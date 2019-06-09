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 Политика Украины
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Все про:мажоритарный округ (56) Слуга народа (27)

 Корявченков, Бужанский, Дубинский: "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке

Партия "Слуга народа" на съезде представила первых кандидатов на мажоритарных округах из запланированных 199.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

В частности, по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область) будет баллотироваться актер "95 квартала" Юрий Корявченков (Юзик), по 25 округу (Днепр) – блогер Максим Бужанский, по 94 округу в Киевской области – журналист Александр Дубинский.

По 201 округу в Киеве будет баллотироваться врач-анестезиолог Максим Перебийнис, и по 218 округу (Киев) Максим Гурин.

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Всего партия "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам. Но по словам главы партии Дмитрия Разумкова, работа над списком по мажоритарке ещё продолжается.

"Когда мы начали глубоко изучать представленные материалы, то выяснилось, что несмотря на всю открытость нашей партии, нам попытались представить кандидатами по округам тех, кто не соответствуют нашим принципам и подходам", - сказал Разумков.

На сегодняшнем съезде партии "Слуга народа" была названа первая двадцатка списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3131386
 
   
 Топ комментарии
 
А сам Разумков та інші регіонали подобаються?
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Дубинский просто откровенный хам.
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Вот Бужанский меня настораживает. В его блогах очень много пророссийского контента.
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А сам Разумков та інші регіонали подобаються?
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Філатов заявляв що на округах Південногосходу намажиротарці переможе і бабазяна, головне щоб вона була від Слуги народу.
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та він конкретне кацапське чмо
я б і не знав, що в нас є такий "блогер", якби зелена шмаркля не витягла це лайно у свій праймеріз
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Тоже еще тот фрукт на подсосе у Бабломойского. Разбогател на войне с Порохом в которой тот потерял половину состояния.
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М-м- да... Вы просто силой разворачиваете мое сознание на другой курс. Если это не фейк конечно. Корявченков, Бужанский, Дубинский: "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Цензор.НЕТ 9827
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Да есть такое.
с одной стороны: Путин - Х..ло, Россия - рейх и агрессор.
с другой стороны: ДедыВоевали, УПА - фашисты, Бандеровская власть, Отмена "Мовного" закона. ну и ностальгия по совку.
Но думаю такой товарищ, на ура пойдет в Днепре. И уверенно пройдет в парламент
Корявченков, Бужанский, Дубинский: "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Цензор.НЕТ 8390
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Ну если пройдет - то это в явный минус Зеленскому.
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Це плюс Зеленському, бо вони однакові.
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Слуги всякие нужны,Слуги всякие важны.
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А оставшиеся 26 - это оккупированные территории или есть и вакантные? Ни одного места ПЕСУ, НФ и Шлюшко! они должны заплатить на своем же поле за то, что оставили реликт Януковоща - мажоритарку!
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А шо я казав, що Юзік буде? Він солідний!
цирк на дроті починається!
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Это ответ янине соколовой . Не только она умеет хамить
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Ну звать на интервью и называть сциклом это культура, как и жит по новому .
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Так почему не пришел мастер разговорного жанра, испугался Янины?
На лексиконе 95-квартала трус так и звучит.)
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Х.....уйлу, лошади мидовской из мухосранска и прочей руснявой мрази. А бобчинскому это не нравится, мы же один нарот.
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Она хамила кацапам.Зебилов от этого сильно корежит.
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а хто з вашої зелеклованської кодли не вміє?
є хоч один?
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А слуги народу думають інакше і погрожують репресіями тим, кому не подобається ці слуги одного народу.
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За Дубинского - ЗА, но остальное - конкретно дискредитирует и партию, и Зеленского.... Так что, мой голос - ПРОТИВ ВСЕХ! Все т.н. "партии" вывесли расстрельные спеиски подонков и мразей!
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а у Зе была репутация, что бы ее дискредитировать...?

Если только не вспоминать тот самый рояль конечно и Бениных смотрящих...
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Портнов с Гужвой и Шарий ниже в списке партии ?

"Посмотрели свежего Шария. Обсудили пранк Рэббеки Хармс. Считаем, все получилось как нельзя лучше", - написав Дубинський.

Корявченков, Бужанский, Дубинский: "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Цензор.НЕТ 1730
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Ali Hasan - ты смотри...

Tatyana Pomolova кинула первый камень в свое божество....

Глядишь и прозреет к концу года...
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Не тільки вона щось побачила! Можливо їх обдурили і не заплатили гроші.
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Ali Hasan - может и так...

Сейчас многие Зе не могут получить деньги за выборы..
Поматросил слуга и бросил... Корявченков, Бужанский, Дубинский: "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Цензор.НЕТ 3477
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та ладно? хіба ж так можна? найнародніший ніч не спав, тричі шаурмою давився, той списік сочіняв! нашо? шоб ти отак його паплюжила і ганьбила?
а ну, швиденько забрала свої слова назад!
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Тебя удивляет что-то? Это ты против своего "отца нации" боишься хоть слово прогундеть. Не все рабы.
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та ти відома борцуха за щастя расєйскава народа
мені до тебе далеко!
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Корявченков, Бужанский, Дубинский: "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Цензор.НЕТ 6441 Я за твое счастье ни когда не боролась. Оно мне надо?
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Это же как нужно ненавидеть эту страну, что бы окончательно превратить все в цирк.
Юзик депутат? может спикером пойдет? Это капец.
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Не знал ничего про этого Бужанского, щас загуглил, почитал - вата ватой.
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Надеюсь на подвижку и подьем Украины с этой новой когортой единомышленников без трепа и вранья
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Пророссийская вата никогда не приводила Украину к подъему
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Лжепатриоты в тысячу раз опаснее и продажнее ,как ты тут выразился российской ваты
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Пошли на и ху это слуга народа , статьи по дэбилному названа и все это 73% быдло . Только ДУК спасёт с патриотами Украину.
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Я пока надеюсь, что появление таких фигур, как Бужанский и Дубинский это просто результат короткой скамейки запасных у команды Зе. Поддержать откровенно ватного Бужанского и матюкливого хама Дубинского выше моих сил. Корявченков, Бужанский, Дубинский: "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Цензор.НЕТ 3784
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А что зеленский лучше их ? Так зачем за них голосовал ?
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У меня на работе, почти все кто голосовал за Зе, в связи с последними событиями, реально смотрят в сторону партии "Голос"
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А Голос буде значно кращою партією, бо туди не тягнуть всіх слуг південного народу.
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Почитала в интернете про Бужанского (кстати идёт в «подвязке» с Дубинским)......... короче еще те «фрукты». И не тем, что критиковал Порошенко, а тем что живет не «по-карману», хотя и считался/считается «борцуном».......
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Вата, совок, сепары, манкурты, янычары, отрыжки яныка - списки Слуги народа (Какого народа? Бурятского? Советского? Расейского? Просто обезумевшого?)
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Да давайте ещё блогеров, Юзиков, Зюзиков.
детский сад.
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Максим Бужанский,-- это кретин их кретинов .
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поздравляю. майдан

Иначе как майдаунами Бужанский вас не зовет
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Зебилы! Оцените качество кандидатов от зебилов. По любой шкале, пусть даже зебильной.
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Надо было еще монтян взять для вишенки на торте
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Монтян зе закидала лайном по самі вуха, тепер її не візьмуть.
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Бужанський ще те проху..ловське брехло...Про таких сказав ще Великий Кобзар : ,, ,,Кацап завжди був мудаком , Ну як пустить його в Європу? Де треба жить своїм умом , Він же підставить свою жопу!!"
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