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 Зеленский пообещал представить на съезде партии "Слуга народа" список, который "всем понравится"

Участники и гости собираются на съезд партии "Слуга народа" в ботаническом саду им. Гришко в Киеве. Президент Владимир Зеленский пообещал представить список кандидатов в народные депутаты, который всем понравится.

Глава государства ожидает начала съезда партии "Слуга народа" на территории Национального ботанического сада им. Гришко в Киеве в фургончике с надписью "Телевидение", который он показал журналистам перед началом съезда. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский вышел к ожидавшим его журналистам и пригласил посмотреть, где он готовится к своему выступлению, провел мини-экскурсию.

После того, как журналисты вышли, Зеленский обратился к журналистке издания "Новое время" Кристине Бердинских с вопросом, стоило ли ее включить в список партии "Слуга народа", "чтобы вы сразу понимали, что происходит, вы бы контролировали". На это журналистка ответила, что не имеет такого желания: "Я хочу контролировать власть в целом - власть меняется, а мы работаем".

Читайте на Цензор.НЕТ: Съезд "Слуги народа" перенесен на воскресенье из-за большого количества анкет желающих баллотироваться по мажоритарке

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от съезда партии "Слуга народа", Зеленский сказал: "Я думаю, что будет нормальное настроение. Вам всем понравится. Вам всем понравятся люди (в списке партии. - Ред.)".

В воскресенье на территории Национального ботанического сада им. Гришко в Киеве пройдет съезд партии "Слуга народа". Возле служебного входа журналистов встречают гольфкары, которые доставляет гостей и участников съезда к месту проведения - конструкции со сценой в глубине ботанического сада. Под тентом установлена сцена, а также зона отдыха с прохладительными и горячими напитками и закусками.

Также на Цензор.НЕТ: На вступление в партию "Слуга народа" подано более 20 тысяч заявок, - Разумков

На съезде уже прибыли представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, заместитель главы администрации президента Кирилл Тимошенко, также среди делегатов замечен участник "Студии "Квартал 95" Юрий Корявченко (псевдоним Юзик).

Позже приехали глава администрации президента Андрей Богдан и врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Источник: https://censor.net.ua/n3131377
 
   
 Топ комментарии
 
Петро Порошенко: - "Вы выбираете 95 квартал. Мы выбираем 95 бригаду ВСУ.!!!.." Слава Украине!
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Зеленский пообещал представить на съезде партии "Слуга народа" список, который "всем понравится" - Цензор.НЕТ 8064 Хроники Хунты@JuntaChronicles

Пресс-секретарь Зеленского и вся его команда изо всех сил пытаются показать, что Клоун не предатель, а просто идиот, которого всё время не так понимают. Не выйдет, сволочи! Мы всё знаем! Он и идиот и предатель.
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Точно, 70 років генетичного відбору даром не пройшло.
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Кому нужны твои списки, Вова. Ты скажи: кто тебе деньги даст. Чтобы дефолта избежать. Потому что дефолт - это совсем не то что вы с Беней себе вообразили. Вы думали что это просто способ скупить активы по дешёвке. Нет, господин президент. Не дай вам Бог увидеть: что будет, если состоится дефолт.
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основное жизненное кредо старых дев-всем понравиться .потому и остаются пр разбитом корыте.
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Список понравится всем ? Очень интересно ... Будут также довольны списком коммунисты , регионалы , олигархи и прочие жулики - враги Украины ...
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сомневаюсь .что всем понравиться ! Смешно , Вакарчук ,Садовый тоже так говорили ,а в итоге ? За ПЕС и ПУСсси я вообще молчу , вор на воре , вата на вате . в перемежку с правыми .
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Хто зараз пам'ятає Партію Зелених?
І чим запам'ятались?
Мені тим що в перший день новообраній Ради приїхали на лісапетах. Відчуваєте аналогію?
Всі останні дні своєї каденції їздили на Мерседесах.
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Голос більше відбере від ЄС.А шо не так... Ну ось чоловік поділився наболілим :https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2758642440876776&id=100001931419339
Все не так.
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После того, как журналисты вышли, Зеленский обратился к журналистке издания "Новое время" Кристине Бердинских с вопросом, стоило ли ее включить в список партии "Слуга народа", "чтобы вы сразу понимали, что происходит, вы бы контролировали". На это журналистка ответила, что не имеет такого желания: "Я хочу контролировать власть в целом - власть меняется, а мы работаем".

============Как-то мне в руки попалась книга росс. журналистки из
«кремлевского пула» Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера» . И вот наблюдаю сейчас те же кремлевские технологии, Зебил формирует Зепул журнашлюшек.

