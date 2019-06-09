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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Кандидатура на пост премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции, - Разумков

Партия "Слуга народа" будет готова представить свою кандидатуру на должность главы правительства только после выборов и формирования парламентской коалиции.

Об этом глава политсилы Дмитрий Разумков заявил в воскресенье, 9 июня, на брифинге после съезда партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - сказал Разумков.

Он добавил, что кандидатура премьер-министра будет представлена после формирования коалиции в парламенте.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля.

Также на Цензор.НЕТ: Разумков, Ткаченко, Беленюк, - "Слуга народа" представила первую двадцатку (обновлено). ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3131387
 
   
 Топ комментарии
 
Вот и здулись 73% У слуги урода список из 20 чел, а это значит - они планируют взять 4.7% мест в ВР Таки да, это реальный рейтинг квартала 95
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Якраз ці пастухи,крім петі,і будуть пасти і стригти стадо баранів наступні п'ять років.
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Вы еще на Петю будете молиться!
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Надеюсь, выберут хоть что-то, от чего смердит поменьше...
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Вот и здулись 73% У слуги урода список из 20 чел, а это значит - они планируют взять 4.7% мест в ВР Таки да, это реальный рейтинг квартала 95
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Вообще-то 100. Это у петюни ток 10 - и вот это реально соответствует его 6%. Кандидатура на пост премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции, - Разумков - Цензор.НЕТ 2895
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Они все ещё верят что у Пети 60%. С рейтингов перед вторым туром.
Не стоит оскорблять чувства верующих 😁
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Надеюсь, сам петюня тоже верит, как перед вторым туром. Меньше вероятность, что воду будет мутить.
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вера тут ни причём на ща у Пороха 100% поддержка парламента и свои люди на всех ключевых постах в стране. До осени времени много. А зельцман на щас, як пацюк весь у лайні і це тільки початок. Далі буде.
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ты похоже сам от себя в восторге! одно и то жев который раз постишь
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Скорее всего,будет специалист по вышкам бойко.Для зебилов он в доску свой,запах у них общий.
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Зє, Голос та бабця Юля,от і вся можливакоаліція. І цього вистачить щоб торгувалися пару місяців. Головне-щоб була в розумнихмежах перемога ЗЄ, але противага можливим потягам до сєпарства зі Сторони Зє повинна бути.
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В коаліцію, швидше за все ввійде "За життя".
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а чего Разумков считает что у них будет большинство чуть ли не 73% ????? им то хоть 12% набрать Слугам прости Господи!
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Последний рейтинг СН - 48,2 - с добрым утром!
У петюни - 6-8% - может и пролететь!
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Ты называешь народ уродами? Я правильно понял?
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записывай! Лазоренко, Кучма, Пинчук, фиКало-мойский, Деркач, Гарбулин, Червоненко, Тимошенко, Тигипко+ шавки. это днепровский клан, который в 94 захватил Украину. 2004 реванш донецких тоже на 10 лет. с 2014 центр и регионы на 5 лет, и олигархов в стойло. сегодня --по кругу. А премьером фиКало-мой поставит Тигипку. шестерил в Привате, был главой НБУ, вицепремьером, опыт, "равноудаленный", и еще много чего насрут в уши быдлу.
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Боюсь тогда Петю посадить не успеют. Инфаркт хватит.
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Уже была косатая премьером! Хватит! Договор про газ напомнить? Как эта аферистка пэотдала всю Украину *****! И сейчас в десна собирается целоваться с валькой стакан!
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рюкзаков должен остаться обязательно на должности, хто как не он успешно справиться с высокой деторождаемостью в Украине
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Аваков заявил,что МВД обеспечит честность выборов.
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убийство детей и трупы под колёсами патрульных машин уже обеспечили
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Ну да, Баба Юля, всегда и планировалась на "кайзера" по схеме "Днепропетровской" ОПГ.
Олигарх Беня для того и пропихнул наркомана Вову в преЗЕденты, что бы по тупым головам его ЗЕко-манды, положить Украину под Юлько-манду !!!
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драка за премьерство будет не слабая..
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для этого зельцман и призвал Михуила, ему одному сцыкливо в схватке бульдогов под ковром
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Не будет драки. Если все пройдет без эксцессов, то премьер уже известен.
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Судя по тому, как все включились в кампанию, кроме зловонного трупа НФ, даже петюне невыгодно нагибать КС для отмены выборов.
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Сподіваюсь, що за результатими виборів 21-го липня не будуть розглядатися такі одіозні кандидатури як петя, бойко, медведчук, вілкул, гєпа, труханов, грося .
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Якраз ці пастухи,крім петі,і будуть пасти і стригти стадо баранів наступні п'ять років.
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Зебилы, а правда что слуга народа тупо продаёт мандаты или то все порохоботы врут? А то появились туточки слухи такие
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Myroslav Hrabovsky - цена от 300К до лимона за место...

Это озвучили с их среды патриоты - идиоты, которые думали на халяву иметь дело с Беней... Кандидатура на пост премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции, - Разумков - Цензор.НЕТ 8506
Я считаю что это все таки дорого....
Как слуги народа, могли бы и скинуть прайс..
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А какой смысл прятать имя до выборов? Неужели Азиров?
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Т.е. они уже решили что они 100 % формируют коалицию и решают своей партией кто будет премьером?
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Кто. Кто. Да Юля будет, и к гадалке не ходи. Очень удивлюсь если ошибусь. ( мне так кажется это изначально предполагалось), хотя... Ну у нас все возможно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидатура на пост премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции, - Разумков
 
 
 
 
 
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