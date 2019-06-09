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 Политика Украины
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 "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве

Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что раздумывает ад участием во внеочередных парламентских выборах 21 июля в качестве самовыдвиженца по избирательному округу в Киеве, в котором он прописан.

Окончательное решение нардеп собирается принять в течение нескольких дней. Об этом Лещенко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается меня, то я не хочу бегать по спискам, по партиям, говорить… возьмите меня как запасной вариант… У меня есть еще один вариант - это баллотироваться по округу в г. Киев. Это родной для меня Подольский район, где я рос, где я ходил в школу, где я до сих пор зарегистрирован. Этот вариант я для себя не исключаю, но окончательное решение буду принимать в ближайшие дни. Потому что депутаты-самовыдвиженцы, у них еще есть несколько дней для такого решения", - сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что был связан в последние полгода с президентом Украины Владимиром Зеленским и партией "Слуга народа", но уважает решение политсовета партии не включать в избирательный список людей, которые уже были народными депутатами. "Это решение, с которым я соглашаюсь, потому что это новая сила, она должна идти с нового, чистого листа", - сказал Лещенко.

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В то же время, нардеп заявляет, что ему "не стыдно за свои четыре с половиной года в этом парламенте". "Я честно работал. Если решу (участвовать в выборах – ИФ), то предложу людям оценить мою работу", - резюмировал Лещенко.

Напомним, ранее Сергей Лещенко заявлял о намерениях баллотироваться от "Слуги народа", "если партия будет не против". При этом он подчеркивал, что осознает собственную "токсичность".

Также на Цензор.НЕТ: Богдан - не святой и не идеальный, но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/n3131389
 
 
 Топ комментарии
 
Не хочу или никто не берет??!
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Токсичный тролль и лжец никому не нужен. Даже тем, кому он помог с новым презом.
Один из противнейших "политиков" Украины.
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Сырожа все берет и берет а его не берут! "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве - Цензор.НЕТ 4746
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замаранная "барадатая женсчина"-активист и борцун с коррупцией, владеющая элитной квартирой в центре Киева
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кому нужна старая продажная шлюха
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та тоже не сильно...но много запасных грантоедов у славика...будут вголосину бороться с коррупцией "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве - Цензор.НЕТ 5115
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никто не хочет вызывать старую проститутку ......сыроже пора на выход
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А я вот взяток не беру!
- На одно жалованье живёте?
- Так вам никто и не даёт! Вот кабы вам давали, а вы не брали, тогда и хвастаться можно было.(с)
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Вот и посмотрим на результат. А насчет того чтобы вступить так вероятность больше в г...., чем в приличную партию.
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Токсичный тролль и лжец никому не нужен. Даже тем, кому он помог с новым презом.
Один из противнейших "политиков" Украины.
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Эту брехливую собаку, гонят сцаными тряпками даже его хозяин Беня.
Сук никто не уважает. Даже такие же суки "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве - Цензор.НЕТ 7489
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Зачем бегать?? тут есть инфа от людей что Слуга Урода берёт всего 300К за место...на элитную квартирку насобирал, мог бы и на место в Слуге Урода насобирать. Правда 300К это поговаривают место такое себе, если хочешь гарантировано проходное то от 1 ляма.
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Сирьожа, лучше бегай по заработанной тобой и подругой на "честные" деньги квартире, за пару лямов. Антикоррупционер херов.
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Размышления проститутки не пользующейся спросом мало кому интересны. Вот есть проститутки подороже: Аваков, Геращенко(Антоша), Кива. Вот они могли бы многое порассказать. Было бы интересно.
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Кто же захочет себя такой "часовой бомбой с дерьмом" изнутри заминировать...
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После того как директор "института искусств" Поплавский идет №1 от Аграрной партии, я уже ни чему не удивляюсь.
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Да, это тебе не "Слуга народа", который ездил на велике и расстреливал парламент. Что дядя Сэм ему скажет, то и будет делать. А ты питал какие-то надежды на руцке мир от Узеленскага?
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Диагноз: Слишком токсичен. Особенно ззаду
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"не хочу бігати", але вже всіх оббігав)) ех, чудний чоловік. хоча, його зрозуміти можна - втратить мандат, то може й сісти за втручання у вибори США...
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Иудушка, сцыроженька.... Хватит бегать, ложись где-нибудь на Лесном, тебе на место там бабы снова скинутся, мразеныш!
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Какая все-таки тяга к власти! Это вам ни абы что, это ничего себе как.
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не хочу бегать.. ибо уже и копыта стер и подковы потерял...
да и уши из всех скандалов-попадалов... аж по глазам шлепают ...
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а бігати на допити в ФБР ще гірше) ох і припікає йому, ох і страшно, Трамп такий злопам'ятний, зараза...
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"Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве

да ,патаму шо пидаров никто не ловит,пидаров имеют)))
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Петуха никто не берёт...а..ха..ха, где его дружки по разуму поросюк и лушпайка?
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Кто же возьмет к себе в партию старую потасканную #лядь?
Скоро Сережа вернется в правду, потому что быть сливным бачком олигархата - это потолок его способностей
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дивно, що не беруть. він же і шкарпетки зелені на камеру показував, і його жінка в зеленій перуці фотки виставляла. що не так???
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Ахахах никто парня не берет. Так теперь всем врет и решил стать самовыдвиженцев. Или так Григоришину выгодней просто
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве
 
 
 
 
 
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