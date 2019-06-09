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Все про:Разумков Дмитрий (64) Слуга народа (27)

 Разумков анонсировал постпраймериз "Слуги народа": У украинцев есть месяц для проверки списка партии

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что у общественности будет месяц, чтобы проверить списки политсилы.

Об этом он сказал выступая на съезде партии в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы будем единственные, если я не ошибаюсь, проводить процедуру постпраймериз. Когда мы представим на обсуждение полный список партии "Слуга народа", у вас будет месяц на то чтобы его посмотреть, изучить и, если мы где-то ошиблись, с вашей помощью и общественности, журналистов исправить эти ошибки", - заявил Разумков.

Смотрите также: Разумков, Ткаченко, Беленюк, - "Слуга народа" представила первую двадцатку (обновлено). ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3131380
 
   
 Топ комментарии
 
Первая двадцатка Слуги Народа. Ни одного "бывшего". Из более менее известных - Разумков, Стефанчук, Ткаченко и Баланюк. Остальные просто эксперты. Именно то, что от Зеленского и ждали. С Богом!
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Порівнюючи сьогоднішні з'їзди ПЄСу та "Слуги народу" можна однозначно сказати - і ці виборчі перегони петя просрав, і на цих виборчих перегонах петю очікує розгром- це буде ще більший і принизливіший для петі розгром, ніж це відбулося 21-го квітня.. Краще було б для петі прориватися десь по мажоритарці в Крижополі або Жмеринці..
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Демократический подход! Поодерживаю.
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Ага,ты еще напиши,что порох ,*****,не коррупционер и что не покрывает воровские схемы.Идите вы в жопу со своими кто чей человек,мне похер.А вижу дела ,что порлх натворил в стране и не вижу ничего плохого от Бени.А нсли бы не он,так и Днепр порох сдал бы.Так что все порохоботы-в жопу
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Достатньо, що у Слуг народу є головний Слуга цього народу - регіонал Разумков.
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пдараси народа, давай, ідіть нах. вмєстє с довбой"бом зєлєнським.
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В стране 73% зебилов , деградация продолжается , и мои вам поздравления с этим
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30 лохов....на сайте партии уродов зарегистрировалось в надежде попасть к корыту...
А место у корыта распределяет Беня...ему та регистрация на сайте...до лампочки...😀
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Почти 30 процентов валюты стране приносит сельское хозяйство. Но ни одна партия не включила в списки аграрников. Все экономисты, менеджеры, правоведы и прочая шваль. Экономисты будут опять отрабатывать на многострадальной Украине свои нефиговые модели, загоняя экономику еще глубже в пропасть. Правоведы будут корчиться, изобретая ненужные законы. И все дружно будут кричать о необходимости поднимать производство, даже не зная как то производство работает. Короче, опять полная жопа.
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Двуногих? Тех, кого обычно телками возут?
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Так кроме сельского хозяйства есть еще и машиностроение!!! Я не заметил машиностроителей в списках!!!
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Сельское хозяйство взято для примера. Есть еще наука. Ее тоже нигде нет.
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Результат будет такой же как с петицией - "пшли нах быдло"
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Відповідальність на себе ніхто не хоче брати. Якщо щось, народ висував.
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Про який місяць він каже? Висування кандидатів у депутати партіями закінчується за сорок днів до дня голосування.
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пропоную прямо за списком і перевіряти кожного
затискати горішки у двері, та запитувати: будеш душити рошено-біндєравцев?
якщо ні - розстрілювати нахрєн!
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очередное наперсточничество - какой механизм исключения из списка? кто принимает решение?
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- какой номєр? втарой? а ми подумалі - трєтій. відіш, чуть харошева чілавєка нє вигналі!
нє будєм пака нікаво виганять
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Тобто міняти місцями, на втіху лошкам ,№ 11 на № 28 ? А чьо,тоже варіант,їм сподобається.
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Разумков все грамотно объяснил . если они это будут делать все буден хорошо . лично я верю этим ребятам ну хотя бы прочитав их закон об незаконном обогащении . посмотрим как вр нф и бпп проголосуют .
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Грамотностью тут не пахнет, он даже не читал ст. 107 Закона о выборах нардепов, иначе знал бы, что месяц на постпраймериз никак не выйдет выделить
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Проверка будет одна- что покажет Зе до выборов в ВР. Пока что не вижу особо выделяющегося направления в работе ЗЕ .
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до выборов в раду ворье все заблокировало
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І знову вона. На съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой.Навєрно,та,шо в лісі з журналюгами не доїли.Хоч би не травонувся ніхто. І вєлосіпєди поламались.
Разумков анонсував постпраймеріз "Слуги народу": В українців є місяць для перевірки списку партії - Цензор.НЕТ 515
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буде весь список( 100 ПРОХІДНИХ) при рейтингу 40 відсотків,а не половина -тоді можна говорити
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хороша ,до речі альтернатива "відкритим спискам" при умові ОБОВЯЗКОВОСТІ цього громадського ПРАЙМЕРІЗ ..Тоді навіть можна погодитись на 10 ток по "квоті Зеленського")
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Зачем делать проверку стада, когда уже проверены все вожаки.
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интересно, что такого нового могут предложить новые законодатели?))) неужели в мире не существует столь необходимых законов для успешного функционирования государства или в стране проблемы с переводчиками)))
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сейчас списки, списки в бюлетени. а потом из бюлетеней? мертвьіе души фореве.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазумков анонсировал постпраймериз "Слуги народа": У украинцев есть месяц для проверки списка партии
 
 
 
 
 
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