Цитата из книги:

Вскоре Лондон
показался мне санаторием. В городе Балтийске, куда меня с подозрительной
любезностью аккредитовали освещать однодневный визит Путина, президентская
пресс-служба опробовала на мне новый вид психической атаки.Единственным
мероприятием, на которое там пустили прессу, оказался обед с Путиным на военном
корабле, в открытом море. Журналистов должны были доставить на корабль на
специальном катере.Но когда я попыталась в него сесть, дорогу мне преградил
сотрудник пресс-службы Максим Терноушко:- Извини Лена, там больше мест нет.Сценка
получилась в духе безвкусных гротескных фелинниевских фильмов: я стою на
пристани, одна, полупустой катер отплывает, а из иллюминаторов высовываются
коллеги-журналисты, провожая меня самодовольными улыбками.Самостоятельно уехать
из военного городка, где мы находились, я просто физически не могла и вынуждена
была пять часов просидеть в автобусе, ожидая, пока закончится большая жратва
другого режиссера.По возвращении первым ко мне подошел Саша Будберг из
Московского комсомольца и, в буквальном смысле выковыривая из зубов остатки еды
(то спичкой, то пальцем), довольно поинтересовался:- Ну как провела время,
независимая журналистка?А работник пресс-службы Терноушко, не пустивший меня по
команде начальства на катер, чуть покраснев, с деланной заботой в голосе
спросил:- Леночка, тебе удалось хотя бы покушать?

Это только один эпизод из многих как Кремль прикармливал журналистов.
Прикармливал в самом прямом смысле.
Источник: https://censor.net.ua/n3131377
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если его шлюхо-пресс секретарь с кацапстана, то и к гадалке не ходи откуда остальные дровишки
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В отличие от неадекватов, которые голосовали за зелень, 25% выбирали то, что было наилучшим среди худшего.

25% прекрасно знают и знали ошибки Порошенко (или не ошибки?): границы с агрессором рф перекрыты не были. Не были закрыты абсолютные дегенераты в даунбаце и крымнашем - границы с этими неадекватными закрыты не были. оппблок не был затаскан по судам так, чтобы им отбить охоту быть в ВР.

Но внешняя политика Порошенко было отработана на 100%. Хоть какой-то плюс.

Но голосовать за неадекватного клоуна, который имитировал игры половыми органами на рояле?????

Тут в голове вообще надо иметь полное отсутствие головного мозга или ненавидеть Украину.
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с нраницей с кацапстаном есть маленький трабел. После закрытия гриницы вато-заробитчане вынуждены будут покинуть раху, и куда их всех девать? Лишний социальный напряг, а оно власти надо? А нам?
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Логично.
Но я думаю, что они бы не вернулись.
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думаю, что вы ошибаетесь, клоун к сожалению адекватный и зе-команда вполне адекватна и хорошо управляема, они пришли зарабатывать деньги. посмотрите на информационную составляющую: делается вброс (кем-то, не зелей) потом смотрят сколько народ схавает, если не схавали - следует ответ так называемой "команды-зе" - нет-нет, об этом не м.б. и речи. Кучма пошел лоббировать интересы Пинчука, такие люди даром никуда не ходят, я уже промолчу про возраст
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Виходячи з міркувань стратегії головнокомандувача, розроблена ******* модифікація танку Оплот - "ВолодиМИР-ЗЕ", деякі секретні фото потрапили в пресу:


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конечно понравится - больше клоунов, больше телевизора и фейсбука
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И это ПРАВДА!
Красиво Зе отработал по пустым бошкам 73% лохтората.
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Я уже в восторге от его пресс-секретаря, который рассказывает про то, как ВСУ стреляет по школам и больницам
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после выборов в ЗРаду мы от этой ******* еще услышим и о "карателях донецкого народа"
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дааа ужжжж
Пусть мне послужит - туфли мне почистит, например.
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Какой прастой парєнь ! Нє то что етот напищєний Парашенко ! сразу відна-слуга народа !

Зеленський пообіцяв представити на з'їзді партії "Слуга народу" список, який "всім сподобається" - Цензор.НЕТ 1436
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В парламент !!! "Кто-то назначает на должности кадры из клоунов "95-го квартала", а для нас важнее те, кто прошел 95-ю бригаду. Каждый из наших кандидатов - звезда в своей области, а вместе они должны сформировать звездную команду, которая обеспечит Украине достойное место под звездами европейского флага", - завил 5-й президент Украины.
Так оно и есть команда ЗЕбилов это антиукраинское сборище состоящие их бандитов экс-рыгоАналов, украинофобов, клоунов,приближённых нового ...резидента в общем из продажной пророссийской своры слуг но не украинского народа, а слуг кремлёвских фашистов оккупантов и бандитов сепаратистов - террористов оккупированной "лугандонии"
И им продажным Иудам категорически нельзя быть в Раде, а точно что в кацапской Думе или среди главарей бандитов -коллаборационистов лугандонии"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский пообещал представить на съезде партии "Слуга народа" список, который "всем понравится"
 
 
 
 
 
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