 Порошенко, Парубий, Геращенко, Чийгоз: первая десятка "Европейской солидарности". ВИДЕО

Об этом стало известно на сегодняшнем съезде "Европейской солидарности", передает Цензор.НЕТ.
Кандидатов в народные депутаты на съезде "Европейской солидарности" представлял сам Порошенко. Их всех должен утвердить съезд партии.
Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Далее в "пятерке" – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.
На съезде также представили кандидатов в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева, волонтера-медика Яну Зинкевич, экс-губернатора Львовщины Олега Синютку, замглаву Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.
https://www.youtube.com/watch?v=3y2IkLSJors
https://www.youtube.com/watch?v=_5roQHM0kvM
https://www.youtube.com/watch?v=j25w-IMROBU
Втім це не компенсує відтік патріотично налаштованих виборців до Вакарчука. Повангуємо - якщо Петрові повезе,то ЄС подолає 5% барьєр.
дерьмосоевый "шоколад".
Бывший член организованной преступной группировки, а сейчас известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко купил себе место в партии «Слуга народа» и собирается баллотироваться от нее на выборах в Верховную Раду. Об этом пишет «Комментарий.ua».
«Даже не знаю - плакать или смеяться. Ревизор и владелец ресторанов Николай Тищенко, которого сейчас знают, как "Закусенца", а в 90-е ласково звали "Коля Оболонский". Так вот, Коля Тищенко, в прошлом член ОПГ, а сейчас известный бизнесмен, купил место в Зе!Команде», - сообщает источник издания.
Значение имеет позиция таких порядочных людей.
Попаболь интернет ноунейма Tina Maevskaja никакого значения не имеет.
А що тут думати?
Люди которые считают что война может скоро закончится, потому что политики договорятся - очень похожи на меня 25 лет назад. Тогда я тоже свято верил, что ещё полгодика, мы договоримся с Россией и все наши проблемы закончатся и я вернусь домой.
Но был в моей жизни один мудрый приятель, он тогда сказал фразу - если мы не смогли закончить войну за три недели, то мы закончим её через 50 лет. Я воспринял эту фразу через лет шесть. Половина этого срока который он отвёл, уже прошла.
Просто и в Украине многие должны осознавать - проблемы на Донбассе и ситуация с Крымом, это вызовы на многие годы вперёд. И нет в Украине человека, который прийдя во власть может решить эти проблемы в интересах Украины, при таком положении вещей в мире какими они есть сейчас. Если кто-то думает что будет иначе, заблуждается.
Но другая проблема зрелость общества и понимание реальных процессов. Тут сложнее, общество только начало взрослеть, и поэтому ведёт себя как ребёнок-подросток, требуя с политиков невозможного. А они (политики) так все любят свой рейтинг, что пытаются поддерживать иллюзии общества переходного периода, рассказывая впавшему в истерику обществу, что могут воплотить для них даже явно бредовые идеи.
В общем пока общество повзрослеет, оно успеет уничтожить не один десяток политиков, которые готовы подстраиваться, а не честно говорить с людьми, и не создавать идеи которые будут объединять общество.
P.S. Тарифы и цена на газ не может быть объединительной идеей. Это дорога в никуда.
Бачо Корчилава
Мальдівська шлюха,дебіл із довідкою,повія-мінетчиця,шестірка шестірки.......Прямо цвіт бепепи!
Порохоботам придется потрудиться,что бы выдать всю эту "шушару" за новых людей.Боюсь даже пластика фэйса им не поможет.