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Все про:выборы (22484) Слуга народа (27)

 Представлена первая сотня партии "Слуга народа"

На съезде партии "Слуга народа" была представлена первая сотня партийного списка политсилы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу партии.

Публикуем этот список.

  1. Разумков Дмитрий Александрович
  2. Стефанчук Руслан Алексеевич
  3. Венедиктова Ирина Валентиновна
  4. Арахамия Давид Георгиевич
  5. Янченко Галина Игоревна
  6. Федоров Михаил Альбертович
  7. Корниенко Александр Сергеевич
  8. Красносельская Анастасия Олеговна
  9. Ткаченко Александр Владиславович
  10. Беленюк Жан Венсанович
  11. Бабак Сергей Витальевич
  12. Криклий Владислав Артурович
  13. Шуляк Елена Алексеевна
  14. Наталуха Дмитрий Андреевич
  15. Ясько Елизавета Алексеевна
  16. Оржель Алексей Анатольевич
  17. Герус Андрей Михайлович
  18. Радуцкий Михаил Борисович
  19. Монастырский Денис Анатольевич
  20. Гетманцев Даниил Александрович
  21. Малюська Денис Леонтьевич
  22. Холодов Андрей Иванович
  23. Лерос Гео Багратович
  24. Кальченко Сергей Витальевич
  25. Ткаченко Максим Николаевич
  26. Чернев Егор Владимирович
  27. Юраш Святослав Андреевич
  28. Сушко Павел Николаевич
  29. Верещук Ирина Андреевна
  30. Курбаков Александр Николаевич
  31. Коробкова Елена Анатольевна
  32. Диденко Юлия Александровна
  33. Спивак Дмитрий Павлович
  34. Солончук Дмитрий Викторович
  35. Ананченко Михаил Олегович
  36. Коваленко Анна Николаевна
  37. Неклюдов Владлен Михайлович
  38. Кривошеев Игорь Сергеевич
  39. Ионушас Сергей Константинович
  40. Завитневич Александр Михайлович
  41. Гусев Юрий Вениаминович
  42. Воронов Владимир Анатольевич
  43. Аристов Юрий Юрьевич
  44. Кисель Юрий Григорьевич
  45. Галайчук Вадим Сергеевич
  46. Ковалев Артем Владимирович
  47. Стерничук Валерий Александрович
  48. Михайлюк Галина Олеговна
  49. Бабий Роман Вячеславович
  50. Качура Александр Анатольевич
  51. Новосад Анна Игоревна
  52. Культенко Артем Валерьевич
  53. Марусяк Олег Романович
  54. Кириченко Николай Александрович
  55. Третьякова Галина Николаевна
  56. Халимон Павел Витальевич
  57. Мошенец Ольга Владимировна
  58. Саладуха Ольга Валериевна
  59. Коваль Ольга Владимировна
  60. Загоруйко Алина Леонидовна
  61. Бондаренко Олег Владимирович
  62. Крячко Михаил Валерьевич
  63. Бардина Марина Олеговна
  64. Марченко Людмила Ивановна
  65. Юнаков Иван Сергеевич
  66. Володина Дарья Артемовна
  67. Богданова Наталья Николаевна
  68. Савченко Ольга Станиславовна
  69. Гринчук Оксана Анатольевна
  70. Козак Владимир Васильевич
  71. Лысюк Андрей Александрович
  72. Сова Александр Георгиевич
  73. Панченко Ирина Сергеевна
  74. Боярчук Роман Михайлович
  75. Ватрас Владимир Антонович
  76. Мулик Роман Миронович
  77. Тарасов Олег Сергеевич
  78. Костюх Анатолий Вячеславович
  79. Брагар Евгений Вадимович
  80. Безгин Виталий Юрьевич
  81. Гутцайт Вадим Маркович
  82. Салийчук Александр Вячеславович
  83. Карбаджак Роман Юрьевич
  84. Репина Элла Анатольевна
  85. Пушкаренко Арсений Михайлович
  86. Заблоцкий Марьян Богданович
  87. Клочко Андрей Андреевич
  88. Овчинникова Юлия Юрьевна
  89. Мережко Александр Александрович
  90. Чернюх Игорь Иванович
  91. Устенко Алексей Олегович
  92. Кабанов Александр Евгеньевич
  93. Вениславский Федор Владимирович
  94. Булах Лада Валентиновна
  95. Петруняк Евгений Васильевич
  96. Мариковский Александр Валерьевич
  97. Федиенко Александр Павлович
  98. Мотовиловець Андрей Викторович
  99. Колесник Анна Сергеевна
  100. Богуцкая Елизавета Петровна

Также на Цензор.НЕТ: Разумков анонсировал постпраймериз "Слуги народа": У украинцев есть месяц для проверки списка партии

Источник: https://censor.net.ua/n3131396
 
   
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Фиг там. Вот первый в списке--

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Перший там Іцик Коломойський! Це партія "Слуга Коломойського"
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Монарх - первый слуга своей страны, его власть неограниченна, долг его - заботиться о благосостоянии народа» - Фридрих II Великий
так что вы правы, а вот только знает он о второй части слуги...
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Хотіли "Слугу народа", а отримали хуцпу урода! Представлена первая сотня партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 7344
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До чого, хлопці, тії спори
Най буде так: "Холуй потвори" Представлена первая сотня партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 6448
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2 лімона баксів за місце і ви "Слуга народа"!
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Не бедные такие слуги народа собираются....
Ну может и включат пяток нищих что бы потом показывать их публике...

