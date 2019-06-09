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Все про:съезд (307) Слуга народа (27)

 Разумков, Ткаченко, Беленюк, - "Слуга народа" представила первую двадцатку (обновлено). ВИДЕО

В Национальном ботаническом саду им. Гришко состоялся съезд политической партии "Слуга народа". На нем партия представила первую двадцатку своих кандидатов на парламентских выборах.

Съезд вел глава партии Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ.

Первым на съезде выступил президент страны Владимир Зеленский. "Это точно моя речь, а не Петра Алексеевича?" - пошутил он, выйдя на сцену.

Зеленский заявил, что депутаты его политсилы идут в парламент не для того, чтобы красть - потому что за это будут сажать. По словам главы государства, их цель - изменить систему.

"Слуга народа - это не бренд. Слуга народа - это наше мировоззрение. Система пока еще в нокдауне. Мы предлагаем нокдаун. Мы сделаем это вместе. Мы сделаем их еще раз", - сказал Зеленский.

После Зеленского перед делегатами съезда выступил глава партии Дмитрий Разумков. Он в общих чертах озвучил цели, которые ставит перед собой политсила. Разумков отметил отмену депутатской неприкосновенности, борьбу с коррупцией, отмену ненужных функций государства, проведение налоговой, медицинской и образовательной рефом. Также, по словам Разумкова, необходима новая культурная политика. "Чтобы религия, язык и культура не были для нас источником раскола. Хватит политикам использовать эти темы", - сказал Разумков.

Далее была представлена первая двадцатка партии на выборах в парламент. В нее вошли:

1. Разумков Дмитрий Александрович - председатель партии "Слуга народа".
2. Стефанчук Руслан Алексеевич - доктор юридических наук.
3. Венедиктова Ирина Валентиновна - доктор юридических наук.
4. Арахамия Давид Георгиевич - предприниматель, волонтер.
5. Янченко Галина Игоревна - эксперт по вопросам антикоррупционной политики.
6. Федоров Михаил Альбертович - руководитель digital-направления партии "Слуга народа".
7. Корниенко Александр Сергеевич - руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа".
8. Красносельская Анастасия Олеговна - эксперт по налоговому законодательству.
9. Ткаченко Александр Владиславович - медиаменеджер.
10. Беленюк Жан Венсанович - борец греко-римского стиля, чемпион мира.
11. Бабак Сергей Витальевич - эксперт по вопросам образования.
12. Криклий Владислав Артурович - кандидат экономических наук.
13. Шуляк Елена Алексеевна - эксперт в области девелопмента и строительства.
14. Наталуха Дмитрий Андреевич - общественный и политический деятель, правозащитник.
15. Ясько Елизавета Алексеевна - кинопродюсер.
16. Оржель Алексей Анатольевич - эксперт в области топливно-энергетического комплекса.
17. Герус Андрей Михайлович - эксперт по вопросам энергетики.
18. Радуцкий Михаил Борисович - эксперт в области медицины, врач.
19. Монастырский Денис Анатольевич - эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем.
20. Гетманцев Даниил Александрович - эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права.

Источник: https://censor.net.ua/n3131378
 
 
 Топ комментарии
 
ТАКОГО одновременного наплыва полудурков и хитрожопых киевский ботсад ещё не видел. В Киеве проходит съезд партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 6930
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Что пишут в Израиле (!!!) о своем соплеменнике:
У Києві відбувається з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5306
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Слетелись на съезд ЗЕлёные клоЗЕтные мухи сидящие на навоЗЕ. Будут жужать о том, что шоколад Порошенка это говно, а ГОВНО ЗЕбила это шоколад
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весь этот список ни что иное ,как ребрендинг партии рыгыонов
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Пустопорожний трёп.
Всё решает экономика и финансы, в которых ********* ничего не рубит.
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За бугром ? ..Красти ще не навчились !? Разумков, Ткаченко, Беленюк: "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено) - Цензор.НЕТ 793
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Поправьте 8 пункт плиз, указана Красносильская, даже имени нет, понимаю, что вы торопились предоставить актуальную информацию, но всё же. Заранее мерси.
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Що можна чекати від цьоі клоунади ? .. турніри по тенісу .., чи пітніки на природі ..
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Танок по граблях у вигляді ліпиння з лайна "партії під пріпіздєнта" розпочався, чим закінчиться заздалегідь відомо - ненавистю до чергового пріпіздєнта і його банди, у яку абсолютно неодмінно перетворюється чергова тимчасова структура під назвою "партія пріпіздєнта".
P.S. Я бачу, не тільки Порошенко не зрозумів, чому програв, але й Зеленський не розуміє, чому виграв, бо почав копіювати шлях до фіаско свого переможеного опонента буквально в дрібницях....
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грядет Майдан!!!вижу ЗЕбилоиды таки окончательно решили слить мою Украину!!!
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де можна повний список кандидатів Слуги народа прочитати?
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А мне все нравится, буду с семьей и соседями голосовать за партию Зеленского как и на выборах президента. Даже если объявят по всем каналам что он детей поедает живьем!
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Новая партия, новые лица. Украина уверенно шагает в завтрашний день.
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или это шаг назад? Об уверенности рано говорить....только неразбериха, хаос и старые лица в зеленой обвертке.
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Звернення до 8% українців, які згідно з останніми соцопитуваннями збираються на парламентських виборах голосувати за сученого Петрового "ПЄСа" Разумков, Ткаченко, Беленюк - "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено) - Цензор.НЕТ 2122 ..Разумков, Ткаченко, Беленюк - "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено) - Цензор.НЕТ 6286
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Ребята порохоботы , впереди выборы ! ЗЕ и так зайдет . тут или 30 % или 50 % . То давайте проголосуем за Гриценко , , Смешко , Вакарчука . Юлю . и кто там от правых Азов или Свобода ? ПЕС и ПУССи -идут нахер . Как вы на такое смотрите ?
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"ПЕС и ПУССи -идут нахер ."

