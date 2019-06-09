 Кандидатура на пост премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции, - Разумков

Об этом глава политсилы Дмитрий Разумков заявил в воскресенье, 9 июня, на брифинге после съезда партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - сказал Разумков.
Он добавил, что кандидатура премьер-министра будет представлена после формирования коалиции в парламенте.
Внеочередные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля.
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Не стоит оскорблять чувства верующих 😁
У петюни - 6-8% - может и пролететь!
Олигарх Беня для того и пропихнул наркомана Вову в преЗЕденты, что бы по тупым головам его ЗЕко-манды, положить Украину под Юлько-манду !!!
Это озвучили с их среды патриоты - идиоты, которые думали на халяву иметь дело с Беней...
Я считаю что это все таки дорого....
Как слуги народа, могли бы и скинуть прайс..
не розчаруйте мене, дуже прошу!