за место в списке партии «Слуга народа» требуют $300,000 в Киеве и $2 млн в Одессе?!
https://www.facebook.com/100001984225556/posts/2332529620156489?s=663406559&sfns=xmo
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Та да. клоун, наркоман, дружина сепарша, за місце 3000 дол- жах і 2 МІЛьЙОнА. І ще - ШАШЛИК. От не дає він мені спокою і все тут))
Друкуй- не зупиняйся
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Конечно. В фейсбуке только правду и ничего кроме правды пишут! А когда регистрируются там, дают присягу на КУ! Ложь - криминальная ответственность! Представлена первая сотня партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 8740
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"Это не
народ?! - Это хуже народа: это лучшие люди города!"

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Партия "Слуга Уродов" во всей своей красе!
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Псы украинский народ уродами называют уже.
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только цапы так на цензоре зелю защищают
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мене більше цікавить, хто відкриє другусотню
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Дима Спивак...Профессия - политическая проститутка Представлена первая сотня партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 9326. Нет партии в которой не побывал бы этот одесский лох
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О, украинофоб Мережко тут как тут.
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Одноклассники разблокируйте слуги народа блин..
Через vpn не могу нормально в ферму играть
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Нещодавно мені встановили "десятку". Тепер вільно заходжу в ОК, ВК, Яндекс.
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Ого є ще люди які цим дном користуються.
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огласите пожалуйста полный список бЭнЭфициариев... - скоро закончится у НИХ ( ключевое) эпоха бЭдности...- а зЭбилы как всегда остануться зЭбилами...
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партии штейнов и первая сотня не понадобится. там три калеки будет.
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Почерговий список у ЦВК буде цікавим.
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Ну що ж - процентів сорок п'ять ця партія набере.
І ще процентів сорок - "Опозиційний блок"
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Ніадного прахффесіанала с ББП І Оппаблока. Всьо, страна разваліцца!!
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Наче нічого підозрілого.. Цікаво, хто далі
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Единственное Козак. Если это бывший министр инфраструктуры, то специалист нормальный, но министром он был при яныке
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Так, нічого підозрілого

"украинский язык как язык государственный становится инструментом репрессии по отношению к тем, кто говорит и думает с помощью русского или другого языка" (с)
Олександр Мережко, № 89 партії "Слуга народа"
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Я думал Богутская за Саакашвили..

вот он шанс на депутатскую пенсию
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Сотни явно мало, судя по рейтингу нужно около двухстот мест занять в ВР.
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Беленюк Жан Венсанович ***, и этого нигера всунули, тот ещё коллаборант.
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100 номером Лизка Богуцкая....а как же Саакашвили? ..... и эта тоже,поматросила и бросила?)))
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100 упырей и клоунов Представлена первая сотня партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 6138
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Нет далеко не 100 по парочка колаборантов присутствует.
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Козак Владимир Васильевич - это то то самый? Или полный тезка?
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вообщем, судя по списку, скребли по сусекам хоть кого лишь бы количество.
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а как туда спивак д попал? Он же на нюс ване на зе,перед вторым туром ,понос нес конкретный.
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Бабло побеждает зло
Вот вам и первый звоночек каалиции слуг Бени и рыгов , т е опоблока
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Не завидую ******** Картонной Лиза Богуцкая будет в раде....задаст же она жару соевым ошметкам вместе с Петей!
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Лизу Богутскую оденут на член с первых минут работы Рады свои же кукловоды.
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Ліза Богуцька нікому нічого не задасть. Людина, яка мене заблокувала в ФБ лише за лайк за її коректну критику- слабка . Сильна людина критики не боїться.
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100. Богуцкая Елизавета Петровна

Смертельная авария с участием скандального украинского блогера из Крыма Лизы Богуцкой вызвала спор в сети.
В комментариях под ее постом в Facebook, где она рассказала, что именно произошло, мнения пользователей по поводу ДТП разделились. Богуцкая заверяла, что не собирается бегать от правосудия, а избежать столкновения могла, если бы не обстоятельства. По ее словам, будет проводиться автотехническая экспертиза.
По мнению некоторых пользователей, сама блогер ни в чем не виновата. А в самом факте аварии они увидели "подставу" со стороны властей.
"Так, это просто несчастный случай. Вы ничего не нарушали, все, забудьте. Спокойно, есть свидетели", "Похоже на то, что нынешняя власть устраняет своих врагов всеми способами. Как кандидат в президенты, Вы уже теперь не страшны. Теперь возьмутся за других, а в случайности я не верю", "Мне тоже показалось, что это - не случайность. Я даже фильм видела с таким сюжетом: наняли человека, чтобы бросилась под колеса тому, кто мешал. А этого, возможно, только напоили", - начали строить теории в сети.

