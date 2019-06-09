 "Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко

Об этом ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко, заявил на съезде политсилы в воскресенье, 9 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что его команда идет а Верховную Раду, "чтобы никто и никогда не развернул Украину назад в сторону России, чтобы никто не остановил нас на полдороге в Евросоюз и НАТО, чтобы раскрученный нами маховик европейской и евроатлантической интеграции точно не остановили ни внешние силы, ни внутренняя пятая колонна".
По словам Порошенко, "Европейская Солидарность" на сегодняшнем съезде утвердит свою программу и сегодня же подаст ее в ЦИК.
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"План действий по членству в НАТО должен быть получен не позднее 2023 года. И тогда же начать официальные переговоры о вступлении в ЕС. Если выполнить эту программу, к концу следующего десятилетия Украина имеет все шансы стать членом этих двух союзов ", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая решили сменить название политсилы на "Европейская Солидарность.
31 мая партию возглавил пятый президент Украины Петр Порошенко.
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https://www.youtube.com/watch?v=3y2IkLSJors
https://www.youtube.com/watch?v=_5roQHM0kvM
https://www.youtube.com/watch?v=j25w-IMROBU
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210216
Президент Украины Зеленский либо глупец, либо предатель
В минувшие сутки войны на Донбассе российско-террористические войска устроили обстрелы из ствольной артиллерии запрещенного, согласно Минским договоренностям, калибра. В результате прямого попадания в блиндаж двое украинских воинов погибли. Еще 10 ранены и контужены.
После случившегося президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление: «Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями».
Это заявление вызвало бурю возмущения в Украине. Выходит, что, фактически, Зеленский не против российской оккупации Донбасса. Вместо требований убраться из Украины, президент страны попросил российскую сторону «возобновить контроль над этими подразделениями».
При этом президент Украины, то ли по своей глупости, то ли откровенно подыгрывая российской агрессии, по сути, опроверг что именно российские военные осуществляют и управляют обстрелами по украинцам, защищающим свою землю.
Недальновидный Владимир Зеленский, выходит, пляшет под дудку своего тезки Владимира Путина. Ведь именно президент России заявлял, что воюют на Донбассе «местные шахтеры и трактористы», а танки и артиллерийские установки не завезены из Российской Федерации, а найдены в местных шахтах.
Заявление Зеленского, предающего интересы своей страны, вызвало мощное осуждение в Украине.
К примеру, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила: «Объяснения главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен понимать, каким опасностям он подвергает украинское государство. Зеленский говорит то, что хочет слышать Путин».
Также Климпуш-Цинцадзе призвала немедленно провести служебное расследование, дабы выяснить, это заявление Зеленский сделал самостоятельно, или ему кто-то посоветовал сказать такое.
Между тем, в Киеве и в других городах Украины на понедельник, 10 июня, уже намечены массовые митинги с требованием к Зеленскому объясниться по данной ситуации.
И ни какой ответственности за свой выбор...
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Может лучше просто выбрать проукраинскую власть и не париться ни о чём?
Цинічний воно брехун, зрадник і мародер
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а при грабителе выросли на 20 миллиардов
Порошенко: К концу 20-х гг.
Ждем прогноз от Геращенко.
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По поводу дороги в ЕС почему после судебной реформы все старые судьи остались в своих креслах и мало того что остались в креслах так еще никто и ни сел за непонятные доходы и имущество! ЭТО ТИПА ЕВРОПА ТАКАЯ!!
Сьогодні українці наступають на ті ж граблі. Суспільство лишається інфантильним та пасивним, чим і користуються внутрішні та зовнішні вороги держави.
Ситуацію може виправити лише ідеологічна партія, як єдино правильнйи механізм якісного росту політики. Наголошу - будь-яка не лівацька ідеологічна партія - центр і правіше. Але в ідеалі - республіканська/неоконсервативна.
ЧОМУ?
Ідеологічна партія має усталену систему цінностей, в неї є довгостроковий план, конкретні програмні цілі та стабільна електоральна група, на яку вона орієнтується і чиї інтереси захищає.
ІДЕОЛОГІЧНА ПАРТІЯ, ЦЕ "ГРА В ДОВГУ".
ПОЛІТИЧНІ ПРОЕКТИ - ОМАНА ПЕРЕД ВИБОРАМИ.
******* українська політика смертельно хвора на неідеологічний популізм. Пересічний українець досі не готовий приймати зважені рішення та працювати на перспективу: він прагне безкоштовної гречки, «долару по 8» та низьких тарифів.
Якщо українським олігархам було не вигідно та нецікаво інвестувати в політичну освіту, то численні іноземні фонди та грантові програми ліво-ліберального спрямування повною мірою скористались вікном можливостей.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ БУВ ЗМІНЕНИЙ НА ДОГОДУ ІНТЕРЕСІВ ДОНОРІВ, А НЕ ДЕРЖАВНОСТІ.
Єдиний спосіб уникнути катастрофи - відновити політичну культуру і нарешті врахувати інтереси провідної верстви українського населення: підприємців та висококваліфікованих професіоналів, майбутній середній клас.
1.Орієнтир на довгострокову перспективу. Неоконсервативна/республіканська партія це не «реформатори за викликом» і не швидкі результати «вже сьогодні». Ця філософія завжди передбачає системність та послідовність. Консервативна партія стане тією силою, яку підтримуватимуть цілі покоління: від батька до сина. Консерватори не витрачатимуть бюджетні кошти на закриття соціальних дір в бюджеті заради короткочасного задоволення електорату чи новомодних європейських тенденцій, а інвестуватимуть їх у пріоритетні, перспективні галузі, здійснять безкомпромісну модернізацію державних інститутів.
2.Гнучкість та адаптованість. Як партія раціонального вибору та розумних компромісів заради МЕТИ, консервативна партія збереже здатність реагувати на нові виклики, не втрачаючи послідовності.
3.Підтримка бізнесу та економіки. Саме консервативна партія виступить єдиним адвокатом тих, хто вміє заробляти гроші і сплачує податки. Забезпечення функціонування прозорого та відкритого ринку стане пріоритетним завданням майбутньої консервативної партії. Саме консервативна партія має покласти край безвідповідальному проїданню українського бюджету - жодних соціалістичних компромісів за рахунок платників податків.
4.Орієнтація на вічні цінності. Цінуючи свободу, консерватор не плутає її з вседозволеністю та розбратом. Завдання консервативної партії - стати моральним орієнтиром суспільства, скориставшись скарбами історії та традицій і передати тисячолітній вогонь нащадкам.
Віталій Гайдукевич