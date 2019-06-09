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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Свобода (2695) Тягнибок (1227) Правый сектор (750) Ярош (279) Билецкий (115) Национальный корпус (207)

 "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" идут на выборы вместе: названа первая двадцатка

Националистические партии "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" объявили об объединении для участия в досрочных выборах в парламент.

Об этом во время съезда заявил лидер "Свободы" Олег Тягнибок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии

Объединение возглавит лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Во время съезда объявили первую двадцатку в предвыборном списке объединенных организаций:

  1. Олег Тягнибок - лидер партии "Свобода";
  2. Андрей Белецкий - лидер партии "Национальный корпус";
  3. Дмитрий Ярош - экс-лидер "Правого сектора";
  4. Андрей Тарасов - председатель партии "Правый сектор";
  5. Руслан Кошулинский - заместитель председателя партии "Свобода";
  6. Богдан Бенюк - актер театра и кино;
  7. Родион Кудряшов - руководитель центрального штаба партии "Национальный корпус";
  8. Александр Сыч - экс-вице-премьер-министр Украины;
  9. Пилип Ильенко - председатель Государственного агентства по вопросам кино;
  10. Юрий Сиротюк - директор центра "Украинские студии стратегических исследований";
  11. Олег Петренко - народный депутат и член общественной организации "Гражданский Корпус АЗОВ";
  12. Анатолий Витив - экс-депутат от партии "Свобода";
  13. Андрей Левицкий - лейтенант ВСУ;
  14. Василий Лабайчук - председатель центрального штаба "Правого сектора";
  15. Александр Алферов - историк и представитель "Национального корпуса";
  16. Андрей Мохник - экс-министр экологии и природных ресурсов Украины;
  17. Алексей Кайда - экс-председатель Тернопольского облсовета;
  18. Арсений Билодуб - музыкант;
  19. Виктор Шендибило - юрист "Национального Корпуса";
  20. Олег Панькевич - экс-глава Львовского облсовета.

Также на Цензор.НЕТ: Представлена первая сотня партии "Слуга народа"

Источник: https://censor.net.ua/n3131399
 
   
 Топ комментарии
 
Я тут подумала і вирішила голосувати за них.
Бажаю перемоги !
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Как же петя без твоего голоса! Он на грани пролета! Не можна розпорошувати голоси!11 АРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ1
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Очевидно тех, кто точно имеет проукраинскую позицию.
А вы за кого - за Медведчуков будуту небось?
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насправді фейкові ...
от тому народ і не бажає за них голосувати , бо не бачать реальних справ , а лише гасла і пусті балачки ...
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Свобода сомкнулась с официально признанными Конгрессом США "группами ненависти"? Кто же тогда бабуленции давать будет?
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*****, как и раньше, когда Свобода против сланцевого газа агитировала (синхронно с грязьпромом)
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А где Левченко?
Неужели надеется, что опять умудрится между каплями пропетлять в Киеве?
А как же, за 5 лет 1 раз встречался с избиротелями и устроил концерт хора дома престареліх в сквере!
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Медведчук тобі олю полякову привезе і гречки дасть
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Він буде КоЗеманді на пікніках шашлики і шаурму готувати.
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Белецкий утопит этот блок. Его одинаково на дух не выносят ни правые, ни левые.
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Дійсно..
сморід від "нацжон" досить густий..
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пардон панове націоналісти, але двадцять на три не ділиться.
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В Украинской политике такое ощущение что зашел в бордель со старыми проститутками и пытаешься выбрать себе хоть чтобы йух завтра не отгнил.
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А за Вакарчука можно? Или уже отработанный материал?
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Можна. Чим більш клоунів тім веселіше життя.
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интересно, сколько заседаний нынешней рады посетил депутат Ярош?
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Ярош сєпарів крошить на сході , це прикольніше
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Прям лично. Из именного кулэмэта. ))))))))))))))))))))))))))))
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Ярош защищал Украину на Донбассе от москальной орды и был ранен!


а Nikita ****** в это время сидел на горшке !
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Он очень занятый - чистить оружие это не лясы точить...
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ха-ха, во главе с продажной шлюхой тягнибоком, лузеры отстойные, собрались опять в раду "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" йдуть на вибори разом: названо першу двадцятку - Цензор.НЕТ 4662
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Глупые ЗЕтроляки и ПЕботы,ОПполизы и ЮЛедрыщи зашевелились,щааа будут с пеной у рта доказывать,что только пейсатые и кацапы спасут Украину...
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Раз задвигает нам антисимитизм, значит - от *****
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Володимир Зеленський емоційною промовою розпочав відкритий батл за Верховну Раду.

Битву розпочато ! Хай переможе розумніший.
Дивлюсь на все це і лише одна думка.
Боже бережи Україну.
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ПС без питань. Свобода 50 на 50. А анальний корпус одразу нах.
Це те саме відро лайна в бочці меду...
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Я і мої родичі в основному голосували за Свободу. Тепер стало легше, якщо націоналісти об'єдналися. Цікавить як вони сприймають зе та їхній рейтинг.
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Я собі уявляю як зараз всі ці порошенко - медведчуково- гордоносмєшко - разумкови будуть лайно по всіх своїх каналах лити на націоналістів і доказувати, що націоналісти то агенти кремля!
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Я думаю, що Порошенко теж націоналіст.
Його наприклад Дмитро Корчинський підтримує.
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Будуть об'єднані націоналісти у коаліції з слугами народу
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Нема у націоналістів ні 112, ні 1+1, ні лайноНюз, ні ПРЯМОГО, ні 5 го ....

Нема як зомбувати людей з телевізора!
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більше того - в них навіть людей нема , аби піти до людей в живу і на мітингах , на підприємствах і установах , відкрито і не криючись , проводити агітацію серед народу ... от жеж пічалька ..((
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Ти що, провокатор? Раздєляйівластовець, чи що? Голос, ЄС, націоналісти грають на одній половині поля, і ціль кінцева у них одна.
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та досить вже чубитись.Як мольфари усе передбачите і усе знаєте.Зара з*явилась нагода змінити парламент від "старого мотлоху".Згадайте як ще де кілька років по тому всй тільки про це й говорили-"треба нові обличчя"...А в реальному житті все так і відбуваеться.Як тільки з*являються нові обличчя то вже й на тобі!!!А то шо не на часі,так воно завжди так виходить.Треба викинути з парламенту всю цю ригівську сволоту та КГБєшну обслугу.То шо Порох продув вибори преза,це виключно його власна провина.Бо не можна одніею рукою гроші роздавати а другою по кишенях поратись.Тепер йдемо далі.Життя не стоіть на місті.Як колись казав один "видатний" гуморист-"не треба скігліті.Треба браті в рукі лапати і работаті" "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" йдуть на вибори разом: названо першу двадцятку - Цензор.НЕТ 6319
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Нарешті об'єднані націоналісти, Корчинського не вистачає, але він поза офіційною політикою, як я зрозумів він робить нову церкву. Взагалі цей список найбільше сподобався, хоч є за кого голосувати.
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Дмитро Корчинський підтримує Порошенка.
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Кожен голос за них вартий 10-ти за Слугу урода.
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Вот это нормальные пацаны. Будут вате в раде морды бить)
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Они уже объединялись для поддержки Кошулинского в первом туре. Его результат получился 1,6 процента. Сейчас отберут недостаточную для их прохода в Раду часть голосов у Славка, Пети, Юли, Ляшка, Смешка, зато здорово добавят Медведчуку и другим рыгам.
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Так кормятся от Коломойского нацики в том числе. Наличие в списке Белецкого символизирует. Если бы не было Пети или даже грантоедов Вакарчука, то проголосовал бы за них. А так пусть лезут под шконку.
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Где Корчинский в списке? Он тоже не плох в своих идеях, хоть и помешан на "вере". Но он силён.
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Дмитро Корчинський підтримує Порошенка.
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Ну що , свинорилі.Це черговий цвях в домовину БєПєПє(ПЄСа)
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3 области-за, остальные области - против, а проходной в ВР 5%
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" идут на выборы вместе: названа первая двадцатка
 
 
 
 
 
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