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 Общество
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Все про:бизнес (1172) СБУ (13504) Баканов Иван (18) Шемета (2)

 И.о. главы СБУ Баканов встретился с представителями бизнеса

Исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов провел встречу с представителями бизнес-ассоциаций Украины и Советом бизнес-омбудсмена.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Участие во встрече приняли бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко и Президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов.

На встрече обсуждали предупреждение незаконного вмешательства силового блока в деятельность бизнеса.

Кроме того, рассмотрели вопросы угроз легальному бизнесу, противодействия контрабанде и развития партнерства государства и бизнеса в сфере кибербезопасности.

"Представители бизнеса единодушно отметили положительную динамику деятельности СБУ в сотрудничестве с бизнес-организациями, в результате которой выросло доверие к спецслужбы", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы"

Иван Баканов заверил, что СБ Украины готова к дальнейшему сотрудничеству с представителями отечественного и иностранного бизнеса для улучшения инвестиционного климата в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3131403
 
 
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ну о чём бизнесменам разговаривать с лузерами. Это всё равно, что стричь свинью Визгу много а шерсти мало.
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не зелебенцы ли выступали против вмешательства сбу в экономическую сферу?
или он их собрал сказать,шо они теперь свободны от крышевания?
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Представителям ЧК/ГПУ/НКВД/СМЕРШ/КГБ СССР/СБУ НЕ ВЕРЮ!!!!
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ну а шо? хромосома же=))))

КАНАДА ПАМАГИ!
К президенту России уже не обращаются

Жители Киселевска пожаловались премьер-министру Канады на невыносимые условия жизни. Они заявили, что в городской черте действует несколько угольных разрезов, на которых добыча ведется открытым способом.+
«Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли», - обратились к руководству Канады горожане.
Жители заявили, что владельцы угольных предприятий пренебрегают интересами жителей, прикрываясь санитарными нормами. Но эти нормы были разработаны много лет назад, когда уголь не добывали в таких количествах. «Владельцы угольных предприятий никак не компенсируют ущерб, наносимый жителям в процессе открытой добычи угля. Многие наши чиновники встают на сторону угольщиков», - говорится в послании.
Жители Киселевска отметили, что неоднократно обращались к пыне, но ни один из них не получил ответа от пынеадминистрации президента. Отчаявшись, люди решили просить помощи у лидеров других государств. «Нам сложно быть патриотами своей страны», - заявили они.
https://www.facebook.com/100009891067102/videos/906634599676234/
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жителям киселевска надо бы брать что-то тяжелое и стреляющеев руки и идти уничтожить технику на предприятии вместе с дирехтором.
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Барыга и шестерка олигарха управляет Безопасностью Украины - это даже не наркоманские штучки, или шизоидные закидоны. Это откровенное вредительство и государственная измена!!!
Это ЧМО теперь имеен допуск к секретной информации И.о. главы СБУ Баканов встретился с представителями бизнеса - Цензор.НЕТ 8375
Беня возможно опять сбежит, но Зеля-наркоман получит тюремный срок за свою Зеко-манду
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То есть сразу хочет показать, что Служба БЕЗОПАСНОСТИ так и будет доить бизнес, а заниматься непосредственно безопасностью им не выгодно. Шпионов и диверсантов ловите, суки, а не ларьки на базаре окучивайте...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИ.о. главы СБУ Баканов встретился с представителями бизнеса
 
 
 
 
 
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