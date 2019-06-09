 Генпрокурор Луценко не будет участвовать в выборах, - жена

Об этом "Громадському" заявила супруга главы ГПУ, народный депутат от БПП Ирина Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Как действующий генеральный прокурор он не имеет права. Ему это прямо запрещает закон", - сказала Луценко.
Ранее Луценко анонсировал, что планирует принять участие в парламентской кампании, напоминает "Громадське".
Кроме того, как сообщал Цензор.НЕТ, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук обещал, что на следующей неделе Зеленский внесет в парламент представление на увольнение Луценко с должности генпрокурора.
Сам глава ГПУ заявлял, что хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина.
Также на Цензор.НЕТ: Материалы об увольнении Луценко с должности Генпрокурора в процессе подготовки, - АП
А цензор то умолчал об откровениях пашинского.
Кажись не было этой новости?
Во время последнего разговора я разволновался и обратился к Сергею Владимировичу не по имени и отчеству, а как мы обычно называем его между собой в парламенте.
Прислали ссылку на запись разговора Сергея Пашинского, которую выложил Андрей Портнов.
Об этом сообщил несколько минут назад в Фейсбуке народный депутат Мустафа Найем.
- «Луценко - пассивный гомосексуалист». Расшифровка тайного разговора Пашинского
Полностью подтверждаю факт этого разговора с господином Пашинским. Все так и было.
Примерно в середине 2016 года я действительно обращался к коллеге с просьбой содействовать моему назначению начальником полиции. Подтверждаю также, что в ответ господин Пашинский предложил поработать год-полтора участковым в Краматорске, затем перевести главой управления в Днепр и примерно лету прошлого года я должен был возглавить Национальную полицию Украины.
Честно говоря, я по-дружески ожидал, что этот путь будет короче, но другого варианта у меня не было, и я уже склонялся к тому, чтобы согласиться.
Но все сорвалось. По глупости.
Во время последнего разговора я разволновался и обратился к Сергею Владимировичу не по имени и отчеству, а как мы обычно называем его между собой в парламенте.
«Чупакабра, а ты не ох…л строить из себя вершителя судеб?!» - сказал я ему, и на этом все закончилось.
А жаль, могло ведь и выгореть.
А если серьёзно, вся эта басня - чушь с самого начала и до конца. Сергей Пашинский ничего никогда не решал ни в МВД, ни в полиции.
Зная его репутацию и «уникальную» способность приписывать себе все - от победы большевиков до спасения белых медведей, в министерстве его избегали как назойливую муху в жаркий день. И назначить куда-то он мог только себя, фельдмаршалом потешных войск.
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Серый кардинал хренов.
А за лишние месяцы безнаказанности петюни и свинарчуков - обязательно спросят!
Самостоятельно решаю,
Чего сварить бы на обед.
Купил продукты, тортик к чаю -
Мужик я, люди, или нет?
Сварил рассольник и пожарил
Грибы с картошкой, лук в паштет,
Салат олиею заправил -
Мужик я, люди, или нет?
А вечерком, вдвоём с женою,
Мы будем громко обсуждать
Идти ли на Мацкву войною.
Мужик я, люди? Вашу мать!
Короче, соесвин больше не доверяет куму - суперпредателю. Сдаст, порося за бутылку виски, и глазом не моргнет!
Не тот размер оказался?
генплокулол - подкаблучник))
Я ванну пристроил. Одна побелка, купорос! (с)
юрец, запомни: разозлённый каблук - это копыто!
Гиг, Глеваха зачекалась Юдіка.