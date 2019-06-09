 "Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко

Об этом ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко, заявил на съезде политсилы в воскресенье, 9 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что его команда идет а Верховную Раду, "чтобы никто и никогда не развернул Украину назад в сторону России, чтобы никто не остановил нас на полдороге в Евросоюз и НАТО, чтобы раскрученный нами маховик европейской и евроатлантической интеграции точно не остановили ни внешние силы, ни внутренняя пятая колонна".

По словам Порошенко, "Европейская Солидарность" на сегодняшнем съезде утвердит свою программу и сегодня же подаст ее в ЦИК.

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"План действий по членству в НАТО должен быть получен не позднее 2023 года. И тогда же начать официальные переговоры о вступлении в ЕС. Если выполнить эту программу, к концу следующего десятилетия Украина имеет все шансы стать членом этих двух союзов ", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая решили сменить название политсилы на "Европейская Солидарность.

31 мая партию возглавил пятый президент Украины Петр Порошенко.

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