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 Политика Украины
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 В случае нашей победы на выборах, готов стать премьером, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил предвыборный список своей партии "Европейская солидарность" и, в случае победы на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром.

Об этом он заявил в комментарии "Громадському" во время съезда партии, передает Цензор.НЕТ.

На уточняющий вопрос рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, он ответил утвердительно.

"Если мы победим на выборах, то - да", - сказал Порошенко.

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В то же время, он не ответил "будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат".

"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", - сказал Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131394
 
   
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До the стада ще не дійшло як їх розвели мойша і ж2 помєльчє
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Тот кого потащат за бейцы с Банковой когда гривна превратится в резаную бумагу.
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Бажаю пороху перемогти. Буду голосувати за ЄС
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Уже ж его на президентских послали. Просит повторить?
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Вот наглая гадина... Все ему мало...
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Одного винницкого премьера должно хватить надолго
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А пэтька то умишком серьезно тронулся после разгрома
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Зе-лохи..., а когда он сядет...? В случае нашей победы на выборах, готов стать премьером, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1662
Какой весною..., какого года?...
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Шановний мій, Владико Президенте!
Вам пише шанувальник Ваш, Василь.
Застерігаю Вас, що путінські агенти
оточують Вас, батьку, звідусіль!
У нашому селі, що на Волині,
вже, майже, кожен другий із селян
хотів би Вам заіхати по дині,
а інші милять п'яти на Майдан!
Усе село Вас матюками криє!
А голова сільради Кабанець
сказав, що треба гнати Вас у шию,
бо Украіні настає... капець!
А ще він каже, трясця його мати,
що той "безвіз" стосується лиш Вас.
Бо буде змога швидко утікати,
не витрачаючи на кляті візи час.
У центрі, біля нашоі сільради,
Одарчиних два сини-байстрюка,
хреста з брусів дубових збили гади!
Подейкують - для Вашого Крука!
І буцім-то за те, що він, зараза,
з легкоі, батьку, Вашоі руки
ввів абонплату зa доставку газу,
бо зовсім зажиріли селюки!
Та я не вірю! Певно Ви не знали,
що Ваш підлеглий з фабрики "Рошен"
своє небрите, мишаче хлєбало
усуне в Ваші схеми, суверен!
Скажу Вам чесно - і в мою дружину
вже цілий рік неначе чорт закравсь!
Бо як побаче Вас, шановний, у новинах,
то репетує - щоб ти, падло, всравсь!
Тож накажіть Авакову відразу,
чи Грицаку скажіть, вельможний пан,
нехай пришлють дивізію спецназу,
щоб вгамувати путінських селян!
Нехай пакують всіх іх без розбору!
Бо Вас зжеруть, немов кожуха міль!
Уклін Вам, батьку! І до зустрічі, до скороі.
Ваш шанувальник
- Головко Василь.
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Партия Европейская Солидарность, сокращенно ПЕС, вступай в партию, стань псом Пети.
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Вальцман хочет что бы ему в могилу положили побольше денег .
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Нельзя так с зебилами обращаться, ПА. Им после таких новостей шварма в рот не полезет.
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Что же с ним такое произошло? Реально оторвался от реальности. Холуи навнушали за 5 лет что ОНО вяликое и "отец" нации. Ужос. Ему бы подлечится в закрытой западной клинике, водички попить в Баден Бадене или Карловых Варах. Свихнулся Предводитель коррупционеров-мародёров. А реальн надо с подельниками готовиться на допросы к следователям ходить...НАБУ, ДБР.....
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Свинья зашребущая, властолюбивая. Уже выглядит как живой труп, кожа с морды свисает, жир течет.
Шел бы здоровье поправлять, радоваться жизни - денег же и так завались.
Нет же. Дайте должностей, еще должностей, хочу опять власти!
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уж кто бы сомневался))) потом останется чуток - изменить Конституцию и сделать премьера главой государства...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае нашей победы на выборах, готов стать премьером, - Порошенко
 
 
 
 
 
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