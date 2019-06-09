 Корявченков, Бужанский, Дубинский: "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
В частности, по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область) будет баллотироваться актер "95 квартала" Юрий Корявченков (Юзик), по 25 округу (Днепр) – блогер Максим Бужанский, по 94 округу в Киевской области – журналист Александр Дубинский.
По 201 округу в Киеве будет баллотироваться врач-анестезиолог Максим Перебийнис, и по 218 округу (Киев) Максим Гурин.
Всего партия "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам. Но по словам главы партии Дмитрия Разумкова, работа над списком по мажоритарке ещё продолжается.
"Когда мы начали глубоко изучать представленные материалы, то выяснилось, что несмотря на всю открытость нашей партии, нам попытались представить кандидатами по округам тех, кто не соответствуют нашим принципам и подходам", - сказал Разумков.
На сегодняшнем съезде партии "Слуга народа" была названа первая двадцатка списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.
я б і не знав, що в нас є такий "блогер", якби зелена шмаркля не витягла це лайно у свій праймеріз
http://gostra-pravda.com.ua/separskyi-kholui-zhurnalist-oleksandr-dubinskyi/
с одной стороны: Путин - Х..ло, Россия - рейх и агрессор.
с другой стороны: ДедыВоевали, УПА - фашисты, Бандеровская власть, Отмена "Мовного" закона. ну и ностальгия по совку.
Но думаю такой товарищ, на ура пойдет в Днепре. И уверенно пройдет в парламент
цирк на дроті починається!
На лексиконе 95-квартала трус так и звучит.)
є хоч один?
Если только не вспоминать тот самый рояль конечно и Бениных смотрящих...
"Посмотрели свежего Шария. Обсудили пранк Рэббеки Хармс. Считаем, все получилось как нельзя лучше", - написав Дубинський.
Tatyana Pomolova кинула первый камень в свое божество....
Глядишь и прозреет к концу года...
Сейчас многие Зе не могут получить деньги за выборы..
Поматросил слуга и бросил...
а ну, швиденько забрала свої слова назад!
мені до тебе далеко!
хай нам буде гірше
Юзик депутат? может спикером пойдет? Это капец.
детский сад.
Иначе как майдаунами Бужанский вас не зовет