В ответ офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") написал, что судя по комментариям, сейчас стало модно обвинять во всем власть."Лиза Богуцкая сбила авто насмерть человека. Опять "преступная" власть сажает патриотов, это основание, ну и так далее. В последнее время, смотрю, модно прикрываться "патриотизмом" и обвинять во всем власть", - написал офицер.Вот такие кандидаты под номером 100 представляете какие под другими номерами поближе? Главное - сопротивлялись режимы - который 5 лет воевал с россией
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остальные по мажоритарке идут, еще нет списков.
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Удивлён - почему в этом списке дегенератов отсутствует крымский божий Усик?
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Ну, є якийсь список - і шо?
Хтось у сортах гімна розбирається?
Ясно, що ніхто путній до шмарклі шкваритись не піде
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Что то резануло ухо, проверил и правда:

Александр Сосис: финансовый «схемщик» Ахметова. Часть 1
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/276765-aleksandr_sosis_finansovyj_shemshchik_ahmetova._chastj_1

тогда же они взяли к себе на работу Галину Третьякову (сначала секретаршей), работавшую до этого в Харькове директором малого предприятия при танкоремонтном заводе.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/276765-aleksandr_sosis_finansovyj_shemshchik_ahmetova._chastj_1

О том, насколько быстро поднялось в финансовом плане руководство «АСКА», говорит пример из жизни Галины Третьяковой, работавшей в 90-х заместителем директора киевского офиса. В 1992-м она приехала в Киев и жила на съемной квартире, сразу подрядив соседку в качестве домработницы. Через пару лет она выкупила и снимаемую квартиру, и соседскую (по доброй ли воле?), соединила их в одну и превратила в хоромы - по меркам того времени. Имела частную охрану, и даже нянечкой к своим детям приставила бывшую телохранительницу.

Такие меры предосторожности были обоснованы: в 90-х купающаяся в легких деньгах «АСКА» имела непосредственные деловые отношения с полукриминальным и криминальным бизнесом. Без наличия собственной «крыши» компания бы сразу прогорела или перешла в другие руки, потому что уже в 1993-м её пытались «разводить на страховку»: официально застрахованный груз якобы пропадал, а бандиты требовали с компании страховую сумму. Тогда Третьякова, Сосис и другие топ-менеджеры «АСКА» подключали свою «крышу», с помощью которой и «разруливали» ситуацию, после чего «пропавший» груз чудесным образом обнаруживался целым и невредимым. По информации источников SKELET-info, таких «крыш» было несколько: Третьякова обращалась за помощью к одной из киевских ОПГ, а также к коррумпированному столичному УБОПу (подробнее о связях «оборотней в погонах с бандитами можно почитать в материале о Геннадии Ильине), а вот Сосис наладил контакты с «земляками», сблизившись с группировкой Брагина-Ахметова. Таким образом, внутри «АСКА» образовалось как бы два центра влияния: в Киеве (опирающийся на Третьякову и «АСКА-Жизнь») и в Донецке (Сосис). При этом структуры Ахметова начали постепенно поглощать «АСКО» уже с конца 90-х.

Третьякова и стоящие за ней люди рассчитывали продать свой пакет акций «АСКА» инвестиционной группе «PPF», которой владеет чешский олигарх Петр Келлнер (в 2018 году его состояние составляло свыше 15 миллиардов долларов). Сделка могла бы состояться, если бы к акциям Третьяковой добавил свои Сосис, поскольку Келлнер хотел крупный пакет, и Третьякова долго убеждала Сосиса, но он не пошел против Ахметова. Зато он пошел против Третьяковой: это с его помощью люди Ахметова начали её «прессовать». Третьякова лишилась должности директора «АСКА-Жизнь», которую тут же занял Сосис, и Ахметов хотел выкупить её акции за… 200 тысяч гривен. Лишь упорная несговорчивость Третьяковой, привыкшей иметь дело с «лихими людишками», позволила ей выторговать за свои 10% акций полтора миллиона евро - хотя и эту цену за её долю компании называли заниженной в разы. А всего через год Сосис собрался продать Ахметову свой пакет акций (23%) за 7 миллионов евро!
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Ну нічого не говорять мені ці прізвища.Мені просто цікаво,чи є там юристи,фахові дипломати,фахівці з міжнародного права та спеціалісти,які можуть довести до ума нашу ракетну галузь.От шо мені,як виборцю,цікаво...
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тебе же русским языком сказали - НОВЫЕ ЛИЦА!
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наивные зЭбилы - в прогЭ бЭни , это еще актив ЗЕМЛЯ....., остальное уже так по мелочи - Бюджет пилить..., и стричь зЭбилов
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янык в список вносил - водителей,охранников одним словом - не самостоятельных личностей - которые просто марионетки
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