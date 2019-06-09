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 Политика Украины
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 Порошенко, Парубий, Забродский, Чийгоз: первая десятка "Европейской солидарности". ВИДЕО

Партийный список партии "Европейская солидарность" на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом стало известно на сегодняшнем съезде "Европейской солидарности", передает Цензор.НЕТ.

Кандидатов в народные депутаты на съезде "Европейской солидарности" представлял сам Порошенко. Их всех должен утвердить съезд партии.

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Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Далее в "пятерке" – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

На съезде также представили кандидатов в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева, волонтера-медика Яну Зинкевич, экс-губернатора Львовщины Олега Синютку, замглаву Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3131376
 
   
 Топ комментарии
 
Петя вирішив прикритися інвалідним візком Яни Зінкевич.. Дуже поважаю Яну, але закликаю не голосувати за петю.. петя - зло для України, таке ж самісіньке як і бойко-медведчук, як і вілкул-гєпа-труханов, як і грося.. На смітник ..
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зачем ему певица волонтер? хряк порошенко неплохо визжал перед стадионом - тыж мене пидманула, тыж мене пидвела Парубий, Геращенко, Джемилев: Порошенко представляет кандидатов в нардепы от "Европейской солидарности" - Цензор.НЕТ 2321, а танцевал то как, как мешок с гавном подпрыгивал Парубий, Геращенко, Джемилев: Порошенко представляет кандидатов в нардепы от "Европейской солидарности" - Цензор.НЕТ 6154 настоящий лидер соевых будочников Парубий, Геращенко, Джемилев: Порошенко представляет кандидатов в нардепы от "Европейской солидарности" - Цензор.НЕТ 2321
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Порошенко, Парубий, Геращенко, Чийгоз:.....

Мальдівська шлюха,дебіл із довідкою,повія-мінетчиця,шестірка шестірки.......Прямо цвіт бепепи! Парубій, Геращенко, Джемілєв: Порошенко представив першу десятку від "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 5582
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Ага,термінатор мля.... Порошенко, Парубій, Геращенко, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 2213Як ще муджабабайку не впихнули?
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у муджабаєва в останні дні були зауважені відхилення від курсу партії.. Порошенко, Парубій, Геращенко, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 7066
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Да???? І які?Хоча після його заяви про розстріли Українців я думаю що відхилення в нього вже давно,може навіть вроджені....Якого хріна йому в ********** не сиділось?
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Им больше подойдет название "Коррупционная солидарность"
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Эта срань должна уйти в небытие, желательно,-с посадками...Наворовали-предостаточно...Только за взрывы 5 армейских арсеналов и свинаргейт, барыга сесть должен..Воровская свинота, опять в Раду лезет.. Порошенко, Парубій, Геращенко, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 7729 Порошенко, Парубій, Геращенко, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 5187
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так уже весна прошла - всё,посадки закончены..
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А де Кононенко, Грановський, Свинарчук, генерал Демчина, Югась-пгокугась так купа ригів?
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волохов,А НЕ ПОШЕЛ БЫ ТЫ В ЖОПУ-КАЦАПСКИЙ ВЫБЛ""ДОК !!!!!!
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"Новые лица",о которых во время выборов перед вторым туром,торжественно вещал кондитер,на поверку оказались старыми протухшими яйцами.Одна рожа Парубия под вторым номером в списке,чего стоит.Ну и подстилка Геращенко-вишенка на торте.
Порохоботам придется потрудиться,что бы выдать всю эту "шушару" за новых людей.Боюсь даже пластика фэйса им не поможет.
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Услышал (первый в списке). Сделал выводы (лица все теже). Пенсионер, давай, досвидания!
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Именно тот случай, когда наличие нормальных людей в партии ничуть не меняет гнилой сути её создателя. Петя продолжает играть на слепом патриотизме небольшой части населения. Российский ватник и украинский порохобот это две полярности одного заблуждения. Путинцы и Петинцы это сиамские близнецы разделённые паребриком.)) 6-8%
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Три дебіла - то є сила! Це про першу трійку! Цікаво, знайдуться бажаючі за них проголосувати?
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нужно было хотя бы пересадку пола сделать
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протухшие свыни
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Треба визнати - в цілому непогана "вітрина" в "панамської Солідарності"! От якби ще Порошенка прибрати ))
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Так а в чем собственно обновление партии?
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Полный финиш, за этих Жить по-новому точно не стану голосовать.
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А що в нас можна воєнним бути депутатами?
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1)Список ЄС ,звичайно міг бути і кращий(в очах лохторату).. Але багато з тих ,кому пропонували,не погодився ,щоб не псувати карму..

2) чому список виявився настільки хороший(при відсутності Грановського,Кононенко,і решти злодійні). Тому ,що треба врахувати ЛИШЕ одну зараз мету Лідера Партії.
ПРИКРИТИ ВЛАСНУ СРАКУ НЕДОТОРКАНІСТЮ.
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Ах, какая пария,
Мне бы такую...
Все страны Европы, да что там Европы, всего мира, люто завидуют,что у них нет такой партии с такими "лидерами". Порошенко, Парубій, Геращенко, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 4781
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Парашенко как паршивая овца у своего стада )) Ведет на бойню и бесславие.
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Pigs (Three Different Ones) (оригинал Pink Floyd) .

Свиньи (три разные)

Big man, pig man, ha ha, charade you are

Большой человек, человек-свинья, ха ха, вот вам шарада.

You well heeled big wheel, ha ha, charade you are

Ты накренил большой штурвал, ха ха, вот вам шарада.

And when your hand is on your heart

И когда твоя ладонь на сердце,

You're nearly a good laugh

Ты почти что смешон.

Almost a joker

Едва ли не шутник,

With your head down in the pig bin

С головой, опущенной в свиное корыто,

Saying "keep on digging"

Ты говоришь: "продолжим копаться".

Pig stain on your fat chin

Поросячьи помои на твоем жирном подбородке.

What do you hope to find?

Что же ты надеешься найти?

When you're down in the pig mine

Когда ты опускаешься до свинского мышления,

You're nearly a laugh

От тебя почти что смешно,
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думаю,тутдоречніша інша пісня..
ТИм ,хто зараз повязав долю з ЄС Порошенко Порошенко, Парубій, Геращенко, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 9918
rammstein heirate mich

Man sieht ihn um die Kirche schleichen
Seit einem Jahr ist er allein
Die Trauer nahm ihm alle Sinne
Schläft jede Nacht bei ihrem Stein
Dort bei den Glocken schläft ein Stein
Ich alleine kann ihn lesen
Und auf dem **** der rote Hahn
Ist seiner Zeit dein Herz gewesen
Die Furcht auf diesen **** gespießt
Geh ich nun graben jede Nacht
Zu sehen was noch übrig ist
Von dem Gesicht, das mir gelacht

Возле церкви он молча кружит,
Он целый год один живет.
Боль поглотила его чувства,
Он у надгробья ночью ждет...

У колокольни камень спит.
Эпитафию читаю,
А на ограде спит петух,
Здесь раньше было сердце, знаю.

Я страхом был прикован здесь,
Копаю каждую я ночь,
Чтоб посмотреть на то лицо,
Что улыбалось мне давно.

У колокольни проходит вся ночь
Среди червей, одинокий как зверь
Жду я, когда же закончится день
Второй лишь раз, стань же моей!

Выйди за меня
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ирка-манипуляция наманипулирола третье место (а де женщина 3-го тысячелиття)
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далі по списку..35-та ))

Наступна прокинута Пєтєю після Олєшка... ))
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....Побачить цю падлюку на параші, за грою в півника з неголеним убивцей....
Лесь Подерв'янський
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Шо это за жабуарий стецьки ? Первая тройка это вааще песец , остальные для статистики .
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Зебели, идет ваш приговор. Раньше или позже вы сами же за него проголосуете. Было бы лучше, если раньше. Но будет позже, когда вы поумнеете, а на это требуется время. Такова реальность, но ничего. Это лучше, чем никогда.
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Доброго шляху! а громадяне України підтримають Порошенко, а населення за малороссію
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За участие в политических процессах нынешний командующий десантно-штурмовых войск Забродский должен быть немедленно переведен в бывшие ! Надеюсь, Верховный это понимает.
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весь мусор и говно собралось в одном месте
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Партия "Коррупционная солидарность" имени Петра Порошенко.
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Где ты там хоч одного коррупционнера увидел?
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Ого и Михаил Забродский там, кстати очень уважаемый чувак.
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Читаю більшість дебілкуватих "коментаторів"і прихожу знову ж до Шевченка-"Докотилась Україна до самого краю... Суцільне хамство,невігластво,тупість і ненависть,Схаменіться виродки і різного розливу зайди на цій священній землі,бо ненависть, обовязково, буде покарана, і не важно в якому поколінні.Слава Україні!
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Настоящие патриоты должны поддержать этих людей.
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Партия Европейская Солидарность, сокращенно ПЕС, вступай в партию, стань псом Пети.
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Читаю більшість дебілкуватих "коментаторів"і прихожу знову ж до Шевченка-"Докотилась Україна до самого краю... Суцільне хамство,невігластво,тупість і ненависть,Схаменіться виродки і різного розливу зайди на цій священній землі,бо ненависть, обовязково, буде покарана, і не важно в якому поколінні.Слава Україні!
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Согласитесь команда Порошенка пока лучшая,ещё бы сюда С. Притулу вообще бы цены не было, ну ничего "Голос" тоже неплохой выбор.
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Пять лет солидаризировались. Кому мало - может продолжить
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Чому стару назву змінили?
Блок Панамських Патріотів - це була сама суть цього кагалу...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко, Парубий, Забродский, Чийгоз: первая десятка "Европейской солидарности". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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