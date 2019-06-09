EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2556  154
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (17579) съезд (307) Европейская Солидарность (6)

 "Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко

Партия "Европейская солидарность" идет в парламент для того, чтобы не допустить реванша пророссийских сил и остановки Украины на полдороге в Евросоюз и НАТО.

Об этом ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко, заявил на съезде политсилы в воскресенье, 9 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что его команда идет а Верховную Раду, "чтобы никто и никогда не развернул Украину назад в сторону России, чтобы никто не остановил нас на полдороге в Евросоюз и НАТО, чтобы раскрученный нами маховик европейской и евроатлантической интеграции точно не остановили ни внешние силы, ни внутренняя пятая колонна".

По словам Порошенко, "Европейская Солидарность" на сегодняшнем съезде утвердит свою программу и сегодня же подаст ее в ЦИК.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"

"План действий по членству в НАТО должен быть получен не позднее 2023 года. И тогда же начать официальные переговоры о вступлении в ЕС. Если выполнить эту программу, к концу следующего десятилетия Украина имеет все шансы стать членом этих двух союзов ", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая решили сменить название политсилы на "Европейская Солидарность.

31 мая партию возглавил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Также на Цензор.НЕТ: Руководить штабом буду, но в списках партии – нет, - Березенко о "Европейской Солидарности"

Источник: https://censor.net.ua/n3131374
 
   
 Топ комментарии
 
Петя вирішив прориватися до омріяної недоторканості своєї жирної сраки, прикриваючись за інвалідним візком Яни Зінкевич.. При всій моїй повазі до Яни , закликаю - жодного голосу 21-липня за петю, за бойко-медведчука, за вілкула-гєпу-труханова, за гросю і за удар віталіка.. Все можна пережити - тільки не цих виродків..
 показать весь комментарий
 
сказал человек, при котором ни один матёрый сепар или рыг не был отправлен на зону..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он не поймёт, по причине своей умственной отсталости в развитии, от рождения, и желания иметь халяву. Пускай сам в говне, дети его в говне, но самое главное, для таких, как он, и ещё 71, 999999999%, обещание халявы.
 показать весь комментарий
 
 
Я очень даже неплохо себя чуствую. Говно это про вас
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порох с гонтаревой, гросей и ахметовим кинули юрлиц и вкладчиков искуственно обанкроченых банков на милиарды, людей на ротердам++++ и газ по космоценам.
 показать весь комментарий
 
 
это шо за юрлица пострадали?от роттердама,структуры коломойши?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПЕТЯ ЧМО соси у дохлой обезьяны
 показать весь комментарий
 
 
Ось що кажуть в Ізраїлі про Зеленського. А Ізраїль чудово знає, що таке війна, захист своїх земель і людей, зрада, некомпетентність, бо випробував не раз це все на собі протягом своєї короткої історії як незалежна держава в оточенні ворогів.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210216

Президент Украины Зеленский либо глупец, либо предатель

В минувшие сутки войны на Донбассе российско-террористические войска устроили обстрелы из ствольной артиллерии запрещенного, согласно Минским договоренностям, калибра. В результате прямого попадания в блиндаж двое украинских воинов погибли. Еще 10 ранены и контужены.

После случившегося президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление: «Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями».

Это заявление вызвало бурю возмущения в Украине. Выходит, что, фактически, Зеленский не против российской оккупации Донбасса. Вместо требований убраться из Украины, президент страны попросил российскую сторону «возобновить контроль над этими подразделениями».

При этом президент Украины, то ли по своей глупости, то ли откровенно подыгрывая российской агрессии, по сути, опроверг что именно российские военные осуществляют и управляют обстрелами по украинцам, защищающим свою землю.

Недальновидный Владимир Зеленский, выходит, пляшет под дудку своего тезки Владимира Путина. Ведь именно президент России заявлял, что воюют на Донбассе «местные шахтеры и трактористы», а танки и артиллерийские установки не завезены из Российской Федерации, а найдены в местных шахтах.

Заявление Зеленского, предающего интересы своей страны, вызвало мощное осуждение в Украине.

К примеру, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила: «Объяснения главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен понимать, каким опасностям он подвергает украинское государство. Зеленский говорит то, что хочет слышать Путин».

Также Климпуш-Цинцадзе призвала немедленно провести служебное расследование, дабы выяснить, это заявление Зеленский сделал самостоятельно, или ему кто-то посоветовал сказать такое.

Между тем, в Киеве и в других городах Украины на понедельник, 10 июня, уже намечены массовые митинги с требованием к Зеленскому объясниться по данной ситуации.
 показать весь комментарий
 
 
Тут не то что два в одном, тут три в одном. И глупец и предатель и фигляр без диплома клоуна.
 показать весь комментарий
 
 
сказал человек, при котором ни один матёрый сепар или рыг не был отправлен на зону..
 показать весь комментарий
 
 
Ну , да ! По логике дэбилов, все за них должны сделать депутаты, а они должны только жить на халяву !
 показать весь комментарий
 
 
Ivan Nielsen 470d4cef - ага...

И ни какой ответственности за свой выбор...
"Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко - Цензор.НЕТ 271

"Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2422
 показать весь комментарий
 
 
Давай давай,только надо торопиться пока все не разбрелись по мажоритарке
 показать весь комментарий
 
 
ну да, ну да, как раз только и только, по этой причине.
 показать весь комментарий
 
 
Украина удивительная страна. На её территории борются прозападные и пророссийские силы.

Может лучше просто выбрать проукраинскую власть и не париться ни о чём?
 показать весь комментарий
 
Огласите весь список проукраинских партий ВО "Свобода" прошу не упоминать по причине кормления из рук януковича и ему подобных.
 показать весь комментарий
 
мародер порошенко решил, что неприкосновенность спасет его от исков портнова "Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1805 трусливый мерзавец порошенко как заяц петляет, чтобы свою никчемную шкуру спасти
 показать весь комментарий
 
 
Честно сказал бы, что идет, как всегда, мандатом свою жопу прикрыть.
 показать весь комментарий
 
 
іде у владу щоб далі украсти на мальдіви!
Цинічний воно брехун, зрадник і мародер
 показать весь комментарий
 
 
Петя вирішив прориватися до омріяної недоторканості своєї жирної сраки, прикриваючись за інвалідним візком Яни Зінкевич.. При всій моїй повазі до Яни , закликаю - жодного голосу 21-липня за петю, за бойко-медведчука, за вілкула-гєпу-труханова, за гросю і за удар віталіка.. Все можна пережити - тільки не цих виродків..
 показать весь комментарий
 
 
"гражданских Атсечь" щось я незустрічав такого вислову в українській мові.
 показать весь комментарий
 
 
Реванша.... проросийских сил... та иди ты уже нах! Ты его в дверь - а оно в окно лезет.
 показать весь комментарий
 
 
Г+Г превзошел кацапский канал "Звезда"
 показать весь комментарий
 
 
Ты идешь, чтобы дальше грабить страну. С.ка.
 показать весь комментарий
 
 
при новом президенте золотовалютные резервы уменьшились на 1,1 млрд долларов

а при грабителе выросли на 20 миллиардов
 показать весь комментарий
 
 
Парубий: Украина имеет шанс стать членом ЕС в 2025-27 гг.
Порошенко: К концу 20-х гг.
Ждем прогноз от Геращенко.
 показать весь комментарий
 
 
Как раз это тройка делала всё, чтобы Украина не попала ни ЕС, ни в НАТО.
 показать весь комментарий
 
а кто делал так, чтобы она туда поскорее попала ?
 показать весь комментарий
 
Спасибо шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ за то что кремлядьские МРАЗИ-шухерычи, бойки, мертведчуки, вилкулы и им подобные ГНИДЫ, не сидят тюряге, а широко шагают созывая свои съезды и прочие шабаши!!!
 показать весь комментарий
 
 
Скажешь спасибо после того как т.н. партия "Слуга народа" создаст коалицию с РЫГО-УБЛЮДКАМИ и попросит у ***** прощения
 показать весь комментарий
 
 
Взорвите кто нибудь этот съезд, помогите Украине очистится от этого сброда.
 показать весь комментарий
 
 
Вы идёте на куй! Якщо від токсичного Парашена перед самими виборами побігли навіть такі щури, як Москаль, то у мародера зовсім справи кепські!
 показать весь комментарий
 
 
Шобла упырей за 5 лет. И опять, мова, томос, безвиз...."новые прогрессивные"......Смешно. Можно автозаки подгонять и сразу на допросы в НАБУ, ДБР.....Упираются рогами. копытами. хвостами, клыками....от корыта хрен оттащить!
 показать весь комментарий
 
 
от нафіга тубусним перекладати з української на касапську - а потім навпаки? Та дайте же інфу державною - тою, якою вівся з'їзд! Це ж було не зборище зебільних, де зневажають державу, ворожою 9щоб ті зрозуміли, як здаються) - а, навпаки, це форум проукраїнськи патріотично налаштованих демократів!
 показать весь комментарий
 
Щоб об"єднатись з портнерами по бізнесу мертвечуком і ахметовим для боротьби з олігархами.
 показать весь комментарий
 
 
Сказал ПЕС, который сотрудничает и торгует с рашистами. А кто же привел проросийские силы во власть?
 показать весь комментарий
 
 
Люди, верующие в искренность патриотизма Порошенко, вот объясните мне, каким образом топовые каналы типа Ньюса, 112го, да и Зика оказались в руках Медведчука, Рабиновича и иже с ними? Как Порошенко со всеми его судами, СБУ, личным прокурором, НКРЕ и т.д. мог это допустить? Не задумывался? Это так, малая толика. Хотите сказать, что не хватило полномочий? А на Шустера? Ни одного(!!!!!) привлеченного за пять лет хоть за что-нибудь к ответственности сепаратиста или предателя, ни единого сколько-нибудь заметного коррупционера! (Штепа и Ефремов лишь исключения, подтверждающие правила.) Ну дай мне хоть какой-нибудь аргумент и я попытаюсь изменить свою точку зрения. Но похоже, что его не может быть в принципе.
 показать весь комментарий
 
 
Кум Ху**ла Медведчук и б... из Славянска Штепа (В 14 году лично встречала с караваем российских террористов Гиркина) передают пламенный привет своему покровителю Порошенко и благодарят за то, что они вместо суда и тюрьмы идут в ВР! Ну, порохоботы, дружно ДЯ-КУ-Є-МО! "Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5432

."Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2831
.
 показать весь комментарий
 
По логике Порошенко и Ко.....Кто был против него на выборах...Это Путлер! Значит победил путлер? И как же живётся офшоренко и его ОПГ коррупционеров-мародёров?
 показать весь комментарий
 
 
Петя, как там росийские жигули продаются в твоих автосалонах, вопреки закону тобой же принятому под давлением людей и запрещающему ввоз росийских автомобилей из страны агрессора?
 показать весь комментарий
 
Смотреть надо на дела а не на слова! ПЕТЯ говорит что боролся с рашко тогда простой вопрос ПОЧЕМУ МЕДВЕДЧУК НЕ В ТЮРЬМЕ? ПОЧЕМУ БОЙКО НА СВОБОДЕ? ПОЧЕМУ НИ ОДИН РЫГ НИ ОДИН УБИЙЦА МАЙДАНА НИ СЕЛ!! Это так типа борятся с рашклй? очень оригинаьные методы борьбы!!

По поводу дороги в ЕС почему после судебной реформы все старые судьи остались в своих креслах и мало того что остались в креслах так еще никто и ни сел за непонятные доходы и имущество! ЭТО ТИПА ЕВРОПА ТАКАЯ!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну понятно что Петр Алексеич и дальше будет толкать людям просроченную колбасу, заворачивая ее в жовто блакитний пакетик, з написом "Купуй Українське" ...
 показать весь комментарий
 
100 років тому українська державність зазнала поразки. Причина - українці не були готові стати на єдиний вірний шлях державництва та піддались на такі солодкі і такі ж порожні обіцянки соціалістів, демократів і комуністів. Ціна наївності - мільйони вбитих та репресованих, окупація, русифікація, руйнація зародків політичної культури.
Сьогодні українці наступають на ті ж граблі. Суспільство лишається інфантильним та пасивним, чим і користуються внутрішні та зовнішні вороги держави.
Ситуацію може виправити лише ідеологічна партія, як єдино правильнйи механізм якісного росту політики. Наголошу - будь-яка не лівацька ідеологічна партія - центр і правіше. Але в ідеалі - республіканська/неоконсервативна.
ЧОМУ?
Ідеологічна партія має усталену систему цінностей, в неї є довгостроковий план, конкретні програмні цілі та стабільна електоральна група, на яку вона орієнтується і чиї інтереси захищає.
ІДЕОЛОГІЧНА ПАРТІЯ, ЦЕ "ГРА В ДОВГУ".
ПОЛІТИЧНІ ПРОЕКТИ - ОМАНА ПЕРЕД ВИБОРАМИ.
******* українська політика смертельно хвора на неідеологічний популізм. Пересічний українець досі не готовий приймати зважені рішення та працювати на перспективу: він прагне безкоштовної гречки, «долару по 8» та низьких тарифів.
Якщо українським олігархам було не вигідно та нецікаво інвестувати в політичну освіту, то численні іноземні фонди та грантові програми ліво-ліберального спрямування повною мірою скористались вікном можливостей.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ БУВ ЗМІНЕНИЙ НА ДОГОДУ ІНТЕРЕСІВ ДОНОРІВ, А НЕ ДЕРЖАВНОСТІ.
Єдиний спосіб уникнути катастрофи - відновити політичну культуру і нарешті врахувати інтереси провідної верстви українського населення: підприємців та висококваліфікованих професіоналів, майбутній середній клас.
1.Орієнтир на довгострокову перспективу. Неоконсервативна/республіканська партія це не «реформатори за викликом» і не швидкі результати «вже сьогодні». Ця філософія завжди передбачає системність та послідовність. Консервативна партія стане тією силою, яку підтримуватимуть цілі покоління: від батька до сина. Консерватори не витрачатимуть бюджетні кошти на закриття соціальних дір в бюджеті заради короткочасного задоволення електорату чи новомодних європейських тенденцій, а інвестуватимуть їх у пріоритетні, перспективні галузі, здійснять безкомпромісну модернізацію державних інститутів.
2.Гнучкість та адаптованість. Як партія раціонального вибору та розумних компромісів заради МЕТИ, консервативна партія збереже здатність реагувати на нові виклики, не втрачаючи послідовності.
3.Підтримка бізнесу та економіки. Саме консервативна партія виступить єдиним адвокатом тих, хто вміє заробляти гроші і сплачує податки. Забезпечення функціонування прозорого та відкритого ринку стане пріоритетним завданням майбутньої консервативної партії. Саме консервативна партія має покласти край безвідповідальному проїданню українського бюджету - жодних соціалістичних компромісів за рахунок платників податків.
4.Орієнтація на вічні цінності. Цінуючи свободу, консерватор не плутає її з вседозволеністю та розбратом. Завдання консервативної партії - стати моральним орієнтиром суспільства, скориставшись скарбами історії та традицій і передати тисячолітній вогонь нащадкам.

Віталій Гайдукевич﻿
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх