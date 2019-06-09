 В случае нашей победы на выборах, готов стать премьером, - Порошенко

Об этом он заявил в комментарии "Громадському" во время съезда партии, передает Цензор.НЕТ.

На уточняющий вопрос рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, он ответил утвердительно.

"Если мы победим на выборах, то - да", - сказал Порошенко.

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В то же время, он не ответил "будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат".

"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", - сказал Порошенко.

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