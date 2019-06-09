 "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве

Окончательное решение нардеп собирается принять в течение нескольких дней. Об этом Лещенко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается меня, то я не хочу бегать по спискам, по партиям, говорить… возьмите меня как запасной вариант… У меня есть еще один вариант - это баллотироваться по округу в г. Киев. Это родной для меня Подольский район, где я рос, где я ходил в школу, где я до сих пор зарегистрирован. Этот вариант я для себя не исключаю, но окончательное решение буду принимать в ближайшие дни. Потому что депутаты-самовыдвиженцы, у них еще есть несколько дней для такого решения", - сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что был связан в последние полгода с президентом Украины Владимиром Зеленским и партией "Слуга народа", но уважает решение политсовета партии не включать в избирательный список людей, которые уже были народными депутатами. "Это решение, с которым я соглашаюсь, потому что это новая сила, она должна идти с нового, чистого листа", - сказал Лещенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня. ФОТОрепортаж

В то же время, нардеп заявляет, что ему "не стыдно за свои четыре с половиной года в этом парламенте". "Я честно работал. Если решу (участвовать в выборах – ИФ), то предложу людям оценить мою работу", - резюмировал Лещенко.

Напомним, ранее Сергей Лещенко заявлял о намерениях баллотироваться от "Слуги народа", "если партия будет не против". При этом он подчеркивал, что осознает собственную "токсичность".

Также на Цензор.НЕТ: Богдан - не святой и не идеальный, но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, - Лещенко