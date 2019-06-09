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 Политика Украины
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 "УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко

Партия "УДАР" на досрочных выборах в парламент выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам. По списку кандидатов выдвигать не будут. Такое решение принял съезд партии.

Об этом сообщил в Facebook лидер партии, мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, не были рассеяны. Чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от "УДАРа" пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать в округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей", - написал Кличко.

Лидер "УДАРа" напомнил, что вел с рядом политических сил переговоры об объединении.

"К сожалению, в силу ряда причин, такого большого объединения не произошло. Хотя, отмечу, я своим собственным амбициям никогда преимущества не предоставлял. И продемонстрировал это и в 2014 году, и сейчас", - сообщил мэр столицы.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Кличко заявил, что поведет партию УДАР на выборы в ВР и пригласил в команду Саакашвили. ВИДЕО

По словам Кличко, "УДАР" собирается кардинально обновить партию.

"Я же, как и заявлял ранее, остаюсь работать в Киеве. У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать", - написал Кличко.

Напомним, 4 июня лидер партии "УДАР" Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили пост председателя политсилы.

7 июня Саакашвили отказался от этого предложения. На следующий день он заявил, что поведет свою партию "Рух нових сил" на выборы самостоятельно.

Также на Цензор.НЕТ: Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР

Источник: https://censor.net.ua/n3131383
 
   
 Топ комментарии
 
Петіна маріонетка "удар" - померла.. Наступним буде петін ПЄС і НФ..
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Ахахахахаха, везде пытался примазаться - в итоге остался у разбитого корыта))0) не надо было мародера с фирташем на трон назначать!
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Целая новость из за этой пустышки? У них рейтинг 0,2%
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Ахахахахаха, везде пытался примазаться - в итоге остался у разбитого корыта))0) не надо было мародера с фирташем на трон назначать!
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Какого фирташа? Того, что до и во время президентства Порошенко в Украине даже показаться боится?
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Типа Фирташ в Австрии из-за Украины сидит )))
Просто наши чинуши любят прислуживать офшорам и в угоду США могут спороть дурню и выдать Фирташа американскому правосудию за конфету. Показателен случай когда в Херсоне турецкие спецслужбы задерживают оппозиционеров.
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Целая новость из за этой пустышки? У них рейтинг 0,2%
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Не волнуйся, вата. Все-равно, демократов и проукраинцев в Раде будет больше, как бы вы не пыжились
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ну,логично...главное договориться НФ и не мешать друг другу на округах.
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И с БПП (ПЕС) тоже должны договорится!
Чтоб идти одной колонной - имбецилы и мародеры, четче держите шаг!
"УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко - Цензор.НЕТ 4380
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Петіна маріонетка "удар" - померла.. Наступним буде петін ПЄС і НФ..
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а з ними і "Голос" бувшого депутата бепепе Славка
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Бажаю Славку добре пощипати травичку на електоральному пасовищі петі.. "УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко - Цензор.НЕТ 9264
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Леонид Днепр - я бы слова марионетка на месте зе-фанов не употреблял бы...

Сразу почему то Бэня вспоминается... "УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко - Цензор.НЕТ 5981
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Вы, пете-фаны, теряете квалификацию: "марионетку" вспомнил, Беню вспомнил, а про "наркомана" забыл...
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Твоего шефа коломойшу в США посадят раньше
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Доля зграї "псів" (від ПЄС) яку очолює Pork заздалегідь визначена... Африканська чума перетворилась на..офшорну
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боксёрчик забил на обещание убрать мажоритарку
педалику понравилось бюджетное корыто ...
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Скоро и без кресла мэра останешься! Объединитель хренов.
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Надо-было перекрашиваться,как бывшая будка.Ну,типа кросс или европейский апперкот-щас так модно.На худой конец - педали.
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Спекся Плавский!!! Жаль, что на лодочке не уплівет!
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Смысл тебе Педалик уже куда то дергаться со своими 0,5%
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"Под Киевом совершено разбойное нападение на дом народного депутата Олега Недавы (избран в Раду по мажоритарному округу № 53 в Донецкой области). По информации правоохранителей, ни членов семьи депутата, ни его самого в момент инцидента в доме не было, там находились только двое работников. Их злоумышленники связали, после чего завладели ювелирными изделиями, часами, золотыми монетами и слитками. Стоимость награбленного не известна".
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"Стоимость награбленного не известна"

Награбованого депутатом, чи награбованого домушниками?
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Странный какой депутат. Избран в Донецкой области а корни пустил в Киеве. Может принять новый закон обязывающий депутатов проживать в том округе где их избирали чтобы избиратели смогли к ним подобраться спросить за их проделанную работу и за горло подержать.
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За кого не проголосуй по мажоритарці, а все одно урла буде сидіти в Київраді. Сплюндрували Київ безліччю "вуликів" та ще й називають це "позитивними змінами".
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Не надо было отдавать Угар под БПП, тогда глядишь и не было бы такого негатива в отношении этого политпроекта.
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Виталик, после фоток с Карлсоном вы и по мажоритарке получите ноль целых хрен десятых.
"УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко - Цензор.НЕТ 6754
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Виталик. Виталик. Покидался по всем сторонам и никому не сгодился. Юля послала, потом Смешко, потом Славко, потом Михо, видимо и Садовый. Решал вести своих решал по мажоритарке ( вот для этого ее и не отменили) , а сам "бедняга" такой "занятой" своими "обязательствами мЭра, что ни как от кормушки оторваться не может. Вообще считаю если руководитель партии не идет первым номером на выборы , это постыдно, Конечно Кличко здесь не первый, и были подобные случаи. Но считаю это не этичным. Если ты политик, возглавляющий партию ( а не фейк), возглавь списки и иди на выборы.. Езжал бы ты Виталя в родной Гамбург, ну хватит "стеклянные мосты" возводить.
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Короче кто замазан Петей,срочно меняют шкурки
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Виталя !!!! Для поднятия твоей кармы ,готов пропить твою штуку баксов,результат гарантирую "УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко - Цензор.НЕТ 8932
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Удар ассоциируется у украинцев,только с ударом кулака по куче свежего навоза ))
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удар может только купить гречкой, ну наворовался в Киеве, что и говорить
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У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать", - написал Кличко. Ничего Педалик что у тебя было 5 лет? А все что ты сделал так ето додеребанил землю что не успел Черновецкий, который кстати до сих пор не то что не в тюрьме а и к нему вообще нет никаких притензий.
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віталька, і ти, і твій "удар", якось всім уже до сріки.
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Зачем дураку партия ? Она же политическая ))
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Наконец-то от народа стало что-то зависеть! Забегали в страхе, как тараканы...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко
 
 
 
 
 
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