 "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" идут на выборы вместе: названа первая двадцатка

Об этом во время съезда заявил лидер "Свободы" Олег Тягнибок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
Объединение возглавит лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.
Во время съезда объявили первую двадцатку в предвыборном списке объединенных организаций:
- Олег Тягнибок - лидер партии "Свобода";
- Андрей Белецкий - лидер партии "Национальный корпус";
- Дмитрий Ярош - экс-лидер "Правого сектора";
- Андрей Тарасов - председатель партии "Правый сектор";
- Руслан Кошулинский - заместитель председателя партии "Свобода";
- Богдан Бенюк - актер театра и кино;
- Родион Кудряшов - руководитель центрального штаба партии "Национальный корпус";
- Александр Сыч - экс-вице-премьер-министр Украины;
- Пилип Ильенко - председатель Государственного агентства по вопросам кино;
- Юрий Сиротюк - директор центра "Украинские студии стратегических исследований";
- Олег Петренко - народный депутат и член общественной организации "Гражданский Корпус АЗОВ";
- Анатолий Витив - экс-депутат от партии "Свобода";
- Андрей Левицкий - лейтенант ВСУ;
- Василий Лабайчук - председатель центрального штаба "Правого сектора";
- Александр Алферов - историк и представитель "Национального корпуса";
- Андрей Мохник - экс-министр экологии и природных ресурсов Украины;
- Алексей Кайда - экс-председатель Тернопольского облсовета;
- Арсений Билодуб - музыкант;
- Виктор Шендибило - юрист "Национального Корпуса";
- Олег Панькевич - экс-глава Львовского облсовета.
Также на Цензор.НЕТ: Представлена первая сотня партии "Слуга народа"
от тому народ і не бажає за них голосувати , бо не бачать реальних справ , а лише гасла і пусті балачки ...
Неужели надеется, что опять умудрится между каплями пропетлять в Киеве?
А как же, за 5 лет 1 раз встречался с избиротелями и устроил концерт хора дома престареліх в сквере!
сморід від "нацжон" досить густий..
а Nikita ****** в это время сидел на горшке !
Битву розпочато ! Хай переможе розумніший.
Дивлюсь на все це і лише одна думка.
Боже бережи Україну.
Це те саме відро лайна в бочці меду...
Його наприклад Дмитро Корчинський підтримує.
Нема як зомбувати людей з телевізора!