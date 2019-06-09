 Кандидатура на пост премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции, - Разумков

Об этом глава политсилы Дмитрий Разумков заявил в воскресенье, 9 июня, на брифинге после съезда партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - сказал Разумков.

Он добавил, что кандидатура премьер-министра будет представлена после формирования коалиции в парламенте.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля.

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