Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Военный навигатор Украины".
Напомним, что постановлением КМУ №435 от 22 мая 2019 были внесены изменения в постановление №393 от 17 июля 1992 года, которое определяет порядок исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи.
До начала операции Объединенных сил военнослужащие ВС Украины получали надбавку за льготную выслугу лет за участие в антитеррористической операции. Вычислялась она как год за три. Но в связи с окончанием АТО и началом ООС выслуга перестала считаться как льготная - законодательство требовало изменений. Что и было сделано указанным постановлением.
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Поэтому военнослужащим, участвовавшим в операции Объединенных сил с 30 апреля 2018 года и по настоящее время, будет пересчитана льготная выслуга лет - один месяц за три.
Согласно распоряжению министра обороны Украины от 4 июня 2019, такой перерасчет в воинских частях должны завершить до 1 сентября этого года.
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Устальцы приносят войны от парашки по всем странам сср.
Основной удар парашки направлен на 73% - оно должно устать от войны и требовать ее окончания, изза этого парашка начинает войны, с учетом на усталость 73% - если не эти 73% путин бы не начинал войны - то есть в причине войны заранее выноваты те, кто устанет от войны, от постоянных обстрелов.Потому капацские войска на донбассе так постоянно обстреливают.Они тем самым воюют в головах устальцев, принося в их головы усталость.
От обстрелов есть пока одно оружие новый контрбатарейный комплекс 1л221ук и коммутационный БРТ-3КШ с беспилотником на борту, которые могут заранее во время пусков ватных снарядом будут предупреждать места, координатыпадения снарядов, по закрытой связи harisson мгновенно передовать всем воинам на местах атаки в какой квадрат им срочно перемещаться, уводя их от линии атаки.Но куда там, зелень еще с журнашхами разбирается, куда ему до такой сложной вещи как 1л221ук.Его могз плохо точные науки любил,
что чревато гибелью золотых для народа украины воинов.потому украине светит ****** - мир с парашкой в виде рабства с заездом чекистов в сбу и наклона зелени как януковича, но янык ушлый урка был.А что будет с зе и 25%?
Устальцы приносят войны от парашки по всем странам сср.Устальцы - это успех такого уродца как парашка, успех в заливания кровью.Устальцы кличут войну и парашку.И парашка надеется что они и будут требовать окончания обстрелов со сдачей всех интересов с рабством парашке.
Это почему 73% это причина войны.Литрмолочники и тупые голограмщики - это причина войны, причина уверенности успеха парашки в нападении.
Продовжуй і далі ділити Україну своїми банами на користь всякої нечисті! Напевно міркувати то не твоє...