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 Полтава завтра простится с "азовцем" Дмитрием Пругло, погибшим при артобстреле российских оккупантов под Новолуганским

В понедельник, 10 мая, в городе Полтава в 10:00 на Соборной площади города начнется прощание с Дмитрием Пругло (позывной Круглый), 1990 года рождения, старший лейтенант, заместитель командира роты по работе с личным составом отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины, который погиб 7 июня около 00:30 в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области вследствие ночного прицельного артиллерийского и минометного обстрела позиций подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс "Полтава 365".

Дмитрий Пругло родился 27.12.1990 года. В батальон (в то время) "Азов" пришел в 2014 году. Впоследствии подписал контракт с НГУ. Принимал участие во всех ключевых боях подразделения. В 2017-м был командиром 1-го взвода 3-й роты особого назначения 1-го батальона.

У него остались мать и жена.

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Напомним, 28-летний азовец Дмитрий Пругло (Круглый) и 23-летний азовец Максим Олексюк (Максон) погибли в ожесточенном бою с оккупантом, который длился почти 4 часа, в ночь с шестого на седьмое июня. Их жизнь забрал прицельный вражеский обстрел 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов, запрещенных минскими соглашениями. Оба воина были бойцами 3-й роты "Азова".

Источник: https://censor.net.ua/n3131379
 
 
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Кучма что предлагает делать с этим?
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Кучма старый маразматик и говорит только то, что ему скажут. Вспомните его слова, что теперь начнутся переговоры, а до этого что он делал на минских?
Черкассы тоже имеют погибшего Героя! Память и наше Спасибо не затмит несостоятельность сегодняшнего руководства.
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Рижому пофіг на такі дрібниці, ця тварюка типа на такі речі гиоооополетическі дивиться, поки цих не людей не почнуть викорчовувати фізично діла не буде. Це моя точка зору!!!
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вся российская нечисть голосовала за клоуна, их надо вылавливать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолтава завтра простится с "азовцем" Дмитрием Пругло, погибшим при артобстреле российских оккупантов под Новолуганским
 
 
 
 
 
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