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Все про:Винницкая область (538) ДТП (5582) экология (1120)

 Автомобиль с ядом "Нурелл Д" упал в приток речки Рось на Виннитчине: граждан просят воздержаться от купания и ловли рыбы в водоеме. ФОТО

Ночью 9 июня в результате ДТП автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил инсектицид "Нурелл Д", перевернулся на берегу пруда, впадающего в приток реки Рось в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области.

Об этом сообщает региональный офис водных ресурсов реки Рось, передает Цензор.НЕТ.

"Неопределенное количество инсектицида попало в приток р. Рось на расстоянии около 5,4 км до устья", - говорится в сообщении.

В настоящее время органами ГСЧС проводятся работы по изъятию из водного объекта контейнеров с химикатом.

Граждан просят временно воздержаться от использования русловых водных объектов на р. Рось (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных, забор воды из водных объектов).

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"На срочном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС Белоцерковского городского совета принято решение о прекращении водоснабжения в г. Белая Церковь с 23:00. 09.06.2019 в связи с попадания в реку Рось химических веществ, которые могут вызвать отравление людей. Водоснабжение возобновится после проведения исследований воды. Запрещается купание в реке, вылов рыбы и выпас скота на побережье реки", - сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

Нурелл Д - инсектицид второго класса токсичности. Запрещен к использованию в приусадебном хозяйствовании. Обладает фумигатным эффектом - испаряется, и этот пар ядовитый. При определенных концентрациях смертельный для теплокровных (при попадании на кожу, в органы дыхания и пищеварения).

Автомобиль с ядом Нурелл Д упал в приток речки Рось на Виннитчине: граждан просят воздержаться от купания и ловли рыбы в водоеме 01
Автомобиль с ядом Нурелл Д упал в приток речки Рось на Виннитчине: граждан просят воздержаться от купания и ловли рыбы в водоеме 02

Автомобиль с ядом Нурелл Д упал в приток речки Рось на Виннитчине: граждан просят воздержаться от купания и ловли рыбы в водоеме 03

Автомобиль с ядом Нурелл Д упал в приток речки Рось на Виннитчине: граждан просят воздержаться от купания и ловли рыбы в водоеме 04

Источник: https://censor.net.ua/n3131392
 
 
 Топ комментарии
 
офигеть!
как-то надо регламентировать перевозку такой хрени... и не в таком транспорте...
безответственность граничащая с преступлением!!! ...................ть!!!
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Идеальное место для ЗЕпикника.
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- Пане, стійте! Не можна тут купатися - отрута "Нурелл Д" вилилася в річку!
- Ась, чавой вы сказали-то? Я сам нездешняй, по-малорасейски ни бельмеса-то не разумею!
- ...Я говорю, сразу не прыгайте! Помаленьку в воду заходите, вода ещё холодная...
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Порохоботы для этого готовы загадить всю Украину?
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Винничина это же удел Барыги, так что ему там на пикник.
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офигеть!
как-то надо регламентировать перевозку такой хрени... и не в таком транспорте...
безответственность граничащая с преступлением!!! ...................ть!!!
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чувак, теперь все нужно перевозить велосипедами, с квадратными колесами.
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Так вона і регламентована, незрозуміло чому вони так везли.
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- Пане, стійте! Не можна тут купатися - отрута "Нурелл Д" вилилася в річку!
- Ась, чавой вы сказали-то? Я сам нездешняй, по-малорасейски ни бельмеса-то не разумею!
- ...Я говорю, сразу не прыгайте! Помаленьку в воду заходите, вода ещё холодная...
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химатака на винниччину - опорный регион премьера и кандидата гройсмана
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"На срочном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС Белоцерковского городского совета принято решение о прекращении водоснабжения в г. Белая Церковь Источник: https://censor.net.ua/n3131392
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Ну а водила отделается как всегда легким испугом и ВСЕ
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Особлива іронія долі полягає в самознищенні довбаним інсектицидом.
І так, чомусь назва "Нурелл Д" викликає асоціації з "Циклон Б"...
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лучше б он в Козине перевернулся....
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Яд в открытых ведрах перевозился, ночью, пьяным и слепым водителем? Даже если дтп то как канистры могли открыться. Ето безответственность должна быть наказана.
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Возможно канистры были без яда, потому и упали в реку!
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про Зе порохоботы уже царапали тут?
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Что за цивилизация такая, которая сумела слить всем окружающим соседям?
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Калич какой-то, может упал не просто так, случай ведь редкий,
яд продали на лево, а канистры в реку уронили
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Было бы неплохо этому кретину припаять статью о терроризме.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль с ядом "Нурелл Д" упал в приток речки Рось на Виннитчине: граждан просят воздержаться от купания и ловли рыбы в водоеме. ФОТО
 
 
 
 
 
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