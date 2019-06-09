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Все про:Порошенко (17579) Европейская Солидарность (6)

 Порошенко, Парубий, Геращенко, Чийгоз: первая десятка "Европейской солидарности". ВИДЕО

Партийный список партии "Европейская солидарность" на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом стало известно на сегодняшнем съезде "Европейской солидарности", передает Цензор.НЕТ.

Кандидатов в народные депутаты на съезде "Европейской солидарности" представлял сам Порошенко. Их всех должен утвердить съезд партии.

Читайте также: Крымские татары будут баллотироваться в Раду по спискам шести проукраинских и проевропейских партий, - Чубаров. ВИДЕО

Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Далее в "пятерке" – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

На съезде также представили кандидатов в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева, волонтера-медика Яну Зинкевич, экс-губернатора Львовщины Олега Синютку, замглаву Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3131376
 
 
 Топ комментарии
 
зачем ему певица волонтер? хряк порошенко неплохо визжал перед стадионом - тыж мене пидманула, тыж мене пидвела Парубий, Геращенко, Джемилев: Порошенко представляет кандидатов в нардепы от "Европейской солидарности" - Цензор.НЕТ 2321, а танцевал то как, как мешок с гавном подпрыгивал Парубий, Геращенко, Джемилев: Порошенко представляет кандидатов в нардепы от "Европейской солидарности" - Цензор.НЕТ 6154 настоящий лидер соевых будочников Парубий, Геращенко, Джемилев: Порошенко представляет кандидатов в нардепы от "Европейской солидарности" - Цензор.НЕТ 2321
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опять пару певичек на подтаночвку, пару громких имен и остальные- сраные тупые хари, которые будут продолжать воровать.
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просто по факту, если взглянуть на результаты последнего соцопроса, то в списке проходящих в Раду партий просто физически пока что отсутствуют враждебные Коломойскому силы, кроме «Европейской солидарности».
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Герой войны, бывший комбриг 95-ки в ЕС это супер. Эт не Хомчак, который не знает, как бронижилет одеть. Рейд Забродского, это не Драп под Иловайском Хомчака.
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А герой войны законы писать умеет?
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А Парубій не горить і не тоне. Прагне докласти у скарбничку Петра 0,3 % рейтингу НФ?.
Втім це не компенсує відтік патріотично налаштованих виборців до Вакарчука. Повангуємо - якщо Петрові повезе,то ЄС подолає 5% барьєр.
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Все на ху вместе с Порошенко и Зеро !
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Вот тухлятина и привлекла стервятников.
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зачем ему певица волонтер? хряк порошенко неплохо визжал перед стадионом - тыж мене пидманула, тыж мене пидвела Парубий, Геращенко, Джемилев: Порошенко представляет кандидатов в нардепы от "Европейской солидарности" - Цензор.НЕТ 2321, а танцевал то как, как мешок с гавном подпрыгивал Парубий, Геращенко, Джемилев: Порошенко представляет кандидатов в нардепы от "Европейской солидарности" - Цензор.НЕТ 6154 настоящий лидер соевых будочников Парубий, Геращенко, Джемилев: Порошенко представляет кандидатов в нардепы от "Европейской солидарности" - Цензор.НЕТ 2321
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как бы ты не скулил соевый глист, мародеру порошенко это не поможет
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Канстантин, тобі нічого не допоможе, бо як сказав чоловік, ти - таки довбойoб.
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Я посмотрел и вернулось детское ощущение, что в доме есть взрослые и тебе ничего не угрожает.Всё, будет Украина.
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Ноев Ковчег. На нем все должны быть представлены.
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Ну хтось лідер будочників.Буває.Ну а ти,***********,підєр.Ну так трапилось.
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опять пару певичек на подтаночвку, пару громких имен и остальные- сраные тупые хари, которые будут продолжать воровать.
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У цієї певички інтелект вищий аніж у більшості з політиків.
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правильно надо било как зеленский полякову брать - как ушлепки зеленского
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А шо Зеленский Полякову взял? и пруфы есть?
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Ясько Елизавета Алексеевна - хучший вариант поляковой
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Что за бред? Где в опозиции к власти можно воровать?
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Петя вирішив прикритися інвалідним візком Яни Зінкевич.. Дуже поважаю Яну, але закликаю не голосувати за петю.. петя - зло для України, таке ж самісіньке як і бойко-медведчук, як і вілкул-гєпа-труханов, як і грося.. На смітник ..
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Ты тоже зло для Украины. Но, к сожалению, по закону нельзя тебя грохнуть.
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Якщо "грохати" за внутрішньополітичні вподобання то це звичвйний нацизм або більшовизм.
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Я это понимаю, потому и пишу что "по закону нельзя". А теперь объясни это же Опоблоку и Слуге Бени.
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Був момент в 2014 коли під шумок можна було грохнути бкдь кого, але....
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Нет, дорогой, не было такого момента. В 2014-ом большинство из нас были европейскими романтиками, это уже потом нас по обтесали дороги Донбаса и "братские объятья".
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Дивлячись звідки, в нас не було роздумів про "братів".
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Ты меня не понял. Я не о размышлениях о "братьях", я о том что они сделали нас закончеными циниками.
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Олександр Рем, ти молодчина! Особливо з месагою "Ты тоже зло для Украины. Но, к сожалению, по закону нельзя тебя грохнуть"

