 Полтава завтра простится с "азовцем" Дмитрием Пругло, погибшим при артобстреле российских оккупантов под Новолуганским

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс "Полтава 365".

Дмитрий Пругло родился 27.12.1990 года. В батальон (в то время) "Азов" пришел в 2014 году. Впоследствии подписал контракт с НГУ. Принимал участие во всех ключевых боях подразделения. В 2017-м был командиром 1-го взвода 3-й роты особого назначения 1-го батальона.

У него остались мать и жена.

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Напомним, 28-летний азовец Дмитрий Пругло (Круглый) и 23-летний азовец Максим Олексюк (Максон) погибли в ожесточенном бою с оккупантом, который длился почти 4 часа, в ночь с шестого на седьмое июня. Их жизнь забрал прицельный вражеский обстрел 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов, запрещенных минскими соглашениями. Оба воина были бойцами 3-й роты "Азова".