 Разумков анонсировал постпраймериз "Слуги народа": У украинцев есть месяц для проверки списка партии

Об этом он сказал выступая на съезде партии в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы будем единственные, если я не ошибаюсь, проводить процедуру постпраймериз. Когда мы представим на обсуждение полный список партии "Слуга народа", у вас будет месяц на то чтобы его посмотреть, изучить и, если мы где-то ошиблись, с вашей помощью и общественности, журналистов исправить эти ошибки", - заявил Разумков.

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