 Зеленский пообещал представить на съезде партии "Слуга народа" список, который "всем понравится"

Глава государства ожидает начала съезда партии "Слуга народа" на территории Национального ботанического сада им. Гришко в Киеве в фургончике с надписью "Телевидение", который он показал журналистам перед началом съезда. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Зеленский вышел к ожидавшим его журналистам и пригласил посмотреть, где он готовится к своему выступлению, провел мини-экскурсию.
После того, как журналисты вышли, Зеленский обратился к журналистке издания "Новое время" Кристине Бердинских с вопросом, стоило ли ее включить в список партии "Слуга народа", "чтобы вы сразу понимали, что происходит, вы бы контролировали". На это журналистка ответила, что не имеет такого желания: "Я хочу контролировать власть в целом - власть меняется, а мы работаем".
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Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от съезда партии "Слуга народа", Зеленский сказал: "Я думаю, что будет нормальное настроение. Вам всем понравится. Вам всем понравятся люди (в списке партии. - Ред.)".
В воскресенье на территории Национального ботанического сада им. Гришко в Киеве пройдет съезд партии "Слуга народа". Возле служебного входа журналистов встречают гольфкары, которые доставляет гостей и участников съезда к месту проведения - конструкции со сценой в глубине ботанического сада. Под тентом установлена сцена, а также зона отдыха с прохладительными и горячими напитками и закусками.
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На съезде уже прибыли представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, заместитель главы администрации президента Кирилл Тимошенко, также среди делегатов замечен участник "Студии "Квартал 95" Юрий Корявченко (псевдоним Юзик).
Позже приехали глава администрации президента Андрей Богдан и врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов.
ЛЫСОГО!!!!
ЛЫСОГО!!!!
І чим запам'ятались?
Мені тим що в перший день новообраній Ради приїхали на лісапетах. Відчуваєте аналогію?
Всі останні дні своєї каденції їздили на Мерседесах.
Все не так.
============Как-то мне в руки попалась книга росс. журналистки из
«кремлевского пула» Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера» . И вот наблюдаю сейчас те же кремлевские технологии, Зебил формирует Зепул журнашлюшек.
Цитата из книги:
Вскоре Лондон
показался мне санаторием. В городе Балтийске, куда меня с подозрительной
любезностью аккредитовали освещать однодневный визит Путина, президентская
пресс-служба опробовала на мне новый вид психической атаки.Единственным
мероприятием, на которое там пустили прессу, оказался обед с Путиным на военном
корабле, в открытом море. Журналистов должны были доставить на корабль на
специальном катере.Но когда я попыталась в него сесть, дорогу мне преградил
сотрудник пресс-службы Максим Терноушко:- Извини Лена, там больше мест нет.Сценка
получилась в духе безвкусных гротескных фелинниевских фильмов: я стою на
пристани, одна, полупустой катер отплывает, а из иллюминаторов высовываются
коллеги-журналисты, провожая меня самодовольными улыбками.Самостоятельно уехать
из военного городка, где мы находились, я просто физически не могла и вынуждена
была пять часов просидеть в автобусе, ожидая, пока закончится большая жратва
другого режиссера.По возвращении первым ко мне подошел Саша Будберг из
Московского комсомольца и, в буквальном смысле выковыривая из зубов остатки еды
(то спичкой, то пальцем), довольно поинтересовался:- Ну как провела время,
независимая журналистка?А работник пресс-службы Терноушко, не пустивший меня по
команде начальства на катер, чуть покраснев, с деланной заботой в голосе
спросил:- Леночка, тебе удалось хотя бы покушать?
Это только один эпизод из многих как Кремль прикармливал журналистов.
Прикармливал в самом прямом смысле.
Источник: https://censor.net.ua/n3131377
25% прекрасно знают и знали ошибки Порошенко (или не ошибки?): границы с агрессором рф перекрыты не были. Не были закрыты абсолютные дегенераты в даунбаце и крымнашем - границы с этими неадекватными закрыты не были. оппблок не был затаскан по судам так, чтобы им отбить охоту быть в ВР.
Но внешняя политика Порошенко было отработана на 100%. Хоть какой-то плюс.
Но голосовать за неадекватного клоуна, который имитировал игры половыми органами на рояле?????
Тут в голове вообще надо иметь полное отсутствие головного мозга или ненавидеть Украину.
Но я думаю, что они бы не вернулись.
Красиво Зе отработал по пустым бошкам 73% лохтората.
Пусть мне послужит - туфли мне почистит, например.
Так оно и есть команда ЗЕбилов это антиукраинское сборище состоящие их бандитов экс-рыгоАналов, украинофобов, клоунов,приближённых нового ...резидента в общем из продажной пророссийской своры слуг но не украинского народа, а слуг кремлёвских фашистов оккупантов и бандитов сепаратистов - террористов оккупированной "лугандонии"
И им продажным Иудам категорически нельзя быть в Раде, а точно что в кацапской Думе или среди главарей бандитов -коллаборационистов лугандонии"