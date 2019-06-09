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 Политика Украины
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Все про:Москаль (1802) Блок Петра Порошенко (1644)

 Москаль прекратил членство в БПП. ДОКУМЕНТ

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль написал заявление о выходе из Блока Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Москаль сообщил на своем сайте.

Москаль прекратил членство в БПП 01

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в заявлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131370
 
 
 Топ комментарии
 
Вот смотрю комменты на Цензоре и думаю: Похоже Порошенко в разы увеличил финансирование своей ботвы. Ну не верю я в то, что здесь может быть столько клинических идиотов, которые верят в патриотизм бывшего президента. НЕ ВЕ-РЮ!
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Демагогия, доказывающая в очередной раз вашу трусливую натуру. Ляпать языком можете, в держать ответ за свои слова - нет.
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Ботвы тут немеряно. Ботоферму ещё никто не выполол. Эти выборы - их будущее и будут погрязнее и затратнее. По кол-ву фейков и прочей мерзопакости - педро с педрилами - впереди планеты всей. Не забывайте, что педро обладает ещё реальной властью и использует любые методы. Моралью он никогда не заморачивался. Думай-те.
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Хитрий жучара. Певно вже знайшов запасний аэродром. Такі не тонуть, завжди плавають на поверхні..
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Внизу ещё и переправили. Задним числом уволился
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До свиданья наш сказочный Петя
Возвращайся в свой сказоооочный лес
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Уроды это ты так про украинский народ?
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это не народ. это охлос. народ - это демос.
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Демагогия, доказывающая в очередной раз вашу трусливую натуру. Ляпать языком можете, в держать ответ за свои слова - нет.
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моя ты красота! ник у тебя очень содержательный Москаль прекратил членство в БПП - Цензор.НЕТ 5034
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"Салавей расейский сравный птах, аткрывает песнь свою са свистом."
Ле Щенков.
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ты, я вижу, тоже представитель мощной школы "Бла-бла-бла". заболтать - это ваше всё.
напомни мне, ты уже тикал от предложения ответить на простенький вопрос по украинской грамматике?
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ні, - це звичайнісінький єврогей, який круглий рік збирає в Польщі полуницю Москаль прекратил членство в БПП - Цензор.НЕТ 1669 його батьків в 43-му жорстоко згвалтували в карпатських лісах.... він думає, що це вояки ОУН УПА
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Я-то красота, и ник у меня отличный. Но вы тут каким боком?

Ник у меня взят из одной песенки про одно *****
То-то вату так от него корёжит

https://youtu.be/1Q54t3-3ZaE
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пустопорожненько. тарификация твоего "труда" порочна по сути.
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Ваще то у греков было политикос и идиотикос Политикос -это те кто интересовался, принимал участие в общественной жизни и брал на себя ответственность. Идиотикос -это типа наших 73% всё равно, что стричь свинью Визгу много, а шерсти мало
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Цей ваш вислів потрібно внести до Вікі Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 7108
Як пряме значення терміну - порохоботи Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 7108
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не все подвержены стокгольмскому синдрому..
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а этот здесь каким боком? Москаль прекратил членство в БПП - Цензор.НЕТ 901 про эдипов комплекс давай - за умного сойдёшь! Москаль прекратил членство в БПП - Цензор.НЕТ 7469
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страна была в заложниках у маньяка-клептомана, который усиленно косил под патриота и прикрывался масквабадским подельником..но не все это проглотили..
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даже более чем.."а то пукиннападёт" стало универсальной пугалкой и в разных вариациях использовалось все пять долгих лет..
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ну не этот случай здесь. хотя... для школы полемики "Бла-бла-бла" самое то.
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хренасебе "бла-бла-бла"..это был стержень информационной политики..чтоб народ терпел муженок, гонтаревых, мертвечуков, ахметок и прочее мерзкое шобло..
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Знаю Москаля лично и то что он отвечает таким буфетным трибунам. Заявление формальное правило для чиновников, ибо он был председателем Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко, которой больше нет. Ща напишет заяву в Европейскую солидарность и всё будет чики пуки Профи такого уровня не разбрасываются ниде в мире.
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5 лет смеялись над кацапами, что у 73% вместо башки телевизор, оказалось у нас 73% вместо башки ЖО...А! ты, лицо с очевидно глубокой степенью умственной отсталости, пересмотревшее телевизоров ! даю 59 запрос, дай хоть 3 предложения, что уклептоманил и отманьячил? и кстати, "путин таки напал"! ты про Крым и Бамбас слыхало? какая у тебя воинская специальность и когда ты было в военкомате?
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ботня, таким менторским тоном будешь с тёщей своей разговаривать..може помеж рог ветвистых качалкой и огреет..
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Охлос в Древней Греции - это люди, не имеющие права выбирать.
Очевидно, что 72%, которые ПРОГОЛОСОВАЛИ не могут называться охлосом, тк обладают избирательным правом.
Демос - это не народ, а богатые горожане, имеющие право избираться, рабовладельцы.

Но кремлевской ботяре, пытающейся из всех сил сеять раздрай в Украине, владеть терминологией не обязательно, верно? Главное, чтобы обиднее звучало.
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Лалала Лалалала 8cf0faa3 - а что, зебилы весь народ?
Это лишь часть чего то...
Он же написал "уродов"....
Где там про украинский народ?
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Лалала Лалалала 8cf0faa3 - скорее дыбилы необразованные...

В этом ничего не обычного кстати нет...
Во большинстве стран простой нарид именно такой... - что ему телик в голову положит, так он и поступит...
Много исследований на эту тему... - гуглите..
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Ты-то где был из «большинства стран»? На чем основываются твои заявления?
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Скорее зе-билы. Те же, что в свое время, голосовали за дважды несудимого зека
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А правильно и по-умному было бы голосовать за огента крымля - Йульку? Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 7509
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Я это уже писал и не раз. Если во второй тур прошла бы Юля, голосовал бы за нее. Она по-крайней мере, Украину порноактрисой никогда не называла и над гуцулами ржач не устраивала, как маленький еврейский мальчик. Юля, хоть и последняя популистка (ооочень власти хочется) но она проукраинская
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Мент в незнанку играет. Вопрос: если такой честный, то что он забыл в своре бандюг и предателей своего народа.
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Вот смотрю комменты на Цензоре и думаю: Похоже Порошенко в разы увеличил финансирование своей ботвы. Ну не верю я в то, что здесь может быть столько клинических идиотов, которые верят в патриотизм бывшего президента. НЕ ВЕ-РЮ!
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покажи мощь интеллекта. вот здесь
Москаль прекратил членство в БПП - Цензор.НЕТ 2818
очень своеобразно написано украинское слово. какое?
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Что же ты дебил, не полное фото публикуешь?
Москаль прекратил членство в БПП - Цензор.НЕТ 7029
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потому что, хамло пятикопеешное, я там украинское увидел. дошло?
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Ты в пьяном угаре и зеленых человечков видишь. Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 3664 Так это твои проблемы. Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 4825
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Ты спи..дил картинку с беларуского сайта за 2016 год, где всё точно описано. А теперь пытаешься свои алкоглюки выдать за "украинское слово"? Правильно про тебя Лавров сказал, Не убавить, не прибавить.
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в украинском языке нет слова "колесо"? а, деточка? Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 7656 мозгов хватило только пару слов в Гугле набрать? да?
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Ты не хамло? Образец интеллигентности?
А патикопеечное....так это тут трется на сайте твой коллега с таким ником. Паскудит не хуже тебя.
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Опять ольгинский бот кирюшка-алешка спалился.
То перелогинится забыл, теперь с этим.
Кум стець нанимает в порохоботы исключительно дебилов с лишней хромосомой. Видимо, они в ольгино дешевле.
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довбайоб не рузьке слово, а Москальское У Гены таких слов много. Он филолог самородок каких мало. Ща посмотрим, как без него цивилизация превратится в цыганский табор
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у тебя даже не хватило соображаловки за умного сойти. понял, о чём я?
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Пора написать новое заявление в новую партейку:

Лидер политической силы "Европейская солидарность" Петр Порошенко

Мы идем не для того, чтобы быть в оппозиции - мы идем побеждать и брать власть
Это чудо уже сходило за победой на президентские, понравилось?
Кстати, это хорошая иллюстрация петиной сущности - это уже какая по счету партия в его жизни?
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Этими идиотами он пытается отмыть свой имидж, но как известно, чёрного кобеля не отмыть добела. Европе нужен чистенький педро-демократ. На Украину ему всегда было насрать, а в фантазии идиотов верят идиоты. Будущее педро - вне Украины. Хитрожопая мразь. Таких ненавидел всегда. Вся жизнь педро была направлена на его личные интересы и в этом он приуспел, только что от этого поимела Украина?Ах, да - преданные два Майдана, особенно, последний. Первый не стал кровавым, благодаря Смешко, которого так мерзко поливает всякое отребье.
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Мы идем не для того, чтобы быть в оппозиции - мы идем побеждать и брать власть

в одній,окремо взятій області-Львівській Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 4945


Але Мер Садовий сказав,що єдине ,чим може поділитись- двома десятками квадратних метрів перед Оперним
Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 63



Голова держадміністрації виділяє куди більше-38 га.
під Грибовичами..

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"Кто-то выбирает своими героями членов 95 квартала.. Мы выбираем - 95 бригаду". Петро Порошенко
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ОПГ вы выбираете, бригадиры херовы. Только украинцы не все такие тупые, как вы тут втираете. То, что одиозные ******* расползлись, как тараканы, по разным партийкам, а чаще по мажориторке - ничего, в сущности, не меняет. Не видел, не слышал, не знал - это вы на своих биллбордах развешивайте, для дурачков. "Жити по-новому" - оставьте для них. Никогда не прощу вашему типа патриоту, что о и Ко сделали с Украиной и его народом. Баста, уроды, ваша песенка спета.
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А что плохого сделали с Украиной? Майдан и убрали твоего зека?)))). Полная демократия, можно сказать "вакханалия" СМИ, Безвиз, Томос, ПЦУ, НАПК, НАБУ, ДБР, антикоррупционный суд. построили новые ВСУ, сделали реформу патрульной полиции и убрали даишников, сделали реформу децентрализации увеличив местные бюджеты развития в разы, устроили антихуйловскую коалицию в мире, выгнали мордор из ПАСЕ, выгнали мордор из G7, сделали из него страну-изгоя, обложенную санкциями? Назвали "великого пу" ******? Что тебя так обидело? Реформы еще ни в одной стране и никогда народ сразу не приветствовал.
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Значит пэтя и его ПЕС фсьо однозначно😀
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Для вменяемых - ПЕС смердячий и БЕС - оборзевший. Мордор - его дом, в который он превращал так старательно все последние пять лет Украину. До этого были годы разминки. Сегодня маемо, що маемо, - разодранную Украину, эмиграцию, депопуляцию и нищую, разворованную страну. Скоро, если не выметет эту погань из нашей жизни, тут останутся самые беспомощные и маргиналы. Вместо умных, работящих украинцев, наедут всякие разные. Сейчас или никогда. Запомните, украинцы. Выбираем в парламент лучших, а не перекрашенных уродов.
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Чиго? така хароша партия была, так за мир боролась))
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Странно, что гена вообще в бпп был. Он тут только и занимался, что разваливал бпп и выборы в пользу рыгов
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ще 1 пацючище тікає із тонучого тітаніка!
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Логично было бы перед этим написать заявление об отставке с поста главы ОГА. Москаль прекратил членство в БПП - Цензор.НЕТ 9581
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69 років, пора діду на пенсію, краще в Мінську ТКГ.
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Ботвы тут немеряно. Ботоферму ещё никто не выполол. Эти выборы - их будущее и будут погрязнее и затратнее. По кол-ву фейков и прочей мерзопакости - педро с ********* - впереди планеты всей. Не забывайте, что педро обладает ещё реальной властью и использует любые методы. Моралью он никогда не заморачивался. Думай-те.
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и щас стоїть на з'їзді, шось розказує про 5 колону.
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так, це підсумки демократичних змін часів найкращого Президента і найкращого складу Парламенту України. Їх не розстріляли, подібно тому, що зробив Піночет в 73-му. Зебілам України дали шанс обирати. І ви, зебіли, свою долю (на жаль, і нашу) - обрали.
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Що в тебе в голові? Зализали ви вже дупу порошка до блиску.
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так шо за сум)), ліксєїч вже нову структуру з новими бордами) створив...
доречі), коляри на "нових" бордах вже сині - це від партії ригів,
чи це частина веселки) лгбт спільноти?! Москаль прекратил членство в БПП - Цензор.НЕТ 5658
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Пора всех этих хамелеонов в кювет. Пусть делятся опытом, как ничего не делать.
Против Москаля ни чего не имею, но пришло новое время и перемены лучше делать быстрей, пока пациент еще жив.
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Соевому блоку остались считанные дни так что это все символично Геша в новую кормушку не попадает вот взбунтовался...
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Да многие уже столько нахапали добра, что им эта политика уже не нужна,хочется спокойно за границей ворованное потратить
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а в политику идут за баблом? не знал! тогда понятно почему цирковая труппа "слуга уродов" так спешит
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Порохососы хотят выбрать Петьку, что бы бакс стал по 10, а колбаса по 2.20 Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 2498 https://www.youtube.com/watch?v=h8Ma42EfwGw
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.. хорошо, что вас осталось около 6%, а визжали, что вас 25% Везде предатели Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 6119
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Пете теперь нужно еще одного помощника нанять помогать разгребать ежедневные заявления о посылке пети его лучшими друзьями на х. Все это давно было предсказуемо.
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Ще той "ділок-мєнтяра". Спочатку в лугандонії контрабанду кришував, а потім в Закарпатті "не бачив" ні контрабанди, ні сепаратизму... З такими "патріотами" і ворогів не треба,мля!!!
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Пете нужно еще одного помощника нанимать помогать разгребать заявления от его ближайших соратников о посылке пети на х. Все это давно было предсказуемо. В Украине вор и непорядочный человек не может долго находиться у власти.
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