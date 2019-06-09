 "УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко

Об этом сообщил в Facebook лидер партии, мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, не были рассеяны. Чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от "УДАРа" пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать в округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей", - написал Кличко.

Лидер "УДАРа" напомнил, что вел с рядом политических сил переговоры об объединении.

"К сожалению, в силу ряда причин, такого большого объединения не произошло. Хотя, отмечу, я своим собственным амбициям никогда преимущества не предоставлял. И продемонстрировал это и в 2014 году, и сейчас", - сообщил мэр столицы.

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По словам Кличко, "УДАР" собирается кардинально обновить партию.

"Я же, как и заявлял ранее, остаюсь работать в Киеве. У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать", - написал Кличко.

Напомним, 4 июня лидер партии "УДАР" Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили пост председателя политсилы.

7 июня Саакашвили отказался от этого предложения. На следующий день он заявил, что поведет свою партию "Рух нових сил" на выборы самостоятельно.

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