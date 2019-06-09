 Военнослужащим пересчитают выслугу за участие в ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Военный навигатор Украины".

Напомним, что постановлением КМУ №435 от 22 мая 2019 были внесены изменения в постановление №393 от 17 июля 1992 года, которое определяет порядок исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи.

До начала операции Объединенных сил военнослужащие ВС Украины получали надбавку за льготную выслугу лет за участие в антитеррористической операции. Вычислялась она как год за три. Но в связи с окончанием АТО и началом ООС выслуга перестала считаться как льготная - законодательство требовало изменений. Что и было сделано указанным постановлением.

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Поэтому военнослужащим, участвовавшим в операции Объединенных сил с 30 апреля 2018 года и по настоящее время, будет пересчитана льготная выслуга лет - один месяц за три.

Согласно распоряжению министра обороны Украины от 4 июня 2019, такой перерасчет в воинских частях должны завершить до 1 сентября этого года.

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