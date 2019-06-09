 Москаль прекратил членство в БПП. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Москаль сообщил на своем сайте.
"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в заявлении.
Возвращайся в свой сказоооочный лес
Ле Щенков.
напомни мне, ты уже тикал от предложения ответить на простенький вопрос по украинской грамматике?
Ник у меня взят из одной песенки про одно *****
То-то вату так от него корёжит
https://youtu.be/1Q54t3-3ZaE
Як пряме значення терміну - порохоботи
Очевидно, что 72%, которые ПРОГОЛОСОВАЛИ не могут называться охлосом, тк обладают избирательным правом.
Демос - это не народ, а богатые горожане, имеющие право избираться, рабовладельцы.
Но кремлевской ботяре, пытающейся из всех сил сеять раздрай в Украине, владеть терминологией не обязательно, верно? Главное, чтобы обиднее звучало.
Это лишь часть чего то...
Он же написал "уродов"....
Где там про украинский народ?
В этом ничего не обычного кстати нет...
Во большинстве стран простой нарид именно такой... - что ему телик в голову положит, так он и поступит...
Много исследований на эту тему... - гуглите..
очень своеобразно написано украинское слово. какое?
А патикопеечное....так это тут трется на сайте твой коллега с таким ником. Паскудит не хуже тебя.
То перелогинится забыл, теперь с этим.
Кум стець нанимает в порохоботы исключительно дебилов с лишней хромосомой. Видимо, они в ольгино дешевле.
Лидер политической силы "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Мы идем не для того, чтобы быть в оппозиции - мы идем побеждать и брать власть
Это чудо уже сходило за победой на президентские, понравилось?
Кстати, это хорошая иллюстрация петиной сущности - это уже какая по счету партия в его жизни?
в одній,окремо взятій області-Львівській
Але Мер Садовий сказав,що єдине ,чим може поділитись- двома десятками квадратних метрів перед Оперним
Голова держадміністрації виділяє куди більше-38 га.
під Грибовичами..
доречі), коляри на "нових" бордах вже сині - це від партії ригів,
чи це частина веселки) лгбт спільноти?!
Против Москаля ни чего не имею, но пришло новое время и перемены лучше делать быстрей, пока пациент еще жив.