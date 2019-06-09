 Разумков анонсировал постпраймериз "Слуги народа": У украинцев есть месяц для проверки списка партии

Об этом он сказал выступая на съезде партии в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы будем единственные, если я не ошибаюсь, проводить процедуру постпраймериз. Когда мы представим на обсуждение полный список партии "Слуга народа", у вас будет месяц на то чтобы его посмотреть, изучить и, если мы где-то ошиблись, с вашей помощью и общественности, журналистов исправить эти ошибки", - заявил Разумков.
А место у корыта распределяет Беня...ему та регистрация на сайте...до лампочки...😀
затискати горішки у двері, та запитувати: будеш душити рошено-біндєравцев?
якщо ні - розстрілювати нахрєн!
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ
нє будєм пака нікаво виганять