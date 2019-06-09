 Разумков, Ткаченко, Беленюк, - "Слуга народа" представила первую двадцатку (обновлено). ВИДЕО

Съезд вел глава партии Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ.
Первым на съезде выступил президент страны Владимир Зеленский. "Это точно моя речь, а не Петра Алексеевича?" - пошутил он, выйдя на сцену.
Зеленский заявил, что депутаты его политсилы идут в парламент не для того, чтобы красть - потому что за это будут сажать. По словам главы государства, их цель - изменить систему.
"Слуга народа - это не бренд. Слуга народа - это наше мировоззрение. Система пока еще в нокдауне. Мы предлагаем нокдаун. Мы сделаем это вместе. Мы сделаем их еще раз", - сказал Зеленский.
После Зеленского перед делегатами съезда выступил глава партии Дмитрий Разумков. Он в общих чертах озвучил цели, которые ставит перед собой политсила. Разумков отметил отмену депутатской неприкосновенности, борьбу с коррупцией, отмену ненужных функций государства, проведение налоговой, медицинской и образовательной рефом. Также, по словам Разумкова, необходима новая культурная политика. "Чтобы религия, язык и культура не были для нас источником раскола. Хватит политикам использовать эти темы", - сказал Разумков.
Далее была представлена первая двадцатка партии на выборах в парламент. В нее вошли:
1. Разумков Дмитрий Александрович - председатель партии "Слуга народа".
2. Стефанчук Руслан Алексеевич - доктор юридических наук.
3. Венедиктова Ирина Валентиновна - доктор юридических наук.
4. Арахамия Давид Георгиевич - предприниматель, волонтер.
5. Янченко Галина Игоревна - эксперт по вопросам антикоррупционной политики.
6. Федоров Михаил Альбертович - руководитель digital-направления партии "Слуга народа".
7. Корниенко Александр Сергеевич - руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа".
8. Красносельская Анастасия Олеговна - эксперт по налоговому законодательству.
9. Ткаченко Александр Владиславович - медиаменеджер.
10. Беленюк Жан Венсанович - борец греко-римского стиля, чемпион мира.
11. Бабак Сергей Витальевич - эксперт по вопросам образования.
12. Криклий Владислав Артурович - кандидат экономических наук.
13. Шуляк Елена Алексеевна - эксперт в области девелопмента и строительства.
14. Наталуха Дмитрий Андреевич - общественный и политический деятель, правозащитник.
15. Ясько Елизавета Алексеевна - кинопродюсер.
16. Оржель Алексей Анатольевич - эксперт в области топливно-энергетического комплекса.
17. Герус Андрей Михайлович - эксперт по вопросам энергетики.
18. Радуцкий Михаил Борисович - эксперт в области медицины, врач.
19. Монастырский Денис Анатольевич - эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем.
20. Гетманцев Даниил Александрович - эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права.
Всё решает экономика и финансы, в которых ********* ничего не рубит.
P.S. Я бачу, не тільки Порошенко не зрозумів, чому програв, але й Зеленський не розуміє, чому виграв, бо почав копіювати шлях до фіаско свого переможеного опонента буквально в дрібницях....
да и ты иди туда же.
И пришел к выводу: 25% население Украины - это, действительно, ЭЛИТА!
Как Гепа говорил какому то депутату , ты просто - кнопка .
Но очень понравилось, что это нормальные все живые люди, а не партийные функционеры из нафталина.
И второй момент, который в конце озвучил Разумков. О пост-праймериз. О том что список будет выложен полностью и если о ком-то есть достоверная информация нехорошо характеризующая, обращайтесь. Журналисты, общественность, давайте знать!
👍🏻
bamr @bamr69 14 ч.14 часов назад
В этой победе есть и наша частичка. Не останавливаемся , продолжаем работать.
СкабееваМосейчук с 1+1?
Вчора о 11:52
Знімають з поїздів і відправляють в депутати
Батько. Дмитро Разумков є старшим сином покійного першого помічника 2-го президента України Леоніда Кучми Олександра Разумкова. Коли народився Дмитро батько працював у Дніпропетровському обласному комітеті ЛКСМУ та у ідеологічному відділу ЦК ЛКСМУ[2].
У 2006-2010 роках був членом Партії регіонів.
У 2010-2014 роках працював з Сергієм Тігіпком, з яким знався ще батько Дмитра ще з часів роботи у Дніпропетровському комсомолі і якого запропонував на посаду віце-прем'єра в уряд Павла Лазаренка.
Ну ничего, следующие парламентские выборы нанесут еще один серьезный удар по их психическому состоянию.
Сейчас своим шоколадным гноем начнут брызгать
І в Порошенка там тоже сильна команда і давайте не критикуйте команда дійсно достойна.
Второй номер - со справкой от психиатра -председательВерховной Рады Андрей Парубий.
Третий - первый заместитель председателя Верховной Рады -подстилка Ирина Геращенко.