да и ты иди туда же.
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вот і путін тоже самає гаваріт... - хто угодна тока ні парашенка!....а да таво - хто угодна тока ні ющінка!
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хутин манипулирует сознанием от обратного . Реально и не секрет для ведущих политологов , что Пепа его( хутина ) кандидат , а тут несчастье ЗЕ прошел .
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Без разницы. Никто из них не выложит из кармана $ 15 лярдов в год, чтобы избежать экономического краха.
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разница есть , что бы не рвать общество на Пепу и ЗЕ ( против пепы ) А то что кризис будет и дефолты , то я в этом никогда не сомневался , при таких то ворах .Кредиты МВФ - лишь отложенный дефолт .
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При Порохе дефолта не было. Население должно убедиться, через пустой холодильник, что предательство - это очень плохо.
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Посмотрел я на этот шАбаш.

И пришел к выводу: 25% население Украины - это, действительно, ЭЛИТА!
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Після збиговище, грандіозний соло-концерт - гарант та рояль...
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Ну ничего так ,, хорошая клованда .! Одни выдающиеся политики , профи ,, Жан Беленюк например . Разумков, Ткаченко, Беленюк: "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено) - Цензор.НЕТ 3251.Очередной - "козак Гаврылюк ".

Как Гепа говорил какому то депутату , ты просто - кнопка .
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Смотрю на название,и понимаю, это название выбрано ИМЕННО В ИЗДЕВКУ НАД НАРОДОМ.Которого они уже имеют целый месяц.
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У цьому нема нічого видатного чи успішного, чи навіть корисного. Звідки стільки шуму з такої маленької події?
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вы просто не знакомы с черными евреями..)))
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Посмотрела прямую трансляцию, из 20 не всех знаю. Темнокожий спортсмен тоже не совсем понятен.

Но очень понравилось, что это нормальные все живые люди, а не партийные функционеры из нафталина.

И второй момент, который в конце озвучил Разумков. О пост-праймериз. О том что список будет выложен полностью и если о ком-то есть достоверная информация нехорошо характеризующая, обращайтесь. Журналисты, общественность, давайте знать!

👍🏻
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Знаю Анастасію Красносільську - дуже грамотний експерт Центру протидії корупції. Можливо стане нашою Лаурою Ковеші.
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Про Стефанчука без гугла нічого не кажу. А 4-й номер (Давид Арахамія) - виявляється це справжнє ім'я Давида Брауна, відомого волонтера ("Народний проект")
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есть хорошая новость...

Разумков, Ткаченко, Беленюк: "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено) - Цензор.НЕТ 145 bamr‏ @bamr69 14 ч.14 часов назад
В этой победе есть и наша частичка. Не останавливаемся , продолжаем работать.

Разумков, Ткаченко, Беленюк: "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено) - Цензор.НЕТ 4014
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Да никакого запрета не было, порохоботы сами придумали и разогнали эту новость, а после официального опровержения пытаются делать хорошую мину при плохой игре.
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будуть писати що врятували Україну від проросійського реваншу
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Ворьё не может понять, почему они проиграли, почему люди не хотят чтобы они воровали. Ворьё было уверено, что народ тупой, недаром ворьё себя элитой называло, с надменной рожей на ворованные деньги мимо в лимузинах проезжало. А тут упс, наёух послали, уверен так и не поймет, они уверены что все кто их ненавидит - все дебили или зебили, пусть так. Но воры - в жопе и скоро как говорит Зеленский по камерам пойдут, счастливого пути.
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Именно поэтому, Полтава записал видеообращение к Вакару, шоб тот вступил в обновленный БПП и не морочил голову?
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Не дивно, що так довго цей список скривали ...
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Александр Ткаченко, это тот, который гендиректор 1+1?
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Нет, он гендиректор телеканала Коломойского Г+Г.
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ЗЕДЕБИЛЫ, И ВЫ МНЕ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО ВО ЭТОТ ОБСОС, С ТАКИМ ПРОШЛЫМ, БУДЕТ СТРОИТЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ УКРАИНУ И НЕ БУДЕТ ВОРОВАТЬ? Разумков, Ткаченко, Беленюк: "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено) - Цензор.НЕТ 6219




Батько. Дмитро Разумков є старшим сином покійного першого помічника 2-го президента України Леоніда Кучми Олександра Разумкова. Коли народився Дмитро батько працював у Дніпропетровському обласному комітеті ЛКСМУ та у ідеологічному відділу ЦК ЛКСМУ[2].

У 2006-2010 роках був членом Партії регіонів.
У 2010-2014 роках працював з Сергієм Тігіпком, з яким знався ще батько Дмитра ще з часів роботи у Дніпропетровському комсомолі і якого запропонував на посаду віце-прем'єра в уряд Павла Лазаренка.


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Здорово истерит шоколадная часть электората, все никак не найдут к чему подкопаться - новые лица им не так, нет опыта в политике, старые лица тоже не так - они уже замазаны.
Ну ничего, следующие парламентские выборы нанесут еще один серьезный удар по их психическому состоянию.
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тупість,хамство,агрессія,накликання на Україну всіх бід -стали визітівкою порохоботства,місце сивочолого коррупціонера на смітнику історії
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Выпускай порохососов...
Сейчас своим шоколадным гноем начнут брызгать
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НЕ НУЖНО НИ ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ, ЧТО ТУТ ПИШУТ ПОРОХОБОТЫ И ИМ ПОДОБНЫЕ!, У ШТАБЕ ПОРОШЕНКА СДЕЛАЛИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЧТО ОНИ ПРОИГРАЛИ ВЫБОРЫ, ПО ПРИЧИНЕ, ЧТО ОНИ ПЛОХО СРАБОТАЛИ В ИНЕТЕ - ВОТ ОНИ ТЕПЕРЬ НАВЁРСТЫВАЮТ- КАК ОНИ СЧИТАЮТ УПУЩЕННОЕ.
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У соево - барыжной шоблы и мокшанских ушлепков подгорает конкретно... Разумков, Ткаченко, Беленюк: "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено) - Цензор.НЕТ 1624
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Практически ни о ком ничего не знаю, или даже не слышал. Может с одной стороны это и плохо, но в нашей действительности "мама не горюй", пусть хоть так, пусть у людей хоть пару месяцев надежда будет, чем со старыми о которых "достраково" все уже ясно. Еще раз обидно что Славик не пошел на президентские выборы, расклад сейчас был бы совершенно иным. ( Мне вот интересно, но только "по чесноку" , какая пад-а его отговорила не идти тогда на выборы. Хотя догадки по этому вопросу имеются, но как говорится , доказательств нет к делу не подошьешь.
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Огласите весь список!!!!.Ниже по списку там -дно!!
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Только полные идиоты могут лить грязь на молодых ребят вместо того , чтобы хоть словом им помочь.Как горько видеть (читая написанное) , сколько же в нашей стране мудаков. И кредо этих мудаков: зависть, злость, мерзость и т.д. ЗЕ, только вперед, не обращайте внимания на мудней, их к большому сожалению еще много очень. РЕБЯТА, но 73% с вами!
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Соевые,шляхуйтэ своим путем,не путайтесь под ногами у Украины.
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Обычная партия, ничем не отличается от других, состав в партии "Голос" намного поинтересней смотрится,
І в Порошенка там тоже сильна команда і давайте не критикуйте команда дійсно достойна.
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ПЕС возглавит лидер партии марадер -Петр Порошенко.
Второй номер - со справкой от психиатра -председательВерховной Рады Андрей Парубий.
Третий - первый заместитель председателя Верховной Рады -подстилка Ирина Геращенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазумков, Ткаченко, Беленюк, - "Слуга народа" представила первую двадцатку (обновлено). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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