 Шестерых украинцев задержали в Бангладеш по подозрению в мошенничестве с банкоматами

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с задержанием граждан Украины в Бангладеш Посольство Украины в Индии безотлагательно обратилось с нотой в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания и сообщить об условиях содержания и состоянии здоровья задержанных", - сообщил Кирилич.

Он отметил, что на 10 июня запланирована встреча украинских дипломатов в посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу.

"Консул готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении удерживания граждан Украины, а также проведения встреч с компетентными органами страны. Посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными. Данное дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Индии", - добавил Кирилич.

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Как сообщает бангладешское издание BDNews24, шестерых украинцев задержали по подозрению в мошенничестве, поскольку они незаконно снимали средства в банкоматах банка Dutch-Bangla Bank.

Как сообщает местная полиция, они разрывали связь между банкоматами и главным сервером банка, затем звонили с мобильных телефонов и снимали средства, не оставляя после себя никаких следов.

Как свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, два человека несколько раз с помощью карточки снимали с банкомата средства в присутствии правоохранителей. Эти лица всегда делали телефонные звонки перед снятием средств. Они связывались с кем-то из Украины перед тем, как установить контроль над банкоматом. При этом трансакции не были зафиксированы на главном сервере банка, хотя со счетов банка исчезло 300 тысяч бангладешской така (примерно 3 тыс. 549 долларов США).

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Издание отмечает, что задержанные украинцы - это 20-летний Денис Витомский, 20-летний Назарий Вознюк, 19-летний Владимир Трещинский, 37-летний Сергей Украинец, 33-летний Олег Шевчук и 37-летний Валентин Соколовский.

Сообщается, что они планировали поехать в Индию для осуществления аналогичных операций.