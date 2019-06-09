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 Политика Украины
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 Генпрокурор Луценко не будет участвовать в выборах, - жена

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не будет участвовать в досрочных выборах в парламент.

Об этом "Громадському" заявила супруга главы ГПУ, народный депутат от БПП Ирина Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как действующий генеральный прокурор он не имеет права. Ему это прямо запрещает закон", - сказала Луценко.

Ранее Луценко анонсировал, что планирует принять участие в парламентской кампании, напоминает "Громадське".

Кроме того, как сообщал Цензор.НЕТ, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук обещал, что на следующей неделе Зеленский внесет в парламент представление на увольнение Луценко с должности генпрокурора.

Сам глава ГПУ заявлял, что хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина.

Также на Цензор.НЕТ: Материалы об увольнении Луценко с должности Генпрокурора в процессе подготовки, - АП

Источник: https://censor.net.ua/n3131385
 
 
 Топ комментарии
 
Кухоль югкові треба полірувати.. Менська колонія зачекалась на цього рецидивіста.. Генпрокурор Луценко не будет участвовать в выборах, - жена - Цензор.НЕТ 7416
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Кухоль югкові треба полірувати.. Менська колонія зачекалась на цього рецидивіста.. Генпрокурор Луценко не будет участвовать в выборах, - жена - Цензор.НЕТ 7416
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какой дурак проголосует за пассивного гомосексуалиста? спасибо обезьяне пашинскому, открыл народу глаза Генпрокурор Луценко не будет участвовать в выборах, - жена - Цензор.НЕТ 8592
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Ах да.
А цензор то умолчал об откровениях пашинского.
Кажись не было этой новости?
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Найем - Пашинскому: «Чупакабра, а ты не ох…л строить из себя вершителя судеб?!

Генпрокурор Луценко не братиме участі у виборах, - дружина - Цензор.НЕТ 7331Во время последнего разговора я разволновался и обратился к Сергею Владимировичу не по имени и отчеству, а как мы обычно называем его между собой в парламенте.
Прислали ссылку на запись разговора Сергея Пашинского, которую выложил Андрей Портнов.
Об этом сообщил несколько минут назад в Фейсбуке народный депутат Мустафа Найем.
- «Луценко - пассивный гомосексуалист». Расшифровка тайного разговора Пашинского
Полностью подтверждаю факт этого разговора с господином Пашинским. Все так и было.
Примерно в середине 2016 года я действительно обращался к коллеге с просьбой содействовать моему назначению начальником полиции. Подтверждаю также, что в ответ господин Пашинский предложил поработать год-полтора участковым в Краматорске, затем перевести главой управления в Днепр и примерно лету прошлого года я должен был возглавить Национальную полицию Украины.
Честно говоря, я по-дружески ожидал, что этот путь будет короче, но другого варианта у меня не было, и я уже склонялся к тому, чтобы согласиться.
Но все сорвалось. По глупости.

Во время последнего разговора я разволновался и обратился к Сергею Владимировичу не по имени и отчеству, а как мы обычно называем его между собой в парламенте.
«Чупакабра, а ты не ох…л строить из себя вершителя судеб?!» - сказал я ему, и на этом все закончилось.
А жаль, могло ведь и выгореть.
А если серьёзно, вся эта басня - чушь с самого начала и до конца. Сергей Пашинский ничего никогда не решал ни в МВД, ни в полиции.
Зная его репутацию и «уникальную» способность приписывать себе все - от победы большевиков до спасения белых медведей, в министерстве его избегали как назойливую муху в жаркий день. И назначить куда-то он мог только себя, фельдмаршалом потешных войск.
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Серый кардинал хренов.
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Та і місцеві менські хлопці вже давно палають бажанням дати копоті з відомим танцюристом.
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Пора вводить СЕМЕЙНЫЕ КОЛОНИИ !Первые семья порошенко за ними луценко и таких ёще нужников до едреной фене !
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Югу вместе с радой смоет в унитаз!
А за лишние месяцы безнаказанности петюни и свинарчуков - обязательно спросят!
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Королева тысячелетия не отпускает муженька окончательно убить себя ))
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Подпись "жена", бугагага............ Конечно не будет, надо готовиться к отсидке.
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***
Самостоятельно решаю,
Чего сварить бы на обед.
Купил продукты, тортик к чаю -
Мужик я, люди, или нет?

Сварил рассольник и пожарил
Грибы с картошкой, лук в паштет,
Салат олиею заправил -
Мужик я, люди, или нет?

А вечерком, вдвоём с женою,
Мы будем громко обсуждать
Идти ли на Мацкву войною.
Мужик я, люди? Вашу мать!
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А чото так слабо? Давай в ПЕС. Рейтинг піднимеш))) чи вже ніхто не бере картаваго подонка.
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В ПЕС не возьмут. Главная свинособака зашухерила югика, когда он перед Зе прогибался и преданно глядя в глаза умолял простить его - засранца, обещая слить соевого сцаря.
Короче, соесвин больше не доверяет куму - суперпредателю. Сдаст, порося за бутылку виски, и глазом не моргнет!
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на пару с кумом в буцыгарне будет балотироваться на петуха
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Как же ж так! А раньше он был хорошими сапогами!
Не тот размер оказался?
Генпрокурор Луценко не будет участвовать в выборах, - жена - Цензор.НЕТ 6338
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Хоть алкаш но не дурак. Понял что нужно собирать вещи и валить из страны
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Крепись, Танюша. Будем страдать и терпеть! Порохоботы нам помогут.
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вышел, поментовал - в тюрьму; вышел напрокурорил - в тюрьму...
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Заголовок - ПЕРЛ!!!.....жена)))))как сказала,так и будет))))
генплокулол - подкаблучник))
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а что так, жена не разрешает? или прокулол бухачу бухает?
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Думает остаться генпрокурором и после перевыборов?
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Эту семейку надо в тюрьму семейного типа определить.Ирка там будет смотрящей за хатой.)
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А югик, как опущенный, будет петухом на параше?
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Будет бороться за кресло генпрокурора до конца?
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Клещами не вытащиш.

Я ванну пристроил. Одна побелка, купорос! (с)
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Ну прям беда, как жеш мы без тебя жить то будем?
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Не, ну всё логично, всё правильно. Бляха-Муха пекётся о сохранности дупы благоверного ******-Мухуя. Сейчас и так все норовят долбануть в дупу юГидически необГазованного юГу, а шибчее других - Зелюк с «мюмзиками в мове́»©. Так на кой, спрашивается, усугублять ситуацию ещё и гарантированным грандиозным пенделем?
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***
юрец, запомни: разозлённый каблук - это копыто!
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Токсичне, політичне сміття.

Гиг, Глеваха зачекалась Юдіка.
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Куда теперь старуха шапокляк 21 века вместе с юиком приткнется.
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Вот здесь все юрика осуждают, мол алкаш. Имея такое сокровище под боком, в виде женсчиы III тысячелетия и видя это каждый день, запил бы даже и язвенник и трезвенник.
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