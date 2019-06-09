 Белую Церковь отключат от водоснабжения из-за того, что в реку Рось упал автомобиль с инсектицидом

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Белоцерковской райгосадминистрации в Facebook.
"Отключение воды в г. Белая Церковь сегодня, 9 июня в 23:00", - сказано в сообщении.
Так, согласно информации, в селе Збаржевка Погребищенского района во время транспортировки 1 тонны инсектицида "Нурелл Д" автомобиль перевернулся в приток реки Рось.
"На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины! Обращаемся ко всем жителям с сообщением о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки Рось", - сообщили РГА.
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В то же время сообщается, что водоснабжение в городе возобновится после проведения исследований воды.
Напомним, прошлой ночью в результате ДТП автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил инсектицид "Нурелл Д", перевернулся на берегу пруда, впадающего в приток реки Рось в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. В приток Роси на расстоянии 5,4 км от устья попало неопределенное количество инсектицида.
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Это он довел страну до абсурда!
Любим рыгов, выбираем актера, его интернет троли открыто ненавидят Украину!
Что я не так сказал? А?
"его тролли" - это чьи?
Не полинитесь, прочтите ... Выше по ветке ...
https://antikor.com.ua/articles/308510-v_reku_rosj_iz-za_dtp_vylilosj_smerteljnoe_veshchestvo_pogibla_ryba_v_beloj_tserkvi_otkljuchajut_vod
Педофилией называть древних дев в 15 лет, которые выглядят на все 20-25 есть постная ***** какая-то и инструментом для компромата их жертв. Че паспорт у каждой выдуривать надо, а если у нее нету ничего при себе? В исламе с 13 лет отдают, итак скоро всех ислам накроет, так что сопротивление бесполезно перед приходом ислама.
В сапецслужбах кхб еще с сссср есть разные касты: опущенные питарасы активные и пасивные(инфа от самых чекистов в общепит - сами ржут с ***** и его туристов), в основном работают за рубежом, так как нужно работать с разными клиентами для вербовки, то очко должно быть рабочим, прогретым как движек перед гонкой и разболтанным на всякий случай, чтобы не вызывать подозрения что петух вшивый и гавно вдруг не выпадает при обычной хотьбе как у козы горошками. Что можем наблюдать с солцберецких башировым и его бидруга. Есть каста полуопущенных, такие на первый взляд врод нормальные, но так или иначе ихний исход понятен. Почему?
Таким являлся пу. Его специализация была "собиратель компромата". то есть расставляет там разные девайсины для скрытой съемки на пленку и потом шантажа для получения своих выгод(трамп одна из его жертв, потому его и чекисты двинули в президенты сша). Реклама для гомопарадов является КРАЕУГОЛЬНОЙ. Так же и тут. Постоянные просмотры пленок с ***** детей оставляет также отпечаток в голове *****. Его сексуальная прошивка перенастраивается и перезаписывается с каждый раз новым сеансом приклеивания в мозгу человека вида сексуального наслаждения у субъекта с новым(уже не бабенцией) объектом получения его. То есть эрекция на голую бабенцию уже стерта из бошки, а эрекция перезаписана только для младенцев. То есть у ***** на баб уже не стоит(последний раз было на спортизгибательниц как кабаева, которая на козле много новых поз не проеденных для ***** может показать), а стоит только на детей - кули, издержки профессии.
Потому парады - основную причину РЕКЛАМЫ для детей и других должно быть строго запрещено. Что говорить про детей, если сексуальная прошивка способна перезаписываться у профессиональных ********* таких как *****. За рекламу лгбт(или как петушня там себя называет не имеет отношения), нужно уничтожать, видя какую мощную силу потом она способна генерировать. Земное быдло этого не понимает, но проблема в том, что в этом мире есть те, кто это понимают. А откуда они это знают? И кто они, раз под их контролем самые сильные спецслужбы этого мира? Видя с какой агрессией они это навязывают, даже в воюющей стране.И почему никто ничего не знает о них? И, вообще, куда они так спешат, обычно на бОльших временных дистанциях работают? Инструмент быстропортящийся?
То что случилось с *****м, стается с обычными противниками *********. Сильно против ********* тоже не поборешся, так как можно повредить себе прошивку.У ********* на западе есть случаи, когда они по зомбоящику кичатся, что бывший ихний ярый противник сам ********* стал. Так что меньше просматривайте гомосяцкие фотки и их рекламу.
Сексуальная прошивка имеет высокую ментальную мощность для выживания вида. Если на западе по поднятию цены на влагалище, навязыванием новых стереотипов через зомбоящик с одной стороны давят на эту ментальную мощность и бабы начинают давать только лучшим 5%, остальные 95% или епут старух, или тупо дрочат(такой как президент макрон ТОЖЕ мимо кассы как мы можем видеть по его жене). Можем видеть, какие последствия эта ментальная мощь механизма выживания превращается: в табуны извращенцев, больных моньяков и пр., что есть причиной пропадания детей каждый день больше, чем погибает воинов на войне. Немецкие извращенцы(бывшие дрочеры как макрон) крадут детей в украине КАЖДЫЙ ДЕНЬ БОЛЬШЕ, чем ***** убивает на востоке.
Потому никакой рекламы лгбт *********. В резервации их(можно сделать в берегово в три слоя колючки).Они убивают больше, чем *****.Считайте извращен войну германии против вас вторым фронтом. Потому цену влагалища нужно снижать, уничтожать всякие программы "найти жениха", журнашлюх расстреливать.Чтобы бабенции больше давали более простым, а не "каждая каралева и подавай ей принца на коне за сто тонн, ниже она даже смотреть не будет".Потому убивать ведущих "найти жениха", несущим поднятием цен на песту, ЕСТЬ ДЕЛОМ ПРАВЕДНЫМ- будет меньше извращенцев и маньяков потом.Кому смешно это читать и считающие себя великим пикапером идут накуй - а СЛАБО им поднять эту тему?? Часто такие являются лживыми обычными упоротыми айфонщиками(и которые ездят на бляхах, а последний ифон со сша для прогрева собственной социальной значимости, потому что без этого прогрева он некомфортно чувствует себя в этом мире- потенцыклиент 6й палаты-просто посмотрите кто шатается возле нормальных ремонтных ифонов по записям - 90% епнутых и часто лживых понтострадальцев на бляхах).