EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  386  10
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1205) Гаага (171) Гаагский трибунал (203) Россия (72979) суд (22196) Морская блокада РФ (3)

 Слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права стартуют завтра в Гааге

Постоянная палата третейского суда в Гааге с 10 по 14 июня проведет слушания относительно предыдущих возражений РФ по иску Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Укринформа" в Гааге со ссылкой на пресс-службу суда.

Слушания вступительного заявления РФ назначены на понедельник, 10 июня, на 10 часов утра по местному времени. На следующий день, тоже в 10:00, будет выступать Украина.

Второй раунд начинается 13 июня, будет выступать Россия. На следующий день, 14 июня - Украина. Слушания продлятся до вечера. Транслировать в прямом эфире будут только первые 30 минут.

Читайте также: Третейский суд в Гааге начнет рассматривать иск Украины против России о нарушении прав в Керченском проливе 10 июня

"В понедельник услышим уже другое дело. По предложению РФ открытой будет только часть, которая касается именно выступлений агентов. По моему мнению, Россия не очень хочет, чтобы ее услышали. Особенно внутри России", - сказала заместитель министра иностранных дел Агент Украины по делу Украина против Российской Федерации Елена Зеркаль.

Напомним, арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Российскую Федерацию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, в частности, инициировав спор о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

Источник: https://censor.net.ua/n3131395
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гаага.. Как я люблю это слово применительно к мордору
 показать весь комментарий
 
 
Ближайшие десятилетия эти два слова будут постоянно звучать в одном предложении. Слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права стартуют завтра в Гааге - Цензор.НЕТ 6476
 показать весь комментарий
 
 
Х**ло уже приготовился исполнить все решения суда. Как всегда.
 показать весь комментарий
 
 
***** тебя, кацапскую шестерку, забыло спросить Слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права стартуют завтра в Гааге - Цензор.НЕТ 6975.
 показать весь комментарий
 
Вы думаете , шо кремлевские будут выполнять решение Гааги ?
 показать весь комментарий
 
 
А кто их будет спрашивать? Главное что Запад будет должен выполнять процедуру. Слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права стартуют завтра в Гааге - Цензор.НЕТ 9834
 показать весь комментарий
 
 
2025-й год, Гаага.....- продолжается заседание по делу о злодеяниях против "человечности"- окупация Украины..., Малазийский Боинг, Сирия.... Грузия....Приднестровье -Молдова...., и тд., и т.п...
Слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права стартуют завтра в Гааге - Цензор.НЕТ 471
 показать весь комментарий
 
 
эти слова можно чеканить на рашатугриках!!!))) в них вся суть, смысл и идеология срашки
***
"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал когда-то Песков
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСлушания по иску Украины о нарушении РФ морского права стартуют завтра в Гааге
 
 
 
 
 
 вверх