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правильно надо било кучму брать как зеленский
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Я думаю от петеной партии в парламент пройдет он и еще максимум 6 или 7 оновлених свинарчуков.
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Якщо долають 5 відсотковий бар'єр то вже проходить 15 депутатів, якщо не долають то тільки мажоритарка.
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Бедная Яна, сейчас зе-бенята вываляют в дерьме.............
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Меня больше интересует как они в дерьме будут валять Забродського.
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Им не привыкать, под копирку всё делают.
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А зачем его валять? Он уже сам себя вывалял, дав согласие участвовать в этом. Парубій, Геращенко, Джемілєв: Порошенко представив першу десятку від "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 1212 Ты где нибудь в цивилизованных странах ещё такое встречал, что бы действующий генерал баллотировался в парламент, да ещё и во время войны? "Герою" надоело воевать, решил отпетлять в депутаты, там кормят лучше? Парубій, Геращенко, Джемілєв: Порошенко представив першу десятку від "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 6739 Все до чего дотягивается ПоПА превращается в дерьмо соевый "шоколад".
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Пока ее только Петя в дерьме валяет
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не то что кандидаты от вована, правда?)

Бывший член организованной преступной группировки, а сейчас известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко купил себе место в партии «Слуга народа» и собирается баллотироваться от нее на выборах в Верховную Раду. Об этом пишет «Комментарий.ua».

«Даже не знаю - плакать или смеяться. Ревизор и владелец ресторанов Николай Тищенко, которого сейчас знают, как "Закусенца", а в 90-е ласково звали "Коля Оболонский". Так вот, Коля Тищенко, в прошлом член ОПГ, а сейчас известный бизнесмен, купил место в Зе!Команде», - сообщает источник издания.
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Ти хвора істото. Називати Яну, яка втратила на фронті ноги чи Софію Федину, яка пройшла Майдан і всі ці роки допомагає фронту мародерами може тільки кацапська мерзота.
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Ти идіот? В неї є ноги. Шо ти їй бажаєш? Вона в ДТП хребта поломала.
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Нащо йому Климпуш-Цинцадзе, це ж людина Пінчука.
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Только Европейская Солидарность!
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Забродский и Яна Зинкевич это реально круто...
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А почему такие порядочные люди согласились идти с такой партией?
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Я тебе расскажу, как работает жизнь.
Значение имеет позиция таких порядочных людей.
Попаболь интернет ноунейма Tina Maevskaja никакого значения не имеет.
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протухшие кандидаты с прошлой тусовки ... вор , олигофрен и шлюха прикрывшись новыми лицами хотят порсунуться в ВР
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У Петра в списку 3-4 респектабельних людини, у Славка - жодного.
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Только три? А где остальные респектабельные такие как грося, свынярчуки, гладковские, березенки, луценки?
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....в полях. Окучивают несознательных. Скоро жатва.
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Вони в зас(Ц)аді,ідуть своїм путьом... Порошенко, Парубій, Геращенко, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 6052В обхід!
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Ху-- там украинцы им доверяют, они их презирают , и желают чтоб этих тварей по столбам развешали)) президентские выборы тому подтверждение , а на парламентских этих тварей мало кто поддержит , и то те лишь, кто у кормушки)
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Хороший розстрільний список,хто виконувач? Можна я?
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И эти клоуны в таком составе хотят попасть к корыту ? Парубій, Геращенко, Джемілєв: Порошенко представив першу десятку від "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 9847
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Салат "Аля Рошен". Ингредиенты - САМ ( который вообще то в депутаты идти не собирается, говорит не по чину ему там разговоры разговаривать, так а в списке зачем тогда, развод для шоколадной публики) Старые лица ( ну из тех кто остался, потому что Грося и Виталя как видимо слиняли, Сеня и Пастор затихарились) Так що маемо, то маемо. Немного восточного колорита ( крымско татарского), это сейчас модно, судя по всем партиям. Ну и как всегда для украшения ( не более того) немного военных, майдановцев и активистов. Ну это так, дань традиции и воспоминания о "рЭволюционных годах" ( иначе какой из Пэти "рЭволюционер", смех и грех) В общем ничего нового и сколь нибудь неожиданного. Партия сохранения и безопасности САМОГО и его бизнеса., для другого она и не создается, хотя допускаю что туда по своей простоте попадут и достойные люди. Ну кто в своей жизни не ошибается, даже наступив на "грабли".
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Свинарчуки попали в первую десятку? Без них образ партии неполный.
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Мне "нравятся" наивные размышления о войне. Особенно "нравятся" размышления людей, которые никогда на войне не были.

Люди которые считают что война может скоро закончится, потому что политики договорятся - очень похожи на меня 25 лет назад. Тогда я тоже свято верил, что ещё полгодика, мы договоримся с Россией и все наши проблемы закончатся и я вернусь домой.
Но был в моей жизни один мудрый приятель, он тогда сказал фразу - если мы не смогли закончить войну за три недели, то мы закончим её через 50 лет. Я воспринял эту фразу через лет шесть. Половина этого срока который он отвёл, уже прошла.
Просто и в Украине многие должны осознавать - проблемы на Донбассе и ситуация с Крымом, это вызовы на многие годы вперёд. И нет в Украине человека, который прийдя во власть может решить эти проблемы в интересах Украины, при таком положении вещей в мире какими они есть сейчас. Если кто-то думает что будет иначе, заблуждается.
Но другая проблема зрелость общества и понимание реальных процессов. Тут сложнее, общество только начало взрослеть, и поэтому ведёт себя как ребёнок-подросток, требуя с политиков невозможного. А они (политики) так все любят свой рейтинг, что пытаются поддерживать иллюзии общества переходного периода, рассказывая впавшему в истерику обществу, что могут воплотить для них даже явно бредовые идеи.
В общем пока общество повзрослеет, оно успеет уничтожить не один десяток политиков, которые готовы подстраиваться, а не честно говорить с людьми, и не создавать идеи которые будут объединять общество.
P.S. Тарифы и цена на газ не может быть объединительной идеей. Это дорога в никуда.

Бачо Корчилава﻿
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Да,падаль колярованая ,пробы негде ставить ..
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Смотрел выступление Хряка на этом сходняке. Жалкое впечатление:весь дерганный,повизгивает,нервы-ни к черту. Клоун и наркоман в одном флаконе.
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Партия сбитых летчиков. Одна надежда на эпидемию склероза у всего населения.
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Веселится и ликует весь народ! Я - плякал...
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скопище гнидоподонкив - просто ненавижу подонкинскую мразь.
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Порошенко, Парубий, Геращенко, Чийгоз:.....

Мальдівська шлюха,дебіл із довідкою,повія-мінетчиця,шестірка шестірки.......Прямо цвіт бепепи! Парубій, Геращенко, Джемілєв: Порошенко представив першу десятку від "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 5582
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Эта срань должна уйти в небытие, желательно,-с посадками...Наворовали-предостаточно...Только за взрывы 5 армейских арсеналов и свинаргейт, барыга сесть должен..Воровская свинота, опять в Раду лезет.. Порошенко, Парубій, Геращенко, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 7729 Порошенко, Парубій, Геращенко, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 5187
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кубло исот: параша енка, уникальна гидота парубий - просто чмошник, неперевершена истота херащанка - гнида из наша украина. кунст камера подонков.
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А де Кононенко, Грановський, Свинарчук, генерал Демчина, Югась-пгокугась так купа ригів?
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"Новые лица",о которых во время выборов перед вторым туром,торжественно вещал кондитер,на поверку оказались старыми протухшими яйцами.Одна рожа Парубия под вторым номером в списке,чего стоит.Ну и подстилка Геращенко-вишенка на торте.
Порохоботам придется потрудиться,что бы выдать всю эту "шушару" за новых людей.Боюсь даже пластика фэйса им не поможет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко, Парубий, Геращенко, Чийгоз: первая десятка "Европейской солидарности". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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