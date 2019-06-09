 Автомобиль с ядом "Нурелл Д" упал в приток речки Рось на Виннитчине: граждан просят воздержаться от купания и ловли рыбы в водоеме. ФОТО

Об этом сообщает региональный офис водных ресурсов реки Рось, передает Цензор.НЕТ.

"Неопределенное количество инсектицида попало в приток р. Рось на расстоянии около 5,4 км до устья", - говорится в сообщении.

В настоящее время органами ГСЧС проводятся работы по изъятию из водного объекта контейнеров с химикатом.



Граждан просят временно воздержаться от использования русловых водных объектов на р. Рось (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных, забор воды из водных объектов).

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"На срочном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС Белоцерковского городского совета принято решение о прекращении водоснабжения в г. Белая Церковь с 23:00. 09.06.2019 в связи с попадания в реку Рось химических веществ, которые могут вызвать отравление людей. Водоснабжение возобновится после проведения исследований воды. Запрещается купание в реке, вылов рыбы и выпас скота на побережье реки", - сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

Нурелл Д - инсектицид второго класса токсичности. Запрещен к использованию в приусадебном хозяйствовании. Обладает фумигатным эффектом - испаряется, и этот пар ядовитый. При определенных концентрациях смертельный для теплокровных (при попадании на кожу, в органы дыхания и пищеварения).



