страны», - заявили они.
https://www.facebook.com/100009891067102/videos/906634599676234/
Это ЧМО теперь имеен допуск к секретной информации
Беня возможно опять сбежит, но Зеля-наркоман получит тюремный срок за свою Зеко-манду
которые почти в полном составе в крысме и дамбасе на сторону кацапов перешли, что скажете ?
много толку от их службы ? не напрягают вас ?
рошенки не воняют ?
наркоторговлю и промышляют бандитизмом, то что то
может измениться
либо рриходят новые младший лейтенанты
либо приходят бандиты с лубянки на подготовленные насиженные места
больше скажу, беглый Онищенко куда порядочней
многих оставшихся
вспомните, как ваши «законные» оыицеры
атаковали ночью квартиру в которой были женщины и дети,
устроили там кровавую бойню и похитили ребёнка
........................
Если честно, думала всегда, что СБУ занимается исключительно безопасностью Украины.........
Тот же Семочко, когда работал в СБУ, перекрыл поставку оппаратов для гемодиализа, требуя у бизнеса откатов. 200 человек из-за него умерли.
Ясненько.........
Спасибо за разъяснения🙂
- Очень рады ваше сиятельство.
- Ну тогда вот вам счет на кайманах куда ежемесячно будете добровольно перечислять половину прибыли. Без малейшего давления.
лив ты -молодец . вывел иуду на "чистую воду" доложи куда следует....
Источник: https://censor.net.ua/n3131380
помоги людям, открой им глаза.....
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
Мы имеем сознательный сговор группы высших должностных лиц государства, осуществляющих заведомо неправомерные действия с целью незаконного занятия государственной должности предполагающей ознакомление с государственными секретами особой важности. Короче - это государственный заговор с целью незаконной узурпации власти.
подоить-с... ?