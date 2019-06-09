 И.о. главы СБУ Баканов встретился с представителями бизнеса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Участие во встрече приняли бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко и Президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов.
На встрече обсуждали предупреждение незаконного вмешательства силового блока в деятельность бизнеса.
Кроме того, рассмотрели вопросы угроз легальному бизнесу, противодействия контрабанде и развития партнерства государства и бизнеса в сфере кибербезопасности.
"Представители бизнеса единодушно отметили положительную динамику деятельности СБУ в сотрудничестве с бизнес-организациями, в результате которой выросло доверие к спецслужбы", - сказано в сообщении.
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Иван Баканов заверил, что СБ Украины готова к дальнейшему сотрудничеству с представителями отечественного и иностранного бизнеса для улучшения инвестиционного климата в Украине.
или он их собрал сказать,шо они теперь свободны от крышевания?
КАНАДА ПАМАГИ!
К президенту России уже не обращаются
Жители Киселевска пожаловались премьер-министру Канады на невыносимые условия жизни. Они заявили, что в городской черте действует несколько угольных разрезов, на которых добыча ведется открытым способом.+
«Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли», - обратились к руководству Канады горожане.
Жители заявили, что владельцы угольных предприятий пренебрегают интересами жителей, прикрываясь санитарными нормами. Но эти нормы были разработаны много лет назад, когда уголь не добывали в таких количествах. «Владельцы угольных предприятий никак не компенсируют ущерб, наносимый жителям в процессе открытой добычи угля. Многие наши чиновники встают на сторону угольщиков», - говорится в послании.
Жители Киселевска отметили, что неоднократно обращались к пыне, но ни один из них не получил ответа от пынеадминистрации президента. Отчаявшись, люди решили просить помощи у лидеров других государств. «Нам сложно быть патриотами своей страны», - заявили они.
https://www.facebook.com/100009891067102/videos/906634599676234/
Это ЧМО теперь имеен допуск к секретной информации
Беня возможно опять сбежит, но Зеля-наркоман получит тюремный срок за свою Зеко-манду