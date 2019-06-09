 Москаль прекратил членство в БПП. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Москаль сообщил на своем сайте.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в заявлении.

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