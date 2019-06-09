 Разумков, Ткаченко, Беленюк, - "Слуга народа" представила первую двадцатку (обновлено). ВИДЕО

Съезд вел глава партии Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ.

Первым на съезде выступил президент страны Владимир Зеленский. "Это точно моя речь, а не Петра Алексеевича?" - пошутил он, выйдя на сцену.

Зеленский заявил, что депутаты его политсилы идут в парламент не для того, чтобы красть - потому что за это будут сажать. По словам главы государства, их цель - изменить систему.

"Слуга народа - это не бренд. Слуга народа - это наше мировоззрение. Система пока еще в нокдауне. Мы предлагаем нокдаун. Мы сделаем это вместе. Мы сделаем их еще раз", - сказал Зеленский.

После Зеленского перед делегатами съезда выступил глава партии Дмитрий Разумков. Он в общих чертах озвучил цели, которые ставит перед собой политсила. Разумков отметил отмену депутатской неприкосновенности, борьбу с коррупцией, отмену ненужных функций государства, проведение налоговой, медицинской и образовательной рефом. Также, по словам Разумкова, необходима новая культурная политика. "Чтобы религия, язык и культура не были для нас источником раскола. Хватит политикам использовать эти темы", - сказал Разумков.

Далее была представлена первая двадцатка партии на выборах в парламент. В нее вошли:

1. Разумков Дмитрий Александрович - председатель партии "Слуга народа".

2. Стефанчук Руслан Алексеевич - доктор юридических наук.

3. Венедиктова Ирина Валентиновна - доктор юридических наук.

4. Арахамия Давид Георгиевич - предприниматель, волонтер.

5. Янченко Галина Игоревна - эксперт по вопросам антикоррупционной политики.

6. Федоров Михаил Альбертович - руководитель digital-направления партии "Слуга народа".

7. Корниенко Александр Сергеевич - руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа".

8. Красносельская Анастасия Олеговна - эксперт по налоговому законодательству.

9. Ткаченко Александр Владиславович - медиаменеджер.

10. Беленюк Жан Венсанович - борец греко-римского стиля, чемпион мира.

11. Бабак Сергей Витальевич - эксперт по вопросам образования.

12. Криклий Владислав Артурович - кандидат экономических наук.

13. Шуляк Елена Алексеевна - эксперт в области девелопмента и строительства.

14. Наталуха Дмитрий Андреевич - общественный и политический деятель, правозащитник.

15. Ясько Елизавета Алексеевна - кинопродюсер.

16. Оржель Алексей Анатольевич - эксперт в области топливно-энергетического комплекса.

17. Герус Андрей Михайлович - эксперт по вопросам энергетики.

18. Радуцкий Михаил Борисович - эксперт в области медицины, врач.

19. Монастырский Денис Анатольевич - эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем.

20. Гетманцев Даниил Александрович